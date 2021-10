Oroscopo della settimana dal 2 al 8 ottobre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): puntare su un solo obbiettivo

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui le parecchie energie potrebbero farvi imboccare più direzioni contemporaneamente. Se volete fare progressi concreti puntate su un solo obbiettivo! E’ pur vero che i pianeti, in questo momento, vi regalano buonumore, vi spingono a fare di testa vostra, non volete orari né regole, pensate a divertirvi ma ciò può essere un impedimento alla crescita professionale! Allora, cercate di introdurre un po’ di creatività e di allegria nel lavoro. Per tutta la settimana la congiunzione Sole-Marte vi renderà particolarmente produttivi e sul posto di lavoro il vostro entusiasmo sarà contagioso. Dal 8 ottobre, quando Venere entrerà in Sagittario sarete inclini a lavorare con colleghi e team che rendono allegra l’atmosfera.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: la Luna Nuova in Bilancia, il 6, promette una giornata romantica. E’ il momento migliore del mese per amare ed essere amati. Soli: mercoledì e giovedì, uscite, lanciate inviti, accettate quelli che vi propongono gli amici. Stare in buona compagnia vi farà sentire al top (e potrebbe esserci un incontro).

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): riflettere sugli obbiettivi da raggiungere

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui uscirete dal guscio. Forse avete lavorato troppo duramente e, in particolare lunedì 4, avrete il forte desiderio di fare qualcosa di divertente. Se durante l’estate non vi siete concessi una vacanza, è un ottimo momento per prenotare un viaggio. La notizia della settimana è la Luna Nuova nel vostro segno, il 6 ottobre: segna un nuovo ciclo, pensate dunque a quali obbiettivi volete raggiungere nella carriera, nella vita personale, nell’arco dei prossimi sei mesi. Il mese di ottobre dà il via a un inizio promettente in cui poter migliorare voi stessi, la forma fisica, il vostro percorso professionale.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: Il 6 ottobre, scatterà un’atmosfera sensuale che durerà per tutta la stagione. Le temperature esterne iniziano ad abbassarsi ma in casa sono… bollenti! Soli: il 6, con la Luna Nuova nel vostro segno date il via a un nuovo look! Vi sentirete più belli/e ma non solo, attirerete l’attenzione di chi volete conquistare!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): voglia di cambiamento

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana positiva, in cui avrete la possibilità di imporvi, di mostrare quanto valete. Il 3 ottobre, è la giornata ideale per pensare in grande, soprattutto se avete intenzione di fare un viaggio o imparare qualcosa di nuovo che favorisca il successo. Lunedì 4 ottobre, i pianeti daranno una spinta al progresso nella carriera, qualcosa che farete vi metterà al centro della scena! Il 6 ottobre, con la Luna Piena in Bilancia avrete voglia di cambiare qualcosa, ad esempio vivere uno stile di vita diverso oppure imboccare un nuovo percorso professionale. E in famiglia, la decisione non sarà presa bene… Il 7 e 8, studiate una strategia per raggiungere i vostri obbiettivi. Sole, Mercurio e Marte in Bilancia vi permetteranno di fare le mosse giuste!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: la relazione procede a gonfie vele, circola amore, serenità, una bella intesa (in particolare a partire da venerdì).

Soli: a partire da venerdì 8, con Venere in Sagittario potreste lanciarvi in un’avventura folle, passionale, e potreste perdere la testa…