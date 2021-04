Oroscopo della settimana dal 2 aprile per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 2 al 9 aprile 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 2 al 9 aprile (21 marzo-21 aprile): il duro lavoro viene ripagato

La vetta della montagna è ormai prossima: questa settimana il duro lavoro vi porterà in cima. Con Mercurio nel vostro segno, dal 4, i neuroni lavoreranno a pieno regime e una cosa è certa, avrete le idee chiare e andrete dritti al punto. Il vostro entusiasmo sarà comunicativo, avrete un bel po’ di successo e vi garantirete il ruolo di leader.

Se arriva un complimento, accoglietelo con gratitudine: godete di ciò che ricevete! Il 5 sarete molto motivati, usate questa spinta per trasformare i vostri progetti. Al contempo, sarete molto comunicativi e troverete le parole giuste per convincere chiunque abbiate nel mirino.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: sulla relazione splende il bel tempo, tutto è semplice e si moltiplicano i gesti di tenerezza.

Soli: in qualsiasi incontro siete voi stessi, brillate e vi garantite conquiste e successo!

Oroscopo della settimana Leone dal 2 al 9 aprile (23 luglio-23 agosto): chiedere un consiglio

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui non dovete concludere un accordo o firmare in contratto con fretta. Rileggete con calma, ponete domande pertinenti e all’occorrenza chiedete un consiglio. Più sarete pratici su questo, migliore sarà il risultato. Dal 4 con Mercurio in Ariete avrete gran senso dell’umorismo, la vita sociale sarà piacevolmente movimentata, di persone e situazioni vedrete solo il lato positivo!

Il desiderio di seguire una routine prestabilita potrebbe tuttavia essere in contrasto con il vostro bisogno di spontaneità e libertà. Il 6 occhi aperti, un collega o un cliente si riveleranno inaffidabili e farvi rimanere di stucco.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: coccolate quanto volete il partner ma pensate anche a farlo con voi stessi!

Soli: la settimana è particolarmente favorevole a un incontro d’amore importante.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 2 al 9 aprile (23 novembre-21 dicembre): no alle iniziative imprudenti

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui avrete parecchie cose da fare in casa. ma non vi andrà, oppure sono al di là delle vostre competenze. Se ci sono problemi idraulici, potrebbe essere il segnale che in famiglia ci sono delle emozioni che traboccano… Il 4, avrete voglia di spendere per cose frivole ma il 5 sarete in grado di guadagnare di più e pianificare al meglio il budget.

Occhio, per tutta la settimana, a prendere iniziative imprudenti. E’ vero che la fortuna aiuta gli audaci ma dovete sapere quando non superare alcuni limiti così da evitare delle situazioni poco chiare, molto complicate.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: andrà tutto bene se nel caso doveste discutere, manterrete la calma e dedicherete più attenzioni al partner.

Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in una relazione più intima. Per il momento, siate cauti.