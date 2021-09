Oroscopo della settimana dal 18 al 24 settembre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 settembre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): siete in grado di fare ciò che avete in mente

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui non dovete permettere che amici o ficcanaso insinuino dei dubbi nella vostra mente. Siete in grado di fare ciò che avete in mente e con successo! Il 20 settembre, nel lavoro vi organizzerete, avrete le idee chiare e capirete quali impegni delegare o persino eliminare. il 21, è la giornata ideale per prendervi cura del corpo: potreste decidere di usare prodotti naturali, seguire una dieta più sana. Al riguardo, alcuni cambiamenti odierni entro la fine dell’anno faranno un’enorme differenza. Il 22 l’arrivo del Sole in Bilancia anziché agire sarete spinti a soppesare i pro e contro. Tuttavia, il vostro segno più di qualsiasi altro sa che la pazienza è la chiave del successo. Il 24, cercate di porre maggiore attenzione sulle finanze.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: con Venere in Scorpione, evitate di spaccare il capello in quattro o dire al partner cose poco piacevoli. In particolare il 18.

Soli: non è la settimana ideale per conquistare ma solo perché sarete presi da altre questioni. L’amore dunque non sarà una priorità.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): gli aiuti arrivano in modo inaspettato

E’ una settimana in cui gli aiuti arrivano in modo inaspettato: occhi aperti! Il 20 settembre con il potente buon aspetto Sole-Plutone, vi spingerà a fare di testa vostra – e farete bene – ignorando qualsiasi commento o critica di chi vi circonda. E’ una splendida giornata per concentrarvi su un obbiettivo o un progetto importanti. Il 21, il vostro lavoro sarà notato dal boss e non è escluso un aumento di stipendio. State raccogliendo i frutti dell’ottimo lavoro svolto. Ma è una giornata in cui potreste lanciarvi in qualche spesa pazza. Riflettete, prima di acquistare o se dovete prendere una decisione finanziaria. Dal 22 al 25, lavorerete ancora più sodo per guadagnare di più: occhio allo stress, non fate più di quanto le energie vi consentano.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

Soli: il 24 sarete irresistibili, divertenti, affascinanti: ottimo momento per iniziare a frequentare una persona o dare il via a una storia. In coppia: Venere in Scorpione protegge la relazione, con il partner c’è dolcezza e complicità, slanci di passione! Il futuro è vostro.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un’offerta imperdibile che non dovrete rifiutare

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

C’è aria di cambiamento, proprio quello che stavate aspettando. Il 20, il buon aspetto Sole-Plutone potrebbe far arrivare un’offerta imperdibile, che non dovreste rifiutare. E’ inoltre la giornata ideale per chiedere un aumento di stipendio al boss! Dal 20 al 22 la vostra attenzione sarà concentrata sulle finanze: denaro e lavoro a braccetto vi daranno delle soddisfazioni. Il 22, il Sole entra in Bilancia, nel vostro settore della carriera, dove c’è già Marte: sarete ancora più determinati e ambiziosi, punterete al successo. Puntate a sabato 24, se volete uscire da una situazione spiacevole o complicata. Il buon aspetto Venere-Plutone sarà d’aiuto a prendere una decisione definitiva quanto liberatoria.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: con Venere in Scorpione, l’atmosfera sarà magica, sarete felici e più innamorati che mai. Giornate top: 19, 20, 21 e 24.

Soli: nei giorni di cui sopra è molto probabile un incontro e sarà attrazione reciproca. Lasciatevi andare alle splendide emozioni.