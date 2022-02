Oroscopo della settimana dal 19 al 25 febbraio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 19 al 25 febbraio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): generosi e altruisti

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Questa settimana, arricchirete il vostro bagaglio di competenze e abilità! Il 19, la vita sociale brilla, l’agenda sarà piena di impegni. Divertitevi ma ricordate di far tornare il sorriso a chi ha dei problemi. Siate generosi e altruisti. Il 22 è una giornata dal ritmo lento, avrete tempo per fare alcune cose, il che la renderà piacevole. Potreste inoltre risolvere alcune questioni in sospeso. Il 23 febbraio, Marte in Capricorno è in buon aspetto con Nettuno in Pesci: potreste pianificare per il futuro. Ad esempio tornare a studiare per laurearvi o seguire un corso online per acquisire alcune abilità pratiche. E’ un’ottima giornata per scoprire come diventare degli esperti in un’attività che davvero vi piace o da sfruttare in un settore specifico. In particolare venerdì sarete arbitri in un conflitto e il vostro fair play riuscirà a far trovare l’accordo tra due persone.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: è una buona settimana per incanalare le energie nella pianificazione di un’uscita divertente e avventurosa con il partner. Soli: il 23 accetterete un appuntamento o vi concederete un’avventura passionale seppure passeggera.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): nel lavoro siete instancabili

Questa settimana, le opportunità arrivano da diverse direzioni e sarete in grado di gestirle al meglio. Il 19, è un’ottima giornata per dare il via a una relazione romantica o a una collaborazione di lavoro. Sarete molto sensibili ai bisogni delle persone e l’empatia vi metterà in grado di sentirvi vicini. Nel corso della settimana, con la congiunzione Marte-Plutone in Capricorno sarete instancabili, andrete avanti senza fermarvi un attimo! Ne guadagnerete in stima e rispetto. Il 23 febbraio, Marte è in buon aspetto con Nettuno: un amico potrebbe proporvi un’idea per diventare soci in affari. Per il momento ne parlerete soltanto ma dopo aver riflettuto potreste accettare. In generale, tenete presente che è una settimana in cui qualsiasi cosa farete avrete accanto la fortuna: anche se vi troverete di fronte a qualche sfida otterrete ottimi risultati. Dal 23 al 25, inoltre, in caso di bisogno potrete fare affidamento sugli amici: chiedete e avrete!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: il modo di esprimervi un po’ brusco sarà accettato solo sul lavoro. Con il partner mostrate, se potete, il lato morbido della personalità.

Soli: è una settimana in cui potreste fare una nuova ed eccitante conoscenza, persino del vostro ideale. Siate dunque aperti a nuove persone e agli incontri romantici.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): dotati di grande magnetismo

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui siete dotati di grande magnetismo: ovunque attirate l’attenzione di chi vi circonda. Il 22 febbraio, vi sentirete pronti per avviare un’attività, accettare una promozione o fare qualche importante cambiamento di vita. È probabile che non accadrà questa settimana, ma nel frattempo vi state organizzando in modo produttivo. Il 23 febbraio, con il buon aspetto Marte-Nettuno, sarete molto persuasivi, più del solito. Le persone ascolteranno ciò che direte, accetteranno le vostre richieste. E’ la giornata ideale per contattare una persona con cui vorreste iniziare una collaborazione di lavoro. In generale nei primi giorni della settimana avrete molte cose da fare ma sarete in grado di gestirle contemporaneamente. Le energie saranno al top! Giovedì, alcune persone saranno pesanti: fate un respiro profondo e ricordate a voi stessi che i loro problemi non devono coinvolgervi più di tanto. Nel fine settimana, una in particolare potrebbe diventare invadente: mettete dei limiti!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: il 23, passione e desiderio al top! Il partner è più attratto da voi e in camera da letto farete scintille!

Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in amore e prendere un posto importante nella vostra vita.