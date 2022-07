Oroscopo della settimana dal 2 al 8 luglio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 2 al 8 luglio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): raggiungerete la vetta

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Ciao ciao frustrazioni! Il 5 luglio, Marte lascia l’Ariete ed entra nel vostro segno. Sebbene il pianeta abbia un ritmo faticoso, nel lavoro sarete più decisi riguardo a ciò che volete fare o ciò di cui avete bisogno dagli altri. Marte conferisce al vostro comportamento un’aria di leadership, vi spinge a salire lentamente ma inesorabilmente verso la vetta. Sempre il 5 luglio, Mercurio entra in Cancro. Quando vi sembrerà giusto farlo, parlerete con forte convinzione! Potreste scoprire che nelle conversazioni sarete più riflessivi e gentili, soprattutto quando prenderete l’iniziativa lavorando con un team di colleghi. Assicuratevi di ascoltare il vostro intuito poiché Mercurio sarà d’aiuto a capire le dinamiche del vostro gruppo nella vita sociale. Il 6, con il primo quarto di Luna in Bilancia, provate a fare un elenco di pro e contro riguardanti la vostra vita professionale. Sfruttate la lunazione per decidere cosa vale la pena aggiustare, eliminare o mantenere nella solita routine.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: è una settimana in cui si riaccende la scintilla della passione, dell’amore. Con il partner farete bei progetti a due.

Soli: se una persona vi attrae, è il momento di lanciarvi e fissare un appuntamento!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): stabilire relazioni sincere

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

A partire da martedì 5 luglio, momento in cui Mercurio entra in Cancro, sarete molto coinvolti nei contatti professionali, anche online. Il transito rappresenta un’opportunità per stabilire relazioni sincere con persone che stimate, con cui vi piace lavorare. Se avete un’attività commerciale, saprete scovare dei contatti promettenti! Sempre il 5 luglio, Marte entra in Toro e formerà un buon aspetto con Mercurio: una conversazione potrebbe portare a una nuova avventura professionale. A parte questo, Marte in Toro invita il vostro segno a frequentare un corso o a fare un viaggio che favorirà il vostro percorso professionale. Tuttavia, quando si tratta dello sviluppo lavorativo, con questo transito non è bene esagerare. Semmai, sfruttatelo per stabilizzare la vostra posizione, quanto avete realizzato fino a oggi. Se avete bisogno di apportare delle modifiche e valutare i pro e i contro delle vostre azioni, fatelo il 6 giugno con il primo quarto di luna in Bilancia. Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: l’atmosfera è bollente, c’è passione, sarete pronti a fare progetti per il futuro. Parlatene pure ma evitate di fare promesse.

Soli: il bisogno di vivere l’amore sarà al massimo. Se sognate una storia intensa, piena di passione, puntate a venerdì.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): nel lavoro realizzerete qualcosa d’importante

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Il desiderio di comunicare i vostri pensieri e le emozioni, sarà immenso quando Mercurio entrerà in Cancro martedì 5 luglio. Potreste essere combattivi rispetto alle negoziazioni, ai commenti dei colleghi o alle opinioni dei clienti. Volendo, con Mercurio in Cancro potete entrare in maggiore sintonia con i colleghi, soci e clienti, avere la possibilità di creare relazioni di lavoro più significative. Sempre il 5 luglio Marte entra in Toro: nel lavoro sarete pronti a creare qualcosa di bello e significativo. Sfruttate l’energia di cui vi dota il pianeta rosso per portare avanti le idee entusiasmanti. Usate saggiamente questo transito per creare qualcosa di “storico” che segnerà positivamente il vostro percorso professionale! Il 6 luglio, con il primo quarto di Luna in Bilancia, vi impegnerete per avere una carriera armoniosa e che metta in luce il vostro talento.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: il 6 siete più sensibili del solito e con tanta tenerezza da donare. E’ la giornata ideale per rassicurare la persona amata.

Soli: se una persona vi attrae, venerdì cercate di lanciare segnali sottili. Esagerando la fareste scappare.