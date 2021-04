Oroscopo della settimana dal 2 al 9 aprile per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 2 al 9 aprile 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): voglia di ribellarvi

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana, in particolare martedì e mercoledì, che non conoscerete vie di mezzo. Non esiterete a scioccare, provocare, ribellarvi ma soprattutto a fare di testa vostra. Per fortuna, giovedì e venerdì sarete più comprensivi, vi metterete nei panni degli altri oppure sarete astuti e a suon di gentilezza tenterete di manipolarli.

In generale se vi sentite bloccati riguardo al lavoro o a un obiettivo importante, prestate molta attenzione all’intuito e ai sogni, di sicuro vi porteranno sulla strada giusta, vedrete le situazioni da una nuova prospettiva.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: con il partner potreste avere un atteggiamento poco tollerante: cambiate musica.

Soli: alla ricerca di una persona da amare e con cui condividere tutto. E potreste incontrarlo/a!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): non prendete iniziative

E’ una settimana in cui se avete agito impulsivamente – nelle relazioni – ora potreste provare dubbi e forse a scatenarli potrebbe essere una persona che insinuerà che avete scelto la strada sbagliata. Con la dissonanza Marte-Nettuno la cosa migliore è valutare, da soli, lucidamente i pro e i contro.

Non date retta a quello che dicono gli altri. Inoltre, da mercoledì, evitate di prendere iniziative: procedete solo se avete delle certezze. Qualcuno potrebbe manipolarvi e voi ritrovarvi in una situazione complicata. In generale, assicuratevi ovunque e con chiunque di non dare, al momento più, di quanto potete.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: piccoli disaccordi per motivi di gelosia ma nulla di drammatico. Le riconciliazioni saranno piene di dolcezza e passione.

Soli: colpo di fulmine che potrebbe comportare un cambiamento radicale. E sarà una storia che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): controllare il nervosismo

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

I pianeti in Ariete, il 4 entrerà Mercurio, per il vostro segno non sono il massimo e questa settimana sarete impazienti, nelle relazioni di lavoro o personali, l’atmosfera sarà elettrica. Se volete un po’ di tranquillità, non reagite a qualsiasi piccola critica, controllate il nervosismo. Il 5 aprile, la Luna nel vostro si congiunge a Plutone avrete grande sicurezza e una potente volontà di vincere.

Nel lavoro, potreste scalpitare per ottenere immediatamente ciò che volete ma, come si dice?, tempo al tempo. Verso venerdì, potreste essere sbadati, distratti, potreste ipotizzare dei fatti che non sono dimostrati.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: in alcuni momenti il partner potrebbe sembrare lontano, distaccato. Se la relazione è solida non avrà un grande impatto.

Soli: ovunque e con chiunque siete notati, molto richiesti. A questo punto non vi resterà che scegliere la vostra “preda”.