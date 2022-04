Oroscopo della settimana dal 2 al 8 aprile 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 2 al 8 aprile 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): settimana impegnativa ma gratificante

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Vi aspetta una settimana di lavoro impegnativa ma gratificante. Il 2 aprile, con la congiunzione Sole-Mercurio in Ariete una conversazione privata potrebbe portare a galla alcuni segreti che giurerete di mantenere. Teneteli per voi senza rivelare i vostri. Il silenzio è la parola chiave. Il 4 aprile, la congiunzione Marte-Saturno in Acquario vi dota di una resistenza unica, vi spinge a prendere in considerazione obbiettivi e riconoscimenti futuri di lavoro. Sfruttate il transito per consolidare l’impegno e distinguervi professionalmente! Impegnarvi in questo senso vi sarà facile quando il 5 Venere entrerà in Pesci. Sarete pronti a collaborare con gruppi, comunità o amici che hanno la vostra visione e che potrebbero avere un impatto positivo sulla carriera. Da giovedì a venerdì, sarete più riflessivi, meno disposti ad entrare in azione e a lanciare nuovi piani. La cosa migliore è pianificare. Nel fine settimana potreste avercela con un amico: il suo comportamento vi darà sui nervi ma non starete lontani per molto.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: con Venere in Pesci l’intesa sarà ottima! Soprattutto perché saprete toccare le corde sensibili della dolce metà. Single: potreste desiderare voler conquistare una persona e rischiate che diventi una vera ossessione…

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): una promozione in vista

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

Il 2 aprile con la congiunzione Sole-Mercurio è la giornata ideale per rafforzare i legami. E’ un periodo di rinascita, le vostre parole vi metteranno in grado di annodare nuove relazioni, cambiare e consolidare i legami. Lunedì 4 aprile, con la congiunzione Marte-Saturno in Acquario potreste lavorare accanto al boss o a un superiore. Alla fine della giornata, guarderanno in modo diverso la vostra etica del lavoro e ciò comporterà una promozione e un buon aumento di stipendio. Più in generale, il transito è ideale se volete apportare delle modifiche al programma di lavoro, alla routine o alle abitudini. Il 5 aprile, l’arrivo di Venere in Pesci indica che per dare priorità ai rapporti di lavoro e agli accordi che vale la pena seguire, dovete ascoltare l’intuito. Se vi sentite pronti a parlare di investire ulteriormente il tempo, energia ed eventualmente denaro, muovetevi giovedì e venerdì, quando Mercurio in Ariete sarà in buon aspetto con Marte e Saturno in Acquario.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: sarete molto più vicini, vorrete godere dell’intimità e del comfort della casa e rilassarvi. Soli: se avete dei dubbi su una persona, è una settimana in cui troverete le risposte. In ogni caso, state alla larga da situazioni complicate.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): azione e organizzazione

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Il 2 aprile con la congiunzione Sole-Mercurio in Ariete è la giornata perfetta per invitare in casa la famiglia a pranzo o a cena. Godete della compagnia dei vostri cari! Domenica 3 aprile, fate attenzione: potreste rovinare un oggetto che vi piace. Non sarebbe la fine del mondo ma sicuramente vi arrabbiereste. Lunedì 4 aprile, la congiunzione Marte-Saturno in Acquario indica che prendendo sul serio le vostre finanze arriverà la sicurezza. Cercare di risparmiare qua e là potrebbe sembrare una lotta ardua ma alla fine ce la farete. Al contempo, il transito parla di azione e organizzazione, di adottare una visione fuori dagli schemi per risolvere la vostra situazione. Parlarne vi sarà facile quando Venere il 5 entrerà in Pesci: il pianeta vi dota di fascino e sul posto di lavoro potrete chiedere ciò che desiderate o di cui avete bisogno. Il 7 e 8 aprile, penserete di nuovo e parecchio alle finanze. Sfruttate le energie di Mercurio in Ariete in buon aspetto con Saturno e Marte, per guadagnare di più e permettervi lo stile di vita che vada bene per voi!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: con Venere in Pesci, stabilirete una vera complicità, vorrete entrambi maggiore intimità. E in questo modo rafforzerete la relazione!

Soli: potreste rendervi conto che l’amore della vostra vita è proprio di fronte a voi! E’ essenziale dunque parlare con il cuore, esprimervi. Ciò vi consentirà di mantenere i flirt che nel tempo potrebbero evolvere in qualcosa di più.