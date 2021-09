Oroscopo della settimana dal 18 settembre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 settembre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 18 settembre (21 marzo-21 aprile): una splendida energia positiva

E’ una settimana in cui entrerete in azione! Lunedì 20 settembre, arriveranno delle opportunità e sarete in grado di coglierle al volo. Andate avanti, potrebbero accadere cose sorprendenti! Il 21, circola una grande energia positiva: c’è la possibilità di collaborare con un amico o un collega e insieme svilupperete splendide idee lavorative. Il 22, l’arrivo del Sole in Bilancia rende piacevolmente animata la vita sociale, le relazioni in generale! E’ un momento fantastico per ampliare la cerchia professionale, migliorare i contatti: rafforzerete la vostra sicurezza. Più in generale, con questo transito concentratevi sui rapporti d’affari, sulla clientela, sui contratti e sugli impegni. E’ il periodo ideale per lavorare in squadra con successo!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: settimana serena, tuttavia attenzione al 22 e 23: l’impulsività potrebbe spingervi a esplodere per cose di poco conto. Cercate di mantenere la pace.

Soli: potreste conoscere, anche on line, una persona e scatterà un’attrazione. Non sono esclusi sviluppi interessanti.

Oroscopo della settimana Leone dal 18 al 24 settembre (23 luglio-23 agosto): impegnati con piani e progetti

Oroscopo della settimana Leone: Umore

La fortuna aiuta gli audaci, ed è noto quanto siate coraggiosi! Con Marte in Bilancia sarete impegnati con piani e progetti, trattative e andrete alla ricerca di nuove opportunità. Lunedì 20, al riguardo potrebbe presentarsene una: non pensateci due volte e fatela vostra. Fino al 22 settembre, la comunicazione è al top: ogni conversazione con i colleghi e il boss ha un impatto positivo sulle relazioni e sulle responsabilità di lavoro. Preparatevi a ottenere il meritato successo! Il 23, con la dissonanza Venere-Urano attenzione nelle questioni finanziarie: un errore potrebbe costarvi caro. Il 24, vita personale o lavorativa, potreste essere esigenti, rivendicare qualcosa in modo arrogante e rischiate di non ottenere il risultato che avete dato per scontato.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: con Venere in Scorpione, il consiglio astrale è quello di dedicare tempo e attenzioni al partner. In particolare il 24.

Soli: alla ricerca della perfezione, sarete molto critici con voi stessi e chi vi corteggia. Il 23, divertitevi, innamoratevi, fate nuove conoscenze. Oroscopo della settimana Sagittario dal 18 al 24 settembre (23 novembre-21 dicembre): disposti al compromesso

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui circola benessere, siete aperti, disposti al compromesso e arrivano le belle opportunità che state aspettando da tempo! Lunedì 20, con il buon aspetto, anzi fortunato, Mercurio-Giove nel lavoro dovete mettervi al centro della scena, mostrare il vostro talento e avere la massima sicurezza in voi stessi! In mente avete un’idea? E’ il momento di parlarne con chi può dare una mano. Se dovesse arrivare una proposta, non permettete ad amici e familiari di dissuadervi. Provateci perché probabilmente ne vale la pena. Il 22, quando il Sole entrerà in Bilancia, troverete persone disposte ad aiutarvi a raggiungere i vostri obbiettivi, a realizzare le vostre aspirazioni professionali.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: grazie ai pianeti in Bilancia, troverete il modo per ripartire equamente le responsabilità quotidiane. Sarete irreprensibili.

Soli: affascinanti, simpatici, re e regine della cerchia delle amicizie. Il che non è esclude qualche flirt intrigante.