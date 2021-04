Oroscopo della settimana dal 2 al 9 aprile 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): chi vi circonda non è detto sia affidabile

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Attenetevi alla vostra visione e non lasciate che gli altri mettano dubbi nella vostra mente. Con Marte e Nettuno in dissonanza, chi vi circonda non è detto sia affidabile. Se c’è qualcosa che vorreste realizzare, potete farlo. E’ probabile vi sentiate pronti a eliminare quegli impegni di lavoro che rappresentano solo una gran perdita di tempo.

L’arrivo, il 4 aprile, di Mercurio in Ariete, vi renderà attivi, pronti a prendere decisioni e trovare soluzioni. Affrontare qualsiasi difficoltà a testa alta può portare a progressi soddisfacenti. Il 7 aprile, il buon aspetto tra la Luna e Giove vi spingerà verso nuove esperienze ed ampliare la vostra conoscenza.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: è una settimana in cui benessere e serenità sono al centro della relazione.

Soli: un’amicizia pian piano si trasforma e vi ritroverete – contenti – innamorati cotti.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): accettare un piccolo compromesso

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui prenderete seriamente in considerazione l’offerta di entrare in società con qualcuno o una collaborazione. Tuttavia, visto che il 4 aprile Mercurio entra in Ariete, pur essendo intraprendenti e dinamici, le cose andranno meglio se sarete meno reattivi, meno impulsivi e accetterete un piccolo compromesso: otterrete di più!

Cercate, in generale e per tutta la settimana di non precipitare gli eventi, procedete con calma. Il 7 aprile, il buon aspetto tra la Luna e Giove vi spingerà a divertirvi mentre lavorate: portare a termine un compito non deve essere un processo mentale noioso. Lasciatevi andare, date spazio alla creatività.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: occhio alle tentazioni, l’erba del vicino non è sempre più verde. Pensate alle conseguenze.

Soli: con gli attuali aspetti astrali è difficile che a farvi compagnia ci sia Madama Solitudine: conquiste in vista.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): lavorare sodo su un progetto

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui sarete pronti a lavorare sodo su un progetto che capite funzionerà alla grande. Quando il 4 aprile, Mercurio entrerà in Ariete, avrete la possibilità di concretizzarlo e, volendo, convincere e coinvolgere chi potrebbe essere di supporto. Unica accortezza: con questo transito sarete molto schietti e non sempre piacerà alle persone care.

Anche il 6 aprile è ottimo per favorire rapporti costruttivi con colleghi, il boss o potenziali clienti. Il 7 aprile, la congiunzione Luna-Giove in Ariete potenzia le energie, la sicurezza in voi stessi, e nel lavoro o nelle finanze vi spingerà a correre un rischio, seppure calcolato.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: nella relazione c’è un grande ritorno della passione, della complicità: insieme al partner siete felici.

Soli: lasciatevi andare alle emozioni, alla passione. Seguite la voce del cuore senza porvi troppe domande.