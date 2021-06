Oroscopo della settimana dal 19 giugno per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 19 al 25 giugno 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 19 al 25 giugno (21 marzo-21 aprile): armonia con le persone care

E’ una settimana che vede l’arrivo del Sole in Cancro: punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia. Con le persone care ci sarà più armonia. Lunedì 21 giugno Venere in Cancro è in armonia con Nettuno: siete sognanti e se potete prendere un giorno libero dal lavoro ne beneficeranno il corpo, la mente e lo spirito.

Il 22 Mercurio riprende il moto diretto e velocizzerà la comunicazione, penserete in modo più chiaro, troverete le risposte e risolvere con facilità eventuali problemi. Il 23, Venere in opposizione con Plutone tenere il passo con le responsabilità familiari e lavorative, potrebbe farvi sentire sotto pressione.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: attenzione al 23: potrebbero circolare delle incomprensioni, dei non detti che scateneranno dei dubbi.

Soli: è una settimana in cui penserete più ai vostri obbiettivi personali, il che non vuol dire che non vi lancerete volentieri in una avventura frizzantina.

Oroscopo della settimana Leone dal 19 al 25 giugno (23 luglio-23 agosto): evitate di essere temerari

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui il Sole entra in Cancro, alle spalle del vostro segno, ed evidenzia il bisogno di trovare un po’ di tempo libero, uscire di casa e distrarvi in un nuovo ambiente. Lunedì 21 giugno, occhio a credere a chi vi propone guadagni facili quando in realtà sono solo bidoni.

Evitate buchi nell’acqua, non siate temerari! E attenzione ad andare contro il boss o in generale all’autorità: un ampio uso della diplomazia – anche il 22 – sarà il benvenuto. Mercoledì 23 e giovedì 24, sarete più disponibili e simpatici, pronti a socializzare, anche online, in modo più significativo.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: Marte nel vostro segno promette una settimana per la serie passione al top!

Soli: un incontro sarà basato sull’attrazione fisica, lanciatevi perché le emozioni saranno fortissime.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 19 al 25 giugno (23 novembre-21 dicembre): migliorare il rapporto con i soldi

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Fine settimana dinamico, con la Luna in Bilancia dovete scaricare le energie, evitate di impigrirvi! Il 22, Mercurio riprende il moto diretto e vi sarà più facile andare d’accordo con colleghi, soci ecc. , se ci sono stati contrasti li supererete. In generale è una settimana in cui i rapporti con gli altri non sono, finalmente, complicati: fate degli sforzi apprezzati da tutti.

Il 23 farete ciò che dovete per sentirvi in pace con voi stessi e le preoccupazioni di lavoro. Il 24, il Plenilunio sosterà nel vostro settore delle finanze: cercate di trovare il modo per migliorare il rapporto con i soldi!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: atmosfera super bollente: con il partner vi aspetta una settimana in cui l’eros la farà da padrone.

Soli: altro che timidi: se una persona vi attrae andate al sodo e non vi fate scrupoli.