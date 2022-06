Oroscopo della settimana dal 18 giugno per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 giugno 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 18 giugno (21 marzo-21 aprile): pronti ad ampliare un progetto

E’ una settimana in cui le questioni finanziarie dovranno essere al centro della vostra attenzione! Domenica 19 giugno, il pensiero veloce e l’azione rapida potrebbero mettervi nei guai. Le parole o i post sui social potrebbero avere conseguenze inaspettate. Prima di parlare o pubblicare qualcosa, pensateci due volte. Al contempo, con il buon aspetto Venere-Nettuno sarete spinti a capire meglio quanto il vostro inconscio influenzi la stabilità finanziaria. Lunedì 20 giugno, l’ultimo quarto della Luna in Pesci sarà d’aiuto a superare qualsiasi percezione finanziaria che vi limita o uno schema mentale sbagliato riguardo al denaro. Lo stesso giorno con il buon aspetto tra Mercurio in Gemelli e Giove nel vostro segno, le energie cambiano notevolmente e probabilmente pensate in grande. Potreste essere pronti ad ampliare un progetto, a parlare delle vostre idee al boss. Qualcosa che scriverete, ad esempio, un articolo, avrà successo. Questa energia si estende anche alle relazioni personali. Uno sguardo intrigante potrebbe diventare un appuntamento per una cena. Il 21 giugno, il Sole entra in Cancro e punta i riflettori sulla casa, sulla famiglia. Potrebbe essere necessario bilanciare meglio i vostri obblighi tra lavoro e vita privata. Sarete spinti a dedicare più tempo a fare dei lavori in casa o a occuparvi delle questioni familiari. Il 23 giugno, Venere entra nei Gemelli: nella comunicazione avrete un fascino irresistibile. Sfruttate questa energia venusiana per farvi strada nel lavoro, consolidare le relazioni con i colleghi, il boss e i clienti!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: mettete in conto tanta passione, bei momenti di intimità! In ogni caso continuate a dialogare, ad ascoltare il tuo partner, l’amore richiede il vostro investimento! Soli: occhi aperti il 21 giugno: con una nuova conoscenza potrebbe scattare un’irresistibile attrazione. Non appena vi vedrete il cuore farà “din don dan”…

Oroscopo della settimana Leone dal 18 al 24 giugno (23 luglio-23 agosto): realistici riguardo alle finanze

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Questa settimana potreste essere al centro dell’attenzione! Domenica 19 giugno, potrebbero contattarvi parecchi amici che non sentite da tempo e che vorranno rivedervi. Ma avete tanti impegni, obblighi di lavoro che non potete eludere… Sentite tuttavia che è tempo di accogliere nuovamente gli amici nella vostra vita. Eravate noti come l’anima delle feste ed è ora che torniate a esserlo! Sempre il 19, Venere è in armonia con Nettuno in Pesci: riguardo al denaro, ai debiti, le dinamiche di potere, dovrete essere realistici. Nettuno potrebbe farvi imboccare la strada sbagliata. Se avete bisogno di apportare modifiche a quanto detto sopra, fatelo il 20 durante l’ultimo quarto di Luna in Pesci: l’istinto vi guiderà e saprete cosa non funziona, va mollato così da spostare l’attenzione su ciò che funziona. Il 21 giugno, il Sole entra in Cancro, alle spalle del vostro segno: darà il via a un periodo in cui sarete più introversi e introspettivi. Il transito può spingervi a riflettere su quanto i vostri stati d’animo abbiano un impatto sul posto di lavoro e su cosa potete sviluppare nel percorso lavorativo. E il 22 giugno con il buon aspetto Venere-Plutone, vi muoverete di conseguenza.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: stupite il partner con una proposta romantica e un po’ fuori dall’ordinario. Tranquilli, i pianeti accentuano la vostra creatività, dunque qualunque cosa pianificherete sarà accolta a braccia aperte. Soli: venerdì avrete l’l’opportunità di entrare in contatto con una nuova conoscenza, forse anche di qualcuno che di solito non è interessato a voi. Ciò potrebbe stupirvi ma andate avanti e provateci! Avrete splendide sorprese. Oroscopo della settimana Sagittario dal 18 giugno (23 novembre-21 dicembre): in famiglia troverete un compromesso Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Questa settimana cercherete di trovare un compromesso. Domenica 19 giugno, procedete con cautela: in famiglia potrebbe essere molto facile litigare perché si spende troppo. Ma i transiti indicano di trovare un compromesso attraverso una franca conversazione. Lo stesso giorno con il buon aspetto Venere-Nettuno, conciliare lavoro e impegni privati sarà facile. Potreste scoprire di poter usufruire di un programma flessibile che vi consente di svolgere i compiti sia nella vita privata che nella vita professionale. Ma l’energia di Nettuno potrebbe gettare una nebbia sulle vostre questioni private: assicuratevi di non dimenticare accidentalmente qualcosa o di essere un po’ troppo flessibili riguardo il lavoro. Se ci sono progetti per la casa che volete portare a termine, procedete il 20 giugno, con l’ultimo quarto di Luna in Pesci. Il 21, Mercurio in Gemelli in buon aspetto con Giove in Ariete è un passaggio che accentua la vostra creatività. Annota tutte le idee che vi vengono in mente perché una potrebbe portare a qualcosa di assolutamente sorprendente! Lo stesso giorno, il Sole entra in Cancro: nel lavoro o nelle relazioni queste quattro settimane potrebbero spingervi a un atteggiamento “tutto o niente”, sarete attratti da sfide che vi portano un po’ fuori dalla zona di comfort. Se ci sono settori della vostra vita che non sono in linea con le vostre esigenze, questo può essere il momento di rivederli.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: provate un grande bisogno di stabilità, di affrontare argomenti profondi ma il partner desidera distrazioni e leggerezza. Dovrete fare delle concessioni…

Soli: mostrate la socievolezza e l’ottimismo! Sarete ben accolti e attirerete come calamite! Se stavate aspettando il momento giusto per dire a quella persona per voi speciale cosa provate è la vostra occasione!