Oroscopo della settimana dal 2 al 8 aprile 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): la comunicazione è al top!

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Il 2 aprile cercate di essere più che mai presenti sui social, incontrate gli amici. Con la congiunzione Sole-Mercurio in Ariete, online o di persona, avrete molto di cui parlare. Comunicare è la vostra qualità e ora andate al massimo! Lunedì 4 aprile, con la congiunzione Marte-Saturno in Acquario crea lo spazio mentale e il ritmo perfetti per sviluppare una visione del futuro riguardo al lavoro. Durante questa congiunzione, dovreste esaminare opportunità di studio o addirittura di viaggio per promuovere il vostro sviluppo professionale. Impegnarvi in quelle opportunità che possono migliorare la vostra reputazione sarà facile quando Venere, il 5, entrerà in Pesci. Prendete in considerazione l’idea di collaborare con le persone che ammirate! Il 7 e 8, Mercurio in Ariete è in buon aspetto con Marte e Saturno in Acquario. Il transito attiva il vostro desiderio di fare passi da gigante attraverso la comunicazione. Parlare con professionisti influenti online e offline può dare la motivazione che state cercando per garantirvi uno sviluppo nel lavoro oppure ottenere delle collaborazioni a tempo determinato. Ma fate attenzione a chi e cosa accettate poiché potrebbero diventare impegni professionali a lungo termine. Assicuratevi di scegliere saggiamente!

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: avrete bisogno che il partner mostri il suo amore con slancio ed entusiasmo. Se non reagirà come vorreste, la prenderete molto male. Cercate di non esagerare. Soli: siete in cerca di novità e potreste incontrare una persona intrigante. Ma evitate di giurare amore eterno… Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): maggiore intesa con i colleghi

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Questa settimana vorrete interagire con molte persone diverse. Lo farete e d’altra parte è la vostra specialità! Il 2 con la congiunzione Sole-Mercurio in Ariete è un’ottima giornata per trovare un accordo con una persona, stipulare un contratto o semplicemente affinare le vostre capacità di negoziazione. Ne avrete bisogno molto presto, dunque iniziate a esercitarvi. Domenica 3 aprile, voi che siete sempre in cerca di pace e armonia, potreste essere irritati dal modo di pensare ristretto di alcune persone. Cercate di essere pazienti, soprattutto se c’è una riunione di famiglia. Lunedì 4 aprile, con la congiunzione Marte-Saturno in Acquario avrete molte buone idee, ma ci vuole impegno e un po’ di coraggio per esprimerle. E’ un’ottima giornata per lavorare sulle vostre abilità artistiche, musicali o di design. Che si tratti di grafica, cartoni animati o suonare il piano classico, è un lunedì utile a un po’ di pratica mirata. Il lavoro diventerà ancora più dolce dal 5, quando Venere entrerà in Pesci: la routine di lavoro sarà tranquilla, non dovrete sforzarvi troppo. Con questo passaggio potreste avere una maggiore intesa con i colleghi. Il 7 e 8 aprile, Mercurio in buon aspetto a Marte e Saturno in Acquario vi spinge a parlare delle vostre passioni, idee e progetti. Al riguardo potreste ricevere supporto dai colleghi o veder arrivare delle opportunità che sarete entusiasti di esplorare!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: la complicità con il partner è a tutto campo. La relazione sarà per entrambi la priorità! E ciò dimostra quanto vi amate.

Soli: affascinanti, con tanta voglia di piacere e conquistare: gli affari di cuore saranno frizzanti, farete conquiste!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ottimo periodo nelle finanze

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Portate a termine compiti e impegni di lavoro così questo fine settimana potrete divertirvi: il 2 aprile con la congiunzione Sole-Mercurio in Ariete è un’ottima giornata per chiamare gli amici e uscire o fare un viaggetto per andarli a trovare. Varrà la pena trascorrere del tempo con loro. Ne avrete di cose da raccontare! Il 4 aprile, con la congiunzione Marte-Saturno, un progetto di lavoro o personale potrebbe essere momentaneamente “congelato”. Vietato agitarvi perché risolverete! Il 5 aprile, Venere entra in Pesci nel vostro settore delle finanze: al riguardo sarà un ottimo periodo soprattutto perché Giove, pianeta della fortuna, sosta nello stesso segno. Il 12 aprile la congiunzione tra i due pianeti farà sicuramente arrivare l’abbondanza sulla vostra strada, potrebbe entrare una somma consistente di denaro. Il 7 e 8 aprile, Mercurio in buon aspetto con Marte e Saturno fa pensare che avrete in mano le carte vincenti per sbloccare il progetto congelato di cui sopra (il 4). Più in generale sono due giorni in cui nel lavoro vi affermerete e la vostra capacità decisionale nonché le qualità di leader faranno miracoli!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: settimana in cui il desiderio nei confronti del partner sarà al top! Sperimenterete nuovi modi per esprimere il vostro amore.

Soli: più che sull’amore, è una settimana in cui sarete molto concentrati sul lavoro, sulla carriera, sulle ambizioni.