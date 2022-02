Oroscopo della settimana dal 19 febbraio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 19 al 25 febbraio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 19 febbraio (21 marzo-21 aprile): pronti a dare un aiuto

Questa settimana vi chiederanno un aiuto e sarete pronti a intervenire. Il 19, avrete bisogno di rilassarvi. E il momento di fare un passo indietro rispetto ai tanti impegni e di riposare. Il 22, potreste sentirvi bloccati in una routine. E’ probabile che esaminerete i documenti, le cosiddette scartoffie e la cosa pesarvi. Il 23 febbraio, con il buon aspetto Marte-Nettuno sarete pronti a fare qualcosa per beneficenza, aiutare chi è in difficoltà o dedicare parte del vostro tempo a una buona causa. Contribuirete in modo notevole. Il 24 un problema a casa o con la famiglia potrebbe richiedere la vostra attenzione, anche se non dovrebbe essere così grave al punto da chiamare “rinforzi”. Nel fine settimana proverete un impellente bisogno di impegnare le energie in qualcosa di atipico e troverete molte opportunità per farlo.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: cercate di impegnare le energie in modo produttivo e di eliminare l’aggressività con l’esercizio fisico o facendo l’amore. Nel secondo caso, ne sarà felice il partner.

Soli: il 23, se state cercando una storia o passare una notte appassionata con una nuova conoscenza, è la settimana fortunata. Il buon aspetto Marte-Nettuno vi rende molto attraenti.

Oroscopo della settimana Leone dal 19 al 25 febbraio (23 luglio-23 agosto): pensare alla carriera

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Questa settimana, sarete spinti a prendere cura di voi stessi: iniziate riposando di più. Il 19, potrebbero esserci dei cambiamenti emotivi che vi renderanno più sensibili, ma sono necessari per mettervi sulla strada giusta. Martedì 22 febbraio è la giornata ideale per pensare alla vostra carriera. Lasciate che la mente vaghi verso il futuro e quanto la tecnologia e l’IA influenzeranno il vostro settore. Pur svolgendo al meglio il vostro lavoro ora è saggio riflettere su cosa vi aspetterà in seguito e muovervi di conseguenza. Il 23 febbraio, con il buon aspetto Marte-Nettuno in Pesci avete la possibilità di prendere cura del vostro corpo, mente e spirito. Iniziate con una buona dormita. Considerate di apportare alcune modifiche nella camera da letto così da garantirvi otto ore di riposo. Giovedì e venerdì, lascerete alle spalle le preoccupazioni e godrete al massimo della vita! Sarete molto positivi, spontanei e affettuosi.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: il 24 e 25 lasciate alle spalle le preoccupazioni e godete dei bei momenti con il partner. Sarete spontanei, passionali e positivi! Soli: il 25, la vita amorosa avrà una svolta inaspettata ed entusiasmante. Se una persona lancia chiari segnali, preparatevi perché vivrete un’appassionata storia d’amore. Oroscopo della settimana Sagittario dal 19 febbraio (23 novembre-21 dicembre): pianificare un viaggio Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui farete dei piani per avere più entrate di denaro: sentite che sta arrivando l’energia della prosperità. Il 19 trascorrerete molto del vostro tempo per rendere la casa il più confortevole possibile. Il 22, sarà una giornata lenta, un po’ frustrante poiché forse dovrete rifare un lavoro. I pianeti puntano i riflettori sulla messa a punto e sui ritocchi. Il che non è proprio in linea con il vostro modo di essere ma portando a termine le attività rapidamente, avrete tempo per concedervi una distrazione. Il 23, potrebbe esserci un’opportunità di guadagno collegata alla vostra casa. Potreste ad esempio pubblicare su Airbnb l’affitto di una stanza libera oppure iniziare a vendere i biscotti preparati in casa che riscuotono grande successo tra amici e parenti. In ogni caso, ne trarrete buoni profitti. Il fine settimana è incentrato sui viaggi: se vi è possibile partite oppure iniziate a sognare il prossimo grande viaggio che in seguito farete.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: qualcosa potrebbe turbare il vostro cuore o il comportamento del partner essere poco chiaro.

Soli: il 25, un/a caro/a amico o collega potrebbe rivelare i sentimenti nascosti che prova per voi. Prima di lanciarvi, pensate a cosa potrebbe comportare, soprattutto nel lavoro.