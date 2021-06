Oroscopo della settimana dal 19 al 25 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): ovunque sollecitate ammirazione

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui la presenza di Marte in Leone accentua il vostro dinamismo e sarete pronti a premere l’acceleratore. Ovunque, lavoro o vita privata, solleciterete l’ammirazione di chi vi circonda. Potrebbero comunque esserci delle spese a sorpresa e il 20 concentrerete l’attenzione sulle entrate e le uscite.

Il 21, avrete la possibilità di abbattere una barriera lavorativa, ovvero potrebbero parlarvi di una prossima promozione. Il ritorno in moto diretto di Mercurio in Gemelli, il 22, vi permetterà di concludere finalmente una negoziazione che si trascina da tempo, a vostro vantaggio.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: all’inizio della settimana sarete in una splendida posizione per rafforzare la relazione sia da un punto di vista pratico che emotivo.

Soli: ovunque attirerete sguardi e complimenti, non vi resta che scegliere chi conquistare.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): iper produttivi e ambiziosi

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana che al vostro segno offre opportunità entusiasmanti. Alcune persone rimarranno impressionate favorevolmente dai vostri risultati e potrebbero farvi un’ottima proposta di lavoro. In queste giornate avrete un vero talento, inoltre, per stringere o migliorare delle relazioni professionali importanti. Il 23 sarete iperproduttivi, più ambiziosi e ambirete al successo.

Al contempo, le esigenze del lavoro potrebbero scontrarsi con la vita familiare: non permettete che altri decidano quali sono le vostre priorità. Il 24, con il Plenilunio in Capricorno rifletterete sul tipo di vita che vorreste.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: sdrammatizzate e guardate le cose con obbiettività. Con Marte in Leone puntate sull’eros!

Soli: alla larga da persone poco affidabili, da storie complicate o che durano una sola sera…

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una virata agli affari

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui avrete splendide energie ma al contempo non sarete né pazienti né accomodanti, vorrete fare tutto a modo vostro e dunque poco disposti a trovare dei compromessi. Attenzione al 21 e 22, circolano tensioni, qualsiasi piccolo problema prende una dimensione gigantesca. Cercate, se possibile, di ritrovare l’equilibrio e il sorriso. Il 23, con la Luna in Sagittario rimboccherete le maniche per dare una virata positiva agli affari e avrete in effetti la possibilità di aumentare le entrate e operare cambiamenti vantaggiosi.

Il 24 giugno sfruttate l’energia del Plenilunio in Capricorno vi spingerà a comunicare qualcosa di importante, a sistemare una questione in sospeso.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: dimostrerete il vostro amore, sarete presenti, generosi. Si riaccenderà la scintilla d’amore!

Soli: è la settimana giusta per lanciare un invito alla persona che vi attrae. Farete colpo a suon di romanticismo.