Oroscopo della settimana dal 19 al 25 giugno 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): no ai disaccordi con i colleghi

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui, il 22 il Sole entrerà in Cancro: inizierete a pensare a organizzare un viaggio e visto che il luminare sarà in buon aspetto con Giove, in casa regnerà grande armonia. I due giorni “no”: lunedì 21 con la Luna in Scorpione. Le conversazioni saranno tese, voi sarete nervosi e potreste esplodere dicendo cose che forse nemmeno pensate.

Altra giornata difficile il 23: la dissonanza Venere-Plutone potrebbe scatenare disaccordi con i colleghi: cercate di essere il più possibile diplomatici. Il 24, il Plenilunio potrebbe illuminarvi: capirete qual è la strada giusta da imboccare in questo momento.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: potreste non essere sempre d’accordo ma tenete presente che non avere le stesse opinioni a volte è positivo.

Soli: con l’arrivo dell’estate è ora di uscire, conquistare e vivere l’amore.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): il quotidiano diventa più dolce

E’ una settimana in cui le abitudini vi piaceranno, saranno rassicuranti, il quotidiano diventerà più dolce. E non stupisce visto che il 22 il Sole entrerà in Cancro in armonia con il vostro segno: sarete più rilassati e più disponibili con il mondo circostante. Sempre il 22, Mercurio riprende il moto diretto: nel lavoro sarete più motivati a raggiungere i vostri obbiettivi.

Il 23 sarete un po’ malinconici ma senza un vero perché: uscite, fate una bella passeggiata nella natura per ricaricarvi di energie positive. Il 24 giugno il Plenilunio in Capricorno vi spingerà a impegnarvi per introdurre maggiore creatività nel lavoro.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: tenerezza, prove d’amore, baci e carezze… Amate e siete pienamente ricambiati.

Soli: sarete più aperti all’idea di uscire e incontrare persone nuove. Potreste inoltre trasformare una conoscenza in qualcosa di più profondo.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): prendere decisioni importanti

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

L’arrivo del Sole in Cancro farà arrivare un po’ di insoddisfazione, sarete nostalgici… Il 21 giugno, sarete distratti, nel lavoro mancherà la concentrazione. La cosa ideale sarebbe quella di prendere un giorno di libertà. Il 22 sarete motivati, molto organizzati e vi impegnerete negli aspetti pratici della giornata. Il 23, attivatevi nella vita sociale, potreste ampliare la cerchia delle conoscenze e attirare persone importanti d’aiuto nel lavoro.

La settimana si chiude in bellezza con il Plenilunio del 24 nel vostro segno: avrete maggiore consapevolezza di ciò che desiderate davvero nel lavoro e prenderete decisioni importanti.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: Il 21 avrete voglia di parlare di argomenti più sensibili e intimi con il partner, e vi avvicinerete ancora di più.

Soli: non date retta agli sbalzi d’umore, alle emozioni altalenanti. Cercate di avere più sicurezza!