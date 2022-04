Oroscopo della settimana dal 2 aprile per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 2 al 8 aprile 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 2 aprile (21 marzo-21 aprile): continuate a mettervi in gioco!

Sabato 2 aprile, con la congiunzione Sole-Mercurio nel vostro segno continuate a mettervi in gioco! E’ il momento ideale, in qualsiasi situazione, per affascinare le persone: dall’ottenere una promozione all’assumere il ruolo di leader in un progetto. Se volete qualcosa, muovetevi e fatela vostra! Lunedì 4 aprile, la congiunzione Marte-Saturno in Acquario potrebbe spingervi a prendere in considerazione la possibilità di dare il via a una nuova impresa o capire i passaggi che occorrono per concretizzare le vostre aspirazioni. Ma non agirete immediatamente: il 5 Venere entra in Pesci, alle spalle del vostro segno e sarete poco spinti all’azione, rifletterete sui rapporti e le responsabilità di lavoro. Potreste parlare di eventuali progetti futuri, da giovedì a venerdì, quando Mercurio in Ariete sarà in buon aspetto con Saturno e Marte in Acquario: parlando delle vostre aspirazioni, tornerà un’energia positiva e avrete voglia di entrare in azione.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: sapete perché avete scelto il partner e ciò a volte è sufficiente per sentirsi appagati. Occhio a sabato: starvi accanto non sarà facile. Mantenete la calma e non partite in quarta! Soli: rischiate di essere attratti da chi vi sfugge o, ancora peggio, da una persona che non mostra alcun interesse.

Oroscopo della settimana Leone dal 2 al 8 aprile (23 luglio-23 agosto): arriverete primi al traguardo

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Dopo aver superato un piccolo ostacolo, questa settimana arriverete primi al traguardo! Domenica 3 aprile, riguardo un incontro potrebbe esserci un problema: sarete molto in ritardo o l’altro non si presenterà affatto. Se l’incontro salterà cercate di essere comprensivi. Lunedì 4 aprile, con la congiunzione Marte-Saturno in Acquario potreste avere la possibilità di collaborare con una persona che ha più esperienza di voi: fate vedere cosa siete in grado di fare poiché nel prossimo futuro questa relazione potrebbe offrire molte opportunità.

Con questo transito dovete comunque avere una mentalità e un approccio radicalmente diversi, ispirati all’Acquario. Dare la priorità a quelle opportunità indipendenti che nel tempo si riveleranno a vostro vantaggio. Esaminarle vi sarà facile, quando il 5 Venere entrerà in Pesci, Non avrete timore, con questo transito, di assumere determinati impegni anche a livello finanziario. Cercate in ogni caso di chiarire bene i termini di un accordo poiché l’energia dei Pesci comporta sempre un po’ di confusione e illusione.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: giovedì, grazie alla Luna in Gemelli, dopo alcuni giorni un po’ deprimenti, ritroverete leggerezza e allegria. Soli: i passaggi astrali non promettono incontri importanti ma se volete comunque provarci, uscite! In ogni caso non concedete immediatamente la vostra fiducia. Oroscopo della settimana Sagittario dal 2 aprile (23 novembre-21 dicembre): in famiglia l’atmosfera è più dolce Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Sabato 2 aprile, con la congiunzione Sole-Mercurio in Ariete cercate di trascorrere il fine settimana in modo creativo: dipingendo, disegnando, scrivendo o ballando. Le conversazioni diventeranno serie quando Marte sarà congiunto a Saturno in Acquario lunedì 4 aprile. I dialoghi sul posto di lavoro potrebbero ruotare attorno a progetti futuri o potreste parlare di cambiamenti con un collega o con un amico di idee collegate al vostro lavoro. In ogni caso aspettatevi che queste conversazioni portino a cambiamenti, obiettivi e ambizioni. Non è escluso che un fratello, un cugino o un caro amico vi facciano una proposta d’affari. Forse hanno le conoscenze, ma hanno bisogno di un po’ di coraggio. O forse hanno molto coraggio, ma mancano del know-how tecnologico. Ed è qui che entrate in gioco. Potrebbe essere una collaborazione interessante. Il 5, con l’arrivo di Venere in Pesci la vita familiare sarà un po’ più dolce, la casa sarà il posto ideale per rilassarvi dopo una lunga giornata di lavoro. Il 7 e 8, parlerete con grande sicurezza di progetti futuri. Con il buon aspetto di Mercurio in Ariete avrete conversazioni che potrebbero far arrivare delle opportunità per concretizzare le vostre ambizioni!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: Venere in Pesci potrebbe far riemergere alcuni vecchi problemi. Andate oltre, lasciate il passato alle spalle e amatevi!

Soli: con Venere in Pesci, siete molto attraenti, vi corteggeranno molte persone. il consiglio è di stare alla larga da chi gioca coi sentimenti o cerca di manipolarvi. Occhi aperti!