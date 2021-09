Oroscopo della settimana dal 18 al 24 settembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): concretizzare un progetto che vi sta a cuore

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui la vita sociale sarà piacevolmente movimentata. Se ultimamente avete lavorato parecchio, avrete la possibilità di dedicarvi a quelle attività che vi piacciono e ricaricarvi di belle energie. Da segnalare il 20: con il buon aspetto tra Mercurio e Giove potrebbe tra telefonate, mail, inviti riceverete eccellenti notizie e avrete incontri interessanti. Il 21, potreste svegliarvi e scoprire che siete diventati improvvisamente cauti. La vita è fatta per essere vissuta! Divertitevi, dunque, anche sul posto di lavoro (e ovviamente con gli amici). Il 22, con il Sole che entra in Bilancia potreste pensare al modo di concretizzare un progetto che avete a cuore. Decollerà sicuramente ma la cosa migliore sarebbe lavorarci insieme a un’altra persona.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: il vostro obbiettivo sarà quello di mantenere la pace e la serenità. Sarete dunque disposti al compromesso.

Soli: più che d’amore i pianeti parlano di amicizie, nuove e quelle di sempre: per il momento gli affari di cuore possono aspettare.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): dimostrare quanto valete

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui Marte nel vostro segno vi spingerà a dimostrare che valete e se qualcuno vi metterà sotto pressione saprete come difendervi e stabilire dei limiti! Il 21 potreste provare il forte desiderio di rimettervi in forma e infatti è un buon momento per praticare un nuovo tipo di esercizio fisico o seguire una dieta diversa. La vera notizia della settimana è che il 22 il Sole entra nel vostro segno: il mese a venire è importante per affermarvi, prendere l’iniziativa nelle relazioni di lavoro o personali. Il 23 procedete con cautela: diversi pianeti saranno in dissonanza e potrebbero esserci delle lotte di potere, scatenarsi qualche dramma… Il 24, Marte in armonia con Saturno promette e mantiene un fine settimana splendido, il divertimento sarà la priorità assoluta.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: ciascuno dovrà avere i suoi compiti: è solo così, penserete, che manterrete l’equilibrio nella relazione. Soli: con Marte in Bilancia potreste perdere la testa ma chiedetevi se la persona sia quella giusta…

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): le decisioni attuali avranno un impatto sul futuro

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui studierete una strategia (vincente) e le decisioni che prenderete avranno un forte impatto sul futuro! Istintivamente saprete muovervi nel modo giusto anche se potrebbe sembrare che ciò fate apparentemente non ha senso. Il 20, con l’eccellente aspetto tra Mercurio in Bilancia e Giove nel vostro segno potrebbe risvegliare la voglia di viaggiare. Dal 20 al 22 è il momento perfetto per cogliere quelle opportunità che comportano vantaggi nella vita personale o lavorativa. Il 22 in particolare, il Sole entra in Bilancia: un transito ottimo per il vostro segno. Avrete la possibilità di ampliare il raggio d’azione negli affari, nella carriera. In ogni caso, prima di investire tempo ed energie, pensate ogni tanto anche a ricaricare le batterie.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: se non riuscite a perdonare qualcosa al partner, la dissonanza Venere-Urano potrebbe rendervi un po’ vendicativi. E sarebbe un errore…

Soli: negli affari di cuore, per questa settimana non sono previste conquiste. Il punto è che tutti vi sembrano noiosi, non siano alla vostra altezza.