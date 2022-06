Oroscopo della settimana dal 18 al 24 giugno 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 giugno 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): opportunità per stabilizzare le finanze

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Domenica 19 giugno, potrebbe circolare un po’ di frustrazione: le vostre aspettative non corrispondono alla realtà nelle finanze. E’ tempo di rallentare e considerare ciò che volete veramente. È possibile che desideriate la pace e un buon riposo notturno anziché fare qualche investimento azzardato che scatena uno stato d’animo ansioso. Prendetela come una pausa che vi consentirà in seguito di cogliere l’occasione giusta. Le cose migliorano lunedì 20 giugno, con il buon aspetto Mercurio in Gemelli e Giove in Ariete: potreste avere l’opportunità di acquistare un oggetto a un prezzo d’occasione o anche riceverlo come regalo. Potrebbe trattarsi di un mobile, un computer o persino un’auto. Quando si tratta di denaro e beni materiali diventate calamite: attirate ciò che desiderate! (anche se ci vorrà più tempo di quanto vorreste). Il 21 giugno, con l’ultimo quarto di Luna in Pesci avete la possibilità di mollare qualsiasi preoccupazione! Il 21 giugno il Sole entrerà in Cancro: la vostra attenzione sarà puntata sullo stile di comunicazione e sulle dinamiche interpersonali sul lavoro. Il transito vi spingerà a coltivare i rapporti di lavoro attraverso conversazioni efficaci. Cercate soltanto di evitare che i vostri stati d’animo influenzino le interazioni! Il 23 giugno, Venere esce dal vostro segno ed entra in Gemelli: avrete diverse opportunità per stabilizzare le finanze.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: il 23, l’atmosfera è molto sexy! E’ il momento perfetto per introdurre miele e peperoncino nella relazione. Inoltre, è una giornata in cui tutto vi sembra possibile: fate dunque qualcosa di diverso! Soli: il 21 giugno è un ottimo momento per ritrovare una vecchia fiamma o incontrare una nuova persona. Ricordate che il vostro tempo e la vostra energia sono preziosi. Frequentate persone positive e che vi fanno sentire bene.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): superare i limiti andrà a vostro vantaggio

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

Domenica 19 giugno, potrebbe arrivare una grande opportunità ma decisamente al di fuori della vostra routine. Potrebbe trattarsi di un lavoro che vi interessa ma per cui non siete qualificati (anche se probabilmente sarete entusiasti di imparare le basi). Oppure di una promozione sul lavoro che comporterà ulteriori responsabilità e sfide. Il vostro segno è per natura cauto ma ora superare i limiti andrà a vostro vantaggio. La vita diventa un po’ più facile lunedì 20 giugno: se avvertite la necessità di mollare o portare a termine una situazione, muovetevi in questa giornata con l’ultimo quarto di luna in Pesci. Il transito può inoltre indicare su cosa lavorare e concentrarvi. Al contempo con il buon aspetto Mercurio in Gemelli e Giove in Ariete: avrete l’opportunità di attirare gli aiuti – anche finanziari – di cui avete bisogno. Il passaggio vi ricorda che le vostre idee e il modo in cui parlate del vostro lavoro, ha un grande potere. Fate attenzione dunque a cosa dite o pensate poiché avrà un notevole impatto e potreste ottenere dei risultati positivi! Il 21 giugno il Sole entrerà in Cancro: sfruttate queste vibrazioni per sviluppare i desideri che vi faranno sentire appagati. Il 23, Venere entra in Gemelli: potreste collaborare con persone importanti in grado di influenzare positivamente la vostra reputazione professionale. Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: è una settimana in cui circola tanta passione! Avrete parecchie opportunità per mostrare al partner quanto tenete davvero a lui/lei!

Soli: a corteggiarvi e a chiedere un appuntamento saranno parecchie persone! Scatenatevi, divertitevi. mettetevi al centro della scena.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): elaborare un piano solido

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Domenica 19 giugno, dovete prendervela comoda! Evitate le attività faticose, compresa la palestra. Fate un massaggio o un pisolino al fresco. Nella stessa giornata potreste avere un’idea o un progetto che in seguito realizzerete attraverso il vostro lavoro. Ma per avere successo potrebbe essere necessario elaborare un solido piano. Parlarne con un amico intimo o un collega di cui vi fidate, al riguardo potrebbe essere d’aiuto: studierete un piano più completo così da dare vita alle vostre idee. Se avete bisogno di apportare modifiche, fatelo il 20 giugno con l’ultimo quarto di luna in Pesci, e ascoltate l’istinto per valutare cosa dovete cambiare nella vostra strategia. Al contempo, con il buon aspetto tra Mercurio in Gemelli e Giove in Ariete sarà facile credere nelle vostre idee: il vostro ottimismo sarà immenso, dunque lasciate che questo slancio vi spinga ad agire! Non è esclusa una riunione familiare oppure ospiterete dei parenti: in casa ci sarà felicità. Il 21, con l’arrivo del Sole in Cancro, impegnarvi riguardo ai progetti e alle idee, vi piacerà! Il transito vi permetterà inoltre di coltivare quelle relazioni di lavoro che saranno di grande aiuto.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: con l’arrivo del Sole in Cancro, con il partner sarete spinti a parlare di argomenti più sensibili e intimi e vi avvicinerete ancora di più.

Soli: ignorate gli sbalzi d’umore e le emozioni altalenanti. Cercate di avere più sicurezza voi stessi.