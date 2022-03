Oroscopo della settimana dal 19 al 25 marzo 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): ciao ciao routine!

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Domenica 20, il Sole entra nell’Ariete: per quattro settimane la vita sociale brillerà, ciao ciao routine! E’ un ottimo per uscire, divertirvi, stringere nuove amicizie e fare progetti al volo. Sempre il 20 marzo, potreste scoprire di essere in pole position per una promozione. Ciò comporterà più responsabilità, progetti più interessanti e di alto profilo. Forse stavate aspettando questo annuncio da tempo. Il 21 marzo, una seccatura legale potrebbe arrivare a una conclusione. Una questione potrebbe essere risolta in via extragiudiziale oppure archiviata. Nel corso della settimana con la congiunzione Mercurio-Giove-Nettuno in Pesci potrebbero arrivare un riconoscimento per i risultati ottenuti nel lavoro. Mercoledì e giovedì occhio a continui litigi nelle amicizie: alcune vibrazioni complicate riguardano chi vi circonda. Il fine settimana sarà all’insegna dell’azione e voi sarete pronti ad andare verso l’avventura. Qualsiasi programma abbiate in mente, funzionerà.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: le maschere sono pesanti da indossare e sempre più inutili. Togliete le vostre e aiutate il partner a eliminare le sue… Soli: il 20, una persona che conoscete da tempo potrebbe ammettere di avere una cotta per voi. Il che è qualcosa che avete percepito ma mai riconosciuto. Tuttavia, entrambi potreste non essere ancora pronti per una storia impegnativa. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): energie da vendere

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui il lavoro sarà vivace! Domenica 20, il Sole entrerà in Ariete, sarete indipendenti, pronti a fare ciò di cui avete bisogno per sentirvi leader! Se state cercando un nuovo posto di lavoro usate la grinta arietina per trovarlo. Al contempo, nelle prossime settimane sarete un po’ competitivi: occhio a intraprendere una lotta che sapete di non poter vincere. Lunedì 21 marzo, se in famiglia avete avuto un paio di giorni difficili, la situazione dovrebbe andare decisamente meglio tornerà l’armonia. Nei giorni successivi la congiunzione Mercurio-Giove-Nettuno renderà l’ambiente di lavoro più comprensivo, sarà più facile esprimere le idee e la creatività. Con un collega potreste scambiare alcune idee commerciali potenzialmente redditizie. Nel fine settimana avrete energie da vendere: assicuratevi dunque di impegnarle nel modo giusto!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: con il Sole in Ariete sarete diretti, tentati di dire ciò che vi frulla nella mente. Andateci piano, la verità non è sempre bella da ascoltare… Soli: alla ricerca di nuovi incontri (non sarà difficile) e di sviluppare le giuste strategie per trovare l’anima gemella.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una consistente entrata di denaro

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana ricca di eventi nella vita sociale e di belle sorprese sul fronte finanze. Il 20 marzo il Sole entra in Ariete: la comunicazione, lavoro o vita personale, sarà al top! Se di recente al riguardo avete avuto dei problemi avrete la possibilità di appianarli. Ma non solo, sarete ambizioni e potreste conquistare una posizione di comando. In ogni caso, evitate di fare vostra l’aggressività dell’Ariete poiché non ne avete bisogno: avete comunque autorevolezza. Il 21, con la congiunzione Mercurio-Giove-Nettuno in Pesci nel vostro settore delle finanze indica un’entrata imprevista ma molto consistente di denaro. In ogni caso, visto che c’è di mezzo Nettuno, occhio a chi potrebbe tentare di ingannarvi. Attenzione, infine agli acquisti impulsivi che forse sarebbe meglio evitare. Ma non esistono solo il lavoro e il denaro: mercoledì e giovedì, quando possibile cercate di prendere cura di voi stessi, della salute e dedicate del tempo anche alla vita privata.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: Se riuscirete a mettere da parte l’orgoglio e le piccole diversità di vedute, sarà una settimana all’insegna dell’amore e della tenerezza.

Soli: con il Sole in Ariete, avrete grandi opportuni di incontro e facilità a stringere nuove conoscenze. Lanciatevi!