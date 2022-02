Oroscopo della settimana dal 19 al 25 febbraio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): il denaro al centro della vostra attenzione

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Questa settimana, le questioni di denaro sono al centro della vostra attenzione: state investendo su voi stessi! Il 19 iniziate a concentratevi sui grandi obbiettivi, a cercare migliori opportunità di lavoro così da essere gratificati anche finanziariamente. Il 22, è una giornata un po’ lenta: mettete ordine nelle mail, nei progetti che giacciono da un po’ sulla scrivania. Mentre sistemate i documenti rilassatevi ascoltando un po’ di musica. Mercoledì 23 febbraio, Marte in Capricorno è in buon aspetto con Nettuno. Potreste sentirvi pronti a lanciarvi in un investimento. In generale è una settimana, in cui i primi giorni la vita sociale brillerà, stringerete nuove conoscenze e molte saranno stupite dal vostro ingegno e dal fascino. A partire da mercoledì, entrerete in una modalità più mirata d’aiuto a impegnare le energie in quei settori per voi importanti: lavoro, casa, progetti. Il fine settimana è tutto incentrato sull’armonia e sulle piacevoli conversazioni con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: potete riconquistare il partner, farlo innamorare perdutamente di voi, il fascino è al top! Soli: un’amicizia potrebbe diventare una storia d’amore ma prima di lanciarvi riflettete. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): più lavoro e meno vita sociale

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

La settimana inizia in modo lento, con meno tempo per socializzare e più impegni di lavoro. Il 19, vi prenderete cura più del solito di chi vi circonda, sarete pronti a dare un aiuto a un amico che attraversa un momento difficile. In ogni caso, non dimenticate il vostro benessere… Il 22, rifletterete su come equilibrare il budget oppure potreste recuperare il lavoro lasciato indietro. Ce la metterete tutta e vi muoverete senza problemi da un’attività all’altra. Mercoledì 23 febbraio, Marte in Capricorno in buon aspetto con Nettuno in Pesci in famiglia parlerete di rinnovamento in casa. Potreste dare il via a lavori di ristrutturazione o eseguirete voi stessi dei lavori di riparazione oppure più semplicemente tinteggiare le pareti. Da lunedì a mercoledì, come detto sarete macchine da guerra ma permettete alle persone care di prendere le decisioni. In caso contrario, potrebbero sentirsi frustrate. Giovedì 24, sarete saggi consiglieri con chi è meno sicuro di se stesso, della sua immagine: farete capire esattamente cosa è giusto per la loro vita.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: questa settimana, avrete l’opportunità di dimostrare al partner tutto l’amore e la tenerezza che provate. Sarà molto ricettivo/a alle vostre attenzioni ma in ogni caso, non esagerate… Soli: il 24 sarete pronti a prendere sul serio la vita amorosa. Quei sogni ad occhi aperti di trovare il partner perfetto potrebbero diventare realtà, oppure se avete iniziato di recente una storia farete un passo avanti.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un’ottima idea riguardante gli affari

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Grazie alla creatività, al pensiero innovativo, questa settimana potreste avere un’ottima idea riguardante gli affari o la vostra azienda. Il 19, chiudete in un cassetto il portafoglio: lo shopping non è l’unico modo per gratificarvi. Il 22, potreste sentirvi rallentati ma ciò è utile a garantire una migliore organizzazione ed essere pronti in seguito a entrare in azione. Potreste irritarvi inoltre per piccole cose, ad esempio non trovare le chiavi della macchina, rovesciare il caffè sulla maglietta pulita… Cercate di mantenere la calma. Il 23, con il buon aspetto Marte-Nettuno, potreste avere una brillante idea per fare soldi. Al momento si tratta solo di pianificare ma in breve tempo la concretizzerete. Giovedì 24, evitate di dire, lavoro o vita personale, ciò che vi frulla nella mente. Ad alcuni potrebbe dare molto fastidio. Anche se siete convinti che la vostra visione delle cose sia quella giusta, scoprirete che gli altri non sono d’accordo. Non è la giornata giusta per forzare la mano. Il 25, con la Luna in Sagittario proverete un rinnovato senso di leggerezza e libertà. Uscirete, avrete incontri divertenti, le relazioni saranno distese.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: settimana in cui l’amore vi appagherà. Con un pizzico di passione, uno di tenerezza e uno di mistero, realizzerete un cocktail esplosivo!

Soli: in particolare il 25 avrete parecchi incontri. In ogni caso occhi aperti, alcuni potrebbero essere un fuoco di paglia.