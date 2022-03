Oroscopo della settimana dal 19 al 25 marzo 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 19 al 25 marzo 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): combattivi più del solito

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Il 20 marzo il Sole entra in Ariete, alle spalle del vostro segno: sarete un po’ più lunatici e combattivi del solito, dunque cercate degli sbocchi per impegnare le energie, meglio praticando attività fisica. Muovere il corpo sarà d’aiuto a schiarire le idee. Al contempo il transito può essere ideale per stagione per valutare mentalmente i fattori di stress e gli ostacoli sul lavoro attraverso un atteggiamento “posso farcela”. Di conseguenza, sentirvi pronti ad affrontare qualsiasi problema si presenti ed essere all’altezza della situazione. Evitate dunque scatti di rabbia e frustrazione poiché non portano a nulla di produttivo. frustrazione non porterà a nulla di produttivo. Il 21, la congiunzione Mercurio-Giove- Nettuno in Pesci, date il via ai contatti professionali, parlate dei vostri sogni, delle vostre aspirazioni. Potreste realizzarne una!

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: il 25, è essenziale trovare il tempo da dedicare al partner, l’aria profuma di passione! C’è l’alta possibilità di un concepimento e se non volete ingrandire la famiglia prendete delle precauzioni. Soli: in un incontro recente potrebbero esserci piccole complicazioni: qualche ritardo, telefonate perse, messaggi che non arrivano… Non fatene un dramma!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): alcuni importanti cambiamenti

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

Il Sole in Ariete, domenica 20, segna l’equinozio di primavera: introduce alcuni importanti e nuovi cambiamenti. Se c’è qualcosa che volete eliminare dalla vostra vita, è il momento giusto! Al contempo l’energia dell’Ariete vi spingerà a cercare attivamente opportunità per investire, entrare in società, migliorare le finanze. Il 21 marzo, avrete la possibilità di migliorare il rapporto con un collega che forse in passato vi irritava. Sarete più comprensivi e vedrete un nuovo lato della sua personalità che vi piacerà. Sempre il 21 potreste avere conversazioni stimolanti con colleghi, clienti o persino sui vostri accordi di lavoro. In ogni caso occhio ai venditori di fumo… Non è escluso che inizierete a viaggiare per motivi legati alla professione. Venerdì 25, con la Luna in Capricorno metterete a punto i progetti che avete a cuore.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: lunedì e martedì sfoderate la passione, cercate di far colpo sul partner! Mercoledì e giovedì occhio a fare promesse che sapete di non poter mantenere. Soli: voglia di leggerezza, di evitare drammi e tensioni. Vi lascerete andare a piacevoli avventure, flirt conditi da amicizia.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): andate avanti con sicurezza!

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui dedicherete particolare attenzione alle persone care. Il 20 il Sole entra in Ariete e sarete a capo di tutte le questioni domestiche. Sebbene il passaggio non sia il top per il vostro segno, potrebbe dare quella spinta per andare avanti con sicurezza. Sarete battaglieri e nel lavoro vi sarà utile ad affrontare qualsiasi ostacolo o problema. Se siete sul punto di firmare un contratto di lavoro, potete chiedere esattamente cosa volete anche se ciò comporterà qualche modifica. La fortuna è al vostro fianco! Il 21, sarete spinti a mostrare sul posto di lavoro cosa siete in grado di fare! Un familiare inoltre, potrebbe farvi un regalo, un oggetto che desideravate ora è vostro. Venerdì 25, con la Luna nel vostro segno potreste dover dare un aiuto morale a un amico o un parente. Ne avrà bisogno più di quanto possiate pensare.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: il Sole in Ariete vi rende nervosetti ma controllatevi ed evitate rimproveri fuori luogo. Puntate a un dialogo disteso.

Soli: il 25 marzo potrebbe nascere una storia d’amore sul posto di lavoro o con una persona che incontrate ogni giorno. In generale sono favoriti i contatti, gli scambi e gli incontri.