Oroscopo della settimana dal 18 dicembre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 dicembre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 18 dicembre (21 marzo-21 aprile): cambiare i vostri obbiettivi

E’ una settimana in cui avrete una scarica di adrenalina: riceverete inviti entusiasmanti! Il 18, con la Luna Piena in Gemelli, è una buona giornata per sistemare tutto ciò che avete rimandato. Fatelo ora e in seguito potrete divertirvi. Il 19 dicembre, un amico potrebbe chiamarvi e lanciare la proposta di pianificare insieme un’allettante avventura. Accetterete, vi sentirete di nuovo bambini. Il 20 dicembre è un giorno fortunato: potreste ricevere un regalo a sorpresa oppure un bonus o ancora vincere un premio. Lo stesso giorno Venere torna in moto retrogrado in Capricorno, nel vostro settore della carriera: da ora e fino a febbraio 2022, riesaminerete gli impegni che avete preso al riguardo. Potreste dover affrontare problemi con i colleghi o il boss o persino cambiare i vostri obbiettivi. Sebbene ciò possa essere stressante, è positivo in quanto ciò porterà a una revisione indispensabile. E il 22 , il Sole che entra in Capricorno vi motiverà a rielaborare la vostra carriera.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: il 21 dicembre, più che sull’amore sarete concentrati sul lavoro. Con il partner sarete meno romantici, concentrerete le energie sulle ambizioni professionali. Soli: il 24 potrete aprire la porta all’amore, ma solo se sarete in grado di mantenere un equilibrio tra il lavoro e gli affari di cuore. Oroscopo della settimana Leone dal 18 al 24 dicembre (23 luglio-23 agosto): è il momento delle decisioni difficili

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui alla vostra porta busserà una grande opportunità! Il 18, con il Plenilunio in Gemelli sarete entusiasti di incontrare gli amici, potreste anche raggiungerli in un altro posto o pianificare una gita. Avrete bisogno di mantenere quell’allegria quando il 19 Venere entrerà in moto retrogrado in Capricorno. Fino a febbraio 2022 le abitudini quotidiane potrebbero andare fuori controllo poiché concentrerete tempo e attenzione al vostro lavoro. Quando il 22, il Sole entrerà in Capricorno vi sentirete particolarmente motivati ad apportare alcune modifiche per rendere concreti gli obiettivi di lavoro. Nel frattempo, la terza e ultima dissonanza tra Saturno-Urano, per tutta la settimana vi spinge a pensare al futuro riguardo le relazioni, accordi e contratti professionali. E’ un transito stressante ma vi spinge a maturare. Per progredire è ora di prendere decisioni difficili.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: nella relazione c’è gioia. felicità, effusioni a gogo che fanno toccare a entrambi il cielo con dito. Soli: la conoscenza di una persona nuova, vi permetterà di vivere una grande avventure, piena di splendide scoperte. Oroscopo della settimana Sagittario dal 18 dicembre (23 novembre-21 dicembre): seppellire l’ascia di guerra

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui sarà necessario esaminare ciò che apprezzate del vostro lavoro e al contempo, il settore delle finanze. Il 18, è tempo di seppellire l’ascia di guerra riguardo a eventuali lotte che si sono verificate nelle relazioni nel 2021. La luna piena in Gemelli consiglia di sistemare le situazioni, trovare un accordo così da poter ripartire da zero nel 2022! Il 19, con Venere in moto retrogrado in Capricorno fino a febbraio del prossimo anno, rifletterete sul modo in cui gestite il denaro, se siete pagati nel modo giusto e cosa apprezzate sul posto di lavoro. Il 22 quando il Sole entrerà in Capricorno potreste sentirvi pronti a chiedere un aumento in base alla capacità e al vostro talento e in effetti è il momento giusto. Nel frattempo, la dissonanza Saturno-Urano potrebbe creare problemi di comunicazione con il boss o i colleghi. Per evitare errori, questa settimana quando lavorate con gli altri assicuratevi di parlare chiaramente!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: con il partner vivrete momenti indimenticabili, ricchi di passione e con quanta felicità esprimerete i sentimenti.

Soli: un amore perduto da tempo torna per riaccendere la fiamma, il che potrebbe non essere una cattiva idea. Prima di decidere, riflettete.