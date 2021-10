Oroscopo della settimana dal 2 al 8 ottobre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 2 al 8 ottobre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): riprendere qualche sana abitudine

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui sarete determinati ad apportare cambiamenti positivi a livello personale, sarete in grado di riportare l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Ad esempio, il 4 ottobre riprenderete una sana abitudine che avevate mollato. Prenderete maggiore cura, dunque, del vostro corpo: inizierete una dieta o praticherete più esercizio fisico? Dal 5 al 9, la congiunzione Sole-Marte vi doterà della carica di energia di cui avete bisogno nel lavoro: per tutta la settimana sarete super produttivi, porterete a termine le attività con incredibile efficienza.

Il 6, circolerà nervosismo e starete alla larga da persone che vi irritano. Purtroppo saranno molto irritanti, per cui se sentite che state per esplodere fate un respiro profondo e contate fino a dieci.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: dedicate più attenzioni al partner, si sentirà più apprezzato/a e non dato/a per scontato/a.

Soli: un incontro romantico e passionale vi sorprenderà. Vi perderete l’uno negli occhi dell’altro…

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): la prima settimana di ottobre vi prepara al successo

E’ una settimana in cui dovete ascoltare le vostre energie, capire quando premere l’acceleratore e quando invece fare una pausa. Il 3 e 4, il buon aspetto Mercurio-Giove indica che sfruttando il vostro talento, le competenze sarete in grado di guadagnare di più. Il 4 in particolare è un giorno fortunato per trovare un lavoro o ottenere una posizione migliore nell’azienda per cui lavorate. Ripetiamo, è una giornata fortunata da sfruttare a tutto campo! Il picco della settimana lavorativa è il 6 ottobre, con la Luna Nuova in Bilancia che farà arrivare delle opportunità di lavoro finanziariamente interessanti e vi permetteranno di esprimere il vostro talento. Avrete capito che questa prima settimana di ottobre vi prepara al successo ma voi, dovete metterci del vostro, ovvero andare in cerca di queste meravigliose opportunità. Le troverete!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: evitate di spendere per cose futili, risparmiate un po’ di denaro così da concedervi un week-end romantico con la persona amata. Soli: gusterete il frutto della passione, e la persona che vi conquisterà sarà sicuramente degna di voi.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): pianterete i semi della riuscita professionale

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui avrete la possibilità di fare delle scelte e imboccare varie direzioni. Prendete in mano il timone e capirete dove dirigervi. Il 3 e 4 ottobre, se state dando il via a un nuovo lavoro o a un progetto è la giornata ideale. Oppure chiedere una promozione o il trasferimento in un altro settore. Piantate i semi del successo! Il 6, con la Luna Nuova in Bilancia, scrivete tutto ciò che avete intenzione di realizzare nei prossimi sei mesi: sarete in grado di concretizzare! In ogni caso, con il boss o i colleghi, se qualcosa non va, chiarite così da appianare qualsiasi difficoltà. Per il resto della settimana, Sole, Marte, Mercurio in Bilancia parlano del raggiungimento degli obbiettivi professionali. E’ il momento di dare il via a una linea d’azione così da ottenere il successo.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: evitate di pensare esclusivamente al lavoro. Prendete cura di voi stessi e del partner, vivete infiammati momenti di passione!

Soli: l’atmosfera è sensuale, passionale. Un incontro accenderà le vostre emozioni: lasciatevi andare!