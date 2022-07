Oroscopo della settimana dal 2 al 8 luglio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario. Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): riflettere sulla sicurezza finanziaria Oroscopo della settimana Gemelli: Umore Martedì 5 luglio, Mercurio entra in Cancro alle spalle del vostro segno: avrete voglia di riflettere sulla vostra sicurezza finanziaria, di proteggere i vostri beni ed eventuali proprietà. Parlando o pensando alle questioni di denaro, sarete più attenti. Poiché lo stesso giorno Marte entra in Toro toccherete con mano che siete un po’ più consapevoli su come agire per proteggere le vostre risorse. La presenza di Marte in Toro potrebbe spingervi a esaminare prima di lanciarvi in qualcosa, al contempo potreste essere anche molto inattivi o persino pigri. A meno che non siate fortemente motivati nel raggiungimento di un obbiettivo, potreste non sentirvi pronti ad andare alla ricerca di opportunità di denaro. Fortunatamente i due pianeti saranno in buon aspetto e quando si tratterà di mettere in sicurezza la borsa, saprete come tenere la situazione sotto controllo! Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: via libera per fare progetti a due e se dubitavate della stabilità della relazione dovrete ricredervi!

Soli: occhio a ricadere in uno schema del passato. Se una persona vi ricorda un ex amore negativo, tagliate i ponti e guardate altrove. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): la voce del cuore deve prevalere sulla razionalità

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Con l’arrivo di Mercurio in Cancro il 5 luglio, quando si tratterà di carriera, di realizzare le ambizioni, dovete ascoltate l’intuito. Sebbene il pianeta sia in dissonanza con il vostro segno, toccherete con mano che vale la pena di far prevalere la voce del cuore sulla razionalità. Mercurio in Cancro vi spingerà ad ascoltare l’istinto vorrete raggiungere nuove vette! Sempre il 5 luglio, Marte entrerà in Toro: sarete molto attivi riguardo alle risorse condivise, alle vostre finanze, agli investimenti e persino ai debiti. Tuttavia evitate che la testardaggine, la mancanza di elasticità vi spinga a rimanere fermi sulle vostre posizioni. Sfruttate invece queste vibrazioni per investire in nuovi sbocchi di lavoro. Potreste anche avere una scintilla di ispirazione poiché i due pianeti formeranno immediatamente un buon aspetto. Il 6 luglio durante il primo quarto di luna nel vostro segno, vi sarà facile capire come muovervi per raggiungere l’equilibrio professionale.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: la passione sarà al top, saprete come risvegliare il desiderio del partner. Esprimete apertamente le vostre fantasie.

Soli: utilizzerete il fascino a tutto campo e sarete sorpresi voi per primi del vostro successo!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un passo avanti in una trattativa

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Sabato 2 luglio, Mercurio in Gemelli è in buon aspetto con Saturno nel vostro segno: il passaggio accenderà il desiderio di dedicarvi a un hobby creativo. Il che vi metterà in grado di scoprire una nuova forma di espressione personale o accrescere le vostre capacità artistiche. Martedì 5 luglio, Mercurio entrerà in Cancro, sosterà nel vostro settore del quotidiano, del benessere e del lavoro. Al riguardo, sarete più inclini a cambiare il programma della giornata così da assecondare le vostre esigenze. Sempre il 5 luglio, Marte entrerà in Toro e sarà in armonia con Mercurio: sarete soddisfatti di quanto siete riusciti a realizzare per ottenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Non è che escluso che avrete una conversazione con il boss per modificare qualcosa nelle vostre mansioni. Marte in Toro, in generale, vi spingerà ad allentare le responsabilità in modo da godere di più tempo libero solo per voi. Potreste persino sfruttare questa lenta energia taurina per portare a termine gradualmente i progetti riguardanti la casa. Il transito, al contempo, potrebbe scatenare delle tensioni interiori, comportare un po’ di stanchezza: se avete bisogno di una mano, chiedete e le persone care saranno felici di aiutarvi. Il fine settimana sarà sotto i migliori auspici, il morale sarà alle stelle: farete un importante passo avanti riguardo a una trattativa o un progetto importante.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: con Marte in Toro, per essere felici dovete fare qualche concessione, tener conto anche dei desideri, delle aspettative del partner.

Soli: il 6 luglio uscite! Una serata fuori con gli amici potrebbe essere l’occasione per l’incontro con il grande amore.