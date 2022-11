L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 18 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 20 novembre, con lo splendido aspetto Sole-Giove potrebbe aprirsi una porta e capirete che è il momento di entrare. Non dovete esitare per alcun motivo: potrebbe trattarsi di un’opportunità per guadagnare di più, dare il via a una vostra attività o fare un investimento redditizio. Lunedì 21 novembre, con la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario, potreste pianificare un viaggio – forse all’estero – e vorrete sia alla grande, ad esempio prenotare in business class o una camera in un hotel a 5 stelle! Nel lavoro, è una giornata in cui sarete pronti a progredire, dovete soltanto valutare le opzioni a disposizione. Il Sole entrerà in Sagittario martedì 22 novembre e sarete molto ambiziosi, è probabile vi lancerete con coraggio in una nuova avventura professionale. Mercoledì 23 novembre, la Luna Nuova in Sagittario è perfetta per dare il via a un progetto o un’impresa. Se state partendo per un viaggio, sarà una splendida esperienza, tutto andrà nel miglior modo possibile. Sempre il 23, Giove in Pesci riprende il moto diretto: il che significa che siete sul punto di raccogliere i frutti di qualsiasi recente iniziativa. Sarete ottimisti poiché toccherete con mano che nulla può ostacolarvi! In coppia: pianificate una vacanza con il partner, meglio ancora se sarà un viaggio all’estero, farlo insieme sarà divertente e sexy. Soli: con Venere in Sagittario non dovete stupirvi se improvvisamente un/a amico/a vi sembrerà formidabile! Potrebbe iniziare una dolce storia. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 20 novembre, Sole e Giove sono in buon aspetto: con il partner la sintonia è perfetta ed è un grande giorno per parlare di un progetto importante, capire cosa volete realizzare insieme nei mesi a venire. Se state cercando l’amore, è la domenica ideale per dare il via a una splendida storia. Lunedì 21 novembre, con la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario sarete pronti a esplorare nuove opzioni riguardanti le finanze e gli affari così da avere una nuova prospettiva di vita. Sarete disposti a correre un rischio ma probabilmente sarà calcolato. Mercoledì 23 novembre, il Novilunio in Sagittario offre al vostro segno la possibilità di un nuovo inizio. E’ uno dei momenti migliori per dare il via a un nuovo piano finanziario o a un’idea imprenditoriale. Il 23 novembre, Giove in Pesci riprende il moto diretto nel vostro settore della vita sociale: toccherete con mano quanto sono leali e solidali i vostri amici. Rappresentano un dono prezioso! In coppia: martedì fate attenzione a come vi esprimete, potreste scatenare parecchie tensioni. Privilegiate il dialogo e il compromesso. Soli: potreste ritrovarvi in una storia d’amore ma un po’ turbolenta. E sì perché l’altro/a potrebbe essere geloso/a e possessivo/a. : martedì fate attenzione a come vi esprimete, potreste scatenare parecchie tensioni. Privilegiate il dialogo e il compromesso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 20 novembre, per quanto riguarda il lavoro avete fortuna e un tempismo perfetto. Con il buon aspetto Sole-Giove è un’ottima giornata per inviare il CV, contattare online il boss per proporre qualcosa di inedito – accetterà – o prepararvi per una settimana molto importante e decisiva nel lavoro. Lunedì 21 novembre con la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario, lavorare in team vi permetterà di dare il meglio. Il vostro travolgente entusiasmo spingerà gli altri a seguirvi, il timone sarà nelle vostre mani. Esaminate inoltre le potenziali strade a cui ogni impegno o relazione potrebbe portarvi per ottenere il successo! Martedì 22 novembre, l’arrivo del Sole in Sagittario annuncia che sarete pieni di energie, pronti a muovervi in direzioni diverse, a fare ancora di più! La Luna Nuova in Sagittario di mercoledì 23 novembre rappresenta un nuovo inizio. Ad esempio, potreste entrare in società con una persona, firmare un affare importante o pianificare il matrimonio! Lo stesso giorno, Giove in Pesci entra in moto diretto: la carriera, il percorso professionale potrebbero felicemente decollare!

In coppia: con la congiunzione Mercurio-Venere la sintonia con il partner sarà perfetta! Cogliete l’occasione per parlare del futuro della relazione.

Soli: c’è la possibilità che inizi una storia d’amore ma perderete la testa e rischierete di partire in quarta e bruciare le tappe! Fate attenzione…

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 20 novembre, con l’armonia Sole-Giove fate ciò che più vi piace, vi entusiasma così da ritrovare l’equilibrio interiore. Regalatevi un vero giorno di vacanza! Mettete da parte il più possibile doveri, responsabilità e vivete le gioie che regala la vita. Se ciò che vi appassiona è un lontano ricordo, è ancor più importante concedervi una domenica in piena libertà. Lunedì 21 novembre, con la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario, prendere cura di voi significa dare il via ad abitudini salutari. Ad esempio mangiare più verdure, fare una passeggiata a ritmo sostenuto invece di guardare la TV o concludere la giornata praticando yoga o stretching. Martedì 22 novembre, con il Sole in Sagittario è il momento perfetto per investire completamente le energie nel lavoro. Mercoledì 23 novembre, il Novilunio in Sagittario il quotidiano e la sua organizzazione saranno una priorità, anche per quanto riguarda la vita lavorativa. Lo stesso giorno Giove in Pesci entra in moto diretto: potreste cogliere nuove opportunità di lavoro e imboccare un’altra direzione, oppure aggiungere una corda al vostro arco. In ogni caso, vorrete evolvere, progredire! In coppia: è la settimana ideale per parlare di argomenti importanti, ad esempio di un progetto immobiliare o del denaro in comune. Sapete bene come prendere la dolce metà. Soli: il 20 novembre, un flirt potrebbe diventare una storia seria. Prima di impegnarvi assicuratevi che lo volete davvero. Se la risposta è sì, potrebbe essere amore per sempre. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 20 novembre, con il buon aspetto Sole-Giove un familiare vi darà un sostegno: piccolo o grande non importa, rimane il fatto che sarà presente. Potreste aver chiesto un consiglio sulle finanze o semplicemente di aiutarvi a fare qualcosa in casa e l’altro/a si farà avanti per dare una mano. Ciò vi ricorderà che la famiglia è una squadra ed è fantastico collaborare insieme! Lunedì 21 novembre, con la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario nel lavoro avrete voglia di cogliere nuove opportunità, seguire nuove idee. Nuove intuizioni saranno utili per concretizzare i vostri progetti. Ma prima di lanciarvi, riflettete… Soprattutto perché il 22 novembre il Sole entra in Sagittario ed è il vostro momento per brillare, mostrare di che stoffa siete fatti! Il 23 novembre con la Luna Nuova in Sagittario apre un nuovo ciclo di sei mesi: nel lavoro vi sentirete rispettati, in alcune situazioni sarete ammirati e avrete molte occasioni per essere orgogliosi di voi stessi e dei vostri risultati! In coppia: è un momento magnifico per rafforzare la relazione con il partner, praticare insieme uno sport o un’attività, uscire dalla zona di comfort. Soli: uscite e conquistate! Se state cercando l’amore è una bella settimana per andare a un primo appuntamento o partecipare a un evento di speed dating in cui incontrare molte persone.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 20 novembre, il buon aspetto Sole-Giove vi rende estremamente convincenti. Oggi potreste vendere ghiaccio agli eschimesi! Anche nei prossimi giorni avrete la possibilità di convincere clienti, il boss o i colleghi della bontà delle vostre opinioni e delle idee. Le vostre parole valgono oro! Lunedì 21 novembre, con la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario, in famiglia circola una bella armonia, con le persone care c’è un’affettuosa intesa. E’ possibile inoltre che ospiterete per qualche giorno un parente oppure sarete voi a recarvi da lui/lei. In ogni caso, sarete felici di rivedervi! Martedì 22 novembre, il Sole entra in Sagittario: nel lavoro è tempo di parlare di alcune delle vostre preoccupazioni o delle vostre esigenze così da assicurarvi un buon equilibrio tra lavoro e vita privata e godere di tutti gli aspetti della vostra esistenza! Mercoledì 23, con la Luna Nuova in Sagittario, potreste aver voglia di cambiare l’arredamento della casa o rendere più efficiente e organizzato il vostro spazio di lavoro. Lo stesso giorno, Giove in Pesci entra in moto diretto: se in corso avete una causa legale, potrete sistemare tutto prima delle festività natalizie.

In coppia: questa settimana, avrete voglia di libertà, smetterete di raccontare tutto al partner, come fate di solito. Nascondete per caso qualche segretuccio?

Soli: desiderio di avventura ma con la dissonanza Marte-Nettuno fate attenzione a lanciarvi nel rischio. Mettetevi al riparo da possibili delusioni…

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 20 novembre, l’armonia Sole-Giove accentua le vostre ambizioni nonché il desiderio di guadagnare di più. La determinazione vi metterà in grado di aumentare le entrate in modo consistente. Al contempo anche il desiderio di fare acquisti sarà forte ma il confine tra bisogni reali e acquisti futili sarà molto labile. Quando si tratterà di spendere, riflettete almeno una giornata… Lunedì 21 novembre, con la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario la vita sociale brillerà, sarete ricercatissimi! Il telefono potrebbe squillare dalla mattina alla sera. Potreste ricevere degli inviti, contattarvi le persone che speravate di incontrare, per non parlare dei messaggi attraverso i social media… Nel lavoro sarete sicuri di voi stessi, delle vostre competenze, di quanto valete: sfruttate il tutto a vostro vantaggio. Mercoledì 23 novembre, con il Novilunio in Sagittario è il momento perfetto per lanciare un progetto, avviare un’attività online o muovervi riguardo qualsiasi nuovo piano o idea. Qualunque cosa abbiate in mente, fate i primi passi in questo periodo e scoprirete che le cose andranno avanti più facilmente. Lo stesso giorno, Giove in Pesci entra in moto diretto: potreste finalmente essere ricompensati con un’opportunità che stavate pazientemente aspettando e lo meritate ampiamente. In coppia: se la situazione lo richiede è il momento giusto per ripartire da zero e andare incontro a un periodo più costruttivo. Avanti così, è tempo di rinnovamento, di nuovi progetti, tornano energia e buon umore! Soli: è una settimana divertente, in cui flirterete a tutto campo, conquisterete! Siete sulla strada della felicità e dell’amore. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 20 novembre, il Sole nel vostro segno è in buon aspetto a Giove in Pesci. Nel lavoro, il boss e i colleghi noteranno una maggiore sicurezza, che siete in grado di affrontare alcune sfide. Ciò significa che potreste ricevere molti complimenti e delle maggiori responsabilità. Ma è un’ottima giornata anche per cercare un nuovo lavoro o concludere buoni affari. Lunedì 21 novembre, con la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario rischiate di essere abbastanza spendaccioni. Di solito siete parsimoniosi ma ora il desiderio di fare vostri degli oggetti è molto forte. Non ci penserete due volte a fare clic su “Acquista ora”… Questa congiunzione potrebbe spingervi a chiedere un aumento di stipendio o partire alla ricerca di un lavoro che vi permetta di guadagnare di più. Martedì 22 novembre, il Sole entra in Sagittario punta i riflettori sul vostro settore del denaro, sul modo in cui lo gestite, lo investite o lo spendete. Fate attenzione agli acquisti… La Luna Nuova in Sagittario, mercoledì 23 novembre, è perfetta per dare il via a nuove iniziative: che vogliate riprendere il controllo delle finanze, risparmiare di più o iniziare un lavoro extra è un ottimo momento per muovervi. Non è esclusa l’entrata di una somma. Lo stesso giorno, Giove in Pesci riprende il moto diretto: avrete la possibilità di fare progressi in un progetto che avevate chiuso, seppure temporaneamente, in un cassetto. In coppia: se la situazione con il partner vi sembra confusa, sedete e parlate delle paure in modo sincero. Entro la fine della settimana, saprete come sistemare le cose tra di voi e impegnarvi per vivere un futuro più sereno. Soli: settimana ricca di emozioni forti. Siete attraenti, potete conquistare. E c’è aria di colpo di fulmine!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 20 novembre, il buon aspetto Sole-Giove coincide con il consueto periodo dell’anno in cui avete l’opportunità di rivedere gli ultimi dodici mesi. Durante questa fase finché non avrete eliminato parte delle energie precedenti sarà molto difficile iniziare un progetto. Al contempo potrebbero arrivare delle nuove opportunità ma non è ancora il momento di farle vostre. Lunedì 21 novembre, la congiunzione Mercurio-Venere nel vostro segno vi rende carismatici. Gli altri saranno attratti irresistibilmente da voi. Con un solo sorriso riceverete complimenti e inviti, anche di tipo romantico. Da martedì 22 novembre, il Sole entra nel vostro segno: è il momento migliore per progredire nel lavoro. Con la sicurezza che avete nelle vostre capacità, colleghi e clienti ricorreranno ai voi! E mercoledì 23, con la Luna Nuova nel vostro segno, se state cercando di ampliare il raggio d’azione, prenderete varie iniziative. Che vogliate introdurre una nuova abitudine, iniziare un progetto o fare un passo avanti in una relazione, è la vostra occasione per farlo.

In coppia: una bella complicità con il partner vi farà apprezzare ogni momento della vita a due. La dolce metà sarà sarà tenero/a e attento/a, ma soprattutto presente quando ne avrete bisogno.

Soli: una persona molto differente da voi, catturerà il vostro cuore. Potrebbe trattarsi di qualcuno di un’altra nazionalità oppure che ha uno stile di vita molto lontano dal vostro.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 20 novembre, il buon aspetto Sole-Giove in Pesci vi metterà in grado di stringere nuove amicizie. Potreste partecipare a un evento ed essere subito accolti come membri del gruppo. Improvvisamente avrete tanti amici ma forse dovrete fare una selezione.. In ogni caso oggi amplierete i contatti, incontrerete nuove persone. Lunedì 21 novembre, la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno. Avrete voglia di stare per conto vostro forse per portare a termine del lavoro o elaborare gli eventi che si sono verificati di recente. E’ un buon momento per chiudere la porta dell’ufficio o prendere una pausa, staccare la spina e godere una giornata di benessere personale. Mercoledì 23 novembre, la Luna Nuova in Sagittario, illumina dei comportamenti di cui non sempre siete coscienti. Ovvero il vostro modo di essere distaccati, la vostra apparente mancanza di empatia. Con questo transito dovrete mostrare un po’ di più i vostri sentimenti, nascondere meno le vostre ambizioni, essere il più possibile voi stessi.

In coppia: il partner potrebbe farvi un regalo, forse si tratterà di qualcosa di cui avete parlato a lungo. Viaggio di compleanno a sorpresa in un posto che desiderate visitare da tempo?

Soli: se questa settimana sarete attratti da una persona cercherete di conquistarla. Potrebbe non essere facile ma finché penserete che sia possibile… Non siete tipi che si arrendono.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Sabato 19 novembre, sarete pronti a dare un aiuto a chi ne ha necessità ed è un gesto lodevole ma evitate di regalare o prestare denaro. Domenica 20 novembre, il buon aspetto Sole-Giove invia vibrazioni eccellenti per chiedere un aumento di stipendio, cercare un nuovo lavoro o negoziare un’offerta che avete ricevuto da un’altra azienda. Probabilmente non lo farete oggi ma sono vibrazioni forti che andranno avanti per alcuni giorni. Tenete presente che il 22 novembre il Sole uscirà dal vostro settore della carriera, delle ambizioni dunque dovete battere il ferro finché è caldo! Lunedì 21 novembre, con la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario è un ottimo momento per guadagnare di più attraverso il vostro impegno. Se, ad esempio, avete un’attività in proprio valutate la possibilità di aumentare i prezzi oppure promuovere ciò che svolgete. Il che in tempi brevi vi garantirà maggiori entrate! Nel lavoro, più in generale, è il momento di ampliare il raggio d’azione e le relazioni. Tenete presente che ogni conversazione, anche online, può offrire numerose opportunità. Martedì 22 novembre, il Sole entra in Sagittario: i contatti che avete e che annoderete saranno importanti, d’aiuto a realizzare qualche sogno nel cassetto. Mercoledì 23 novembre la Luna Nuova in Sagittario apre un nuovo ciclo di sei mesi e rafforza quanto scritto sopra: grazie al sostegno di alcune persone potrete concretizzare un progetto o concludere un buon affare! Nel corso del Novilunio, Giove in Pesci riprende il moto diretto nel vostro settore delle finanze: indica che guadagnerete di più, il flusso delle entrate sarà maggiore.

In coppia: pensate molto al futuro ed è la settimana perfetta per fare progetti importanti con il partner, parlare degli obbiettivi che avete in mente. Tutto è possibile e più ci crederete e tanto più sarete motivati a realizzarli!

Soli: negli affari di cuore siete vincenti! E’ possibile che un flirt diventi una storia importante. Qualsiasi passione nuova o recente sarà intensa, ricca di belle e profonde emozioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 20 novembre, con il buon aspetto Sole-Giove avrete voglia di approfondire un argomento che vi appassiona. Leggerete al proposito dei libri oppure vi iscriverete a un corso accelerato. Volete ampliare la cultura! Lunedì 21 novembre, con la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario, chi vi circonda dimostrerà quanto siete benvoluti. È del tutto possibile che riceviate dei complimenti dal boss, ottimi consigli dai clienti e ammirazione dalle persone che oggi incontrerete. Non dovete tirarvi indietro imbarazzati ma vivere pienamente il vostro momento di gloria! Se volete ampliare il vostro raggio d’azione nella carriera, come ad esempio ottenere un posto in particolare o raggiungere un obbiettivo importante, fate il primo passo mercoledì 23 novembre con la Luna Nuova in Sagittario. Lo stesso giorno, Giove nel vostro segno entrerà in moto diretto. il transito vi rende ottimisti e straordinariamente sicuri di voi stessi. Il pianeta apre una nuova fase in cui farete dei progressi.

In coppia: qualunque cosa accada all’esterno assicuratevi che il partner sia al vostro fianco, pronto a spalleggiarvi. In questo momento avere il suo incondizionato sostegno vi farà sentire più forti.

Soli: fascino, intelligenza, intraprendenti… Avete le carte in regola per conquistare, farete una strage di cuori. Occhio tuttavia a giocare su più fronti.