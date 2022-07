Oroscopo della settimana dal 2 luglio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 2 al 8 luglio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 2 luglio (21 marzo-21 aprile): la stabilità finanziaria

Sfruttate la presenza di Marte nel vostro segno poiché martedì 5 luglio entrerà in Toro. Con questo transito, anziché lanciarvi in nuove imprese o perseguire ciò che volete ottenere, è nel settore delle finanze che dovrete essere determinati e aggressivi. Nel momento in cui deciderete di raggiungere un obbiettivo finanziario, il pianeta rosso sarà d’aiuto a concretizzare e a trovare la stabilità sul fronte denaro. Lo stesso giorno Mercurio entra in Cancro, nel vostro settore della casa e della famiglia. La vostra attenzione sarà concentrata sulle questioni personali. Nel lavoro, comunque occhio quando parlate: potreste esprimervi troppo apertamente. Cercate inoltre di evitare chiacchiere e pettegolezzi, di non intromettervi negli affari degli altri e vi mettere al riparo da qualche guaio. Il 6 luglio, con il primo quarto di Luna in Bilancia saprete quali impegni sono preziosi e farete in modo di impegnarvi. Nel fine settimana, con la dissonanza Mercurio in Cancro-Giove in Ariete, avrete difficoltà a controllare le vostre reazioni con il boss e i colleghi.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: gli sbalzi d’umore rallentano il dialogo d’amore. Non stupitevi dunque e una volta per tutte accettate la sensibilità del partner. La tenerezza è più efficace dei grandi discorsi! Soli: il 6 luglio avete il via libera per fare passi avanti in una storia o approfondire una conoscenza. Non abbiate paura, dunque, di andare un po’ più a fondo.

Oroscopo della settimana Leone dal 2 al 8 luglio (23 luglio-23 agosto): otterrete risultati tangibili

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Mercurio entrerà in Cancro martedì 5 luglio: sarete più emotivi e ansiosi riguardo alle questioni di lavoro dunque assicuratevi di concedervi del tempo per elaborare il vostro stato d’animo. Sempre il 5 luglio, Marte sbarca in Toro: il transito vi renderà un po’ aggressivi, basterà un nulla e vedrete rosso ma evitate di litigare o di arrabbiarvi. Sfruttate il lato positivo del transito: il pianeta sarà d’aiuto a guadagnare di più e, grazie all’impegno, a ottenere risultati tangibili. Potreste essere testardi ma in chiave positiva vuol dire che se punterete a un obbiettivo, niente e nessuno potrà fermarvi! Il buon aspetto tra Mercurio e Marte, indica inoltre che sapendo esattamente cosa volete, sarà più facile ottenerlo grazie a un approccio deciso. Avete la possibilità di far cedere chiunque! Il 6, con il primo quarto di Luna in Bilancia avrete l’opportunità di negoziare un miglioramento nel lavoro oppure studiare una strategia per fare passi avanti se avete un’attività in proprio.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: con Marte in Toro dovete assolutamente evitare di arrabbiarvi con il partner ogni volta che le cose non vanno per il verso da voi desiderato. Soli: il 6 è una giornata in cui avrete bisogno della presenza amici più cari e se vivete una situazione romantica su cui siete incerti sarebbe saggio chiedere il loro consiglio. Oroscopo della settimana Sagittario dal 2 luglio (23 novembre-21 dicembre): iniziative utili e redditizie Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Potreste aver voglia di impegnare parecchie energie nel lavoro o, al contrario essere incredibilmente pigri: è l’effetto di Marte che entra in Toro da martedì 5 luglio. Se attualmente vi sentite bloccati, il pianeta rosso vi aiuterà a superare qualsiasi ostacolo, andrete avanti alla velocità della luce. Ma potreste anche, al contrario, impigrirvi, come se vi mancasse lo slancio necessario per progredire. Cercate di trovare una via di mezzo investendo il tempo e le energie in iniziative utili e redditizie in modo da poter sfruttare al meglio questo transito. Sempre il 5 luglio, Mercurio entra in Cancro ed è in armonia con Marte; è il transito ideale per rivedere i vostri investimenti bancari, le entrate e le spese fisse in modo da riequilibrare il tutto più vantaggiosamente rispetto al passato. Il 6 luglio, sfruttate il primo quarto di luna in Bilancia per capire su quali aspirazioni e contatti vale la pena investire. La lunazione sarà d’aiuto a stabilire una linea d’azione più stabile e sicura.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: nella relazione circola armonia. Soprattutto perché puntate all’equilibrio e alla stabilità.

Soli: è una settimana speciale: potrebbe richiamare un/a ex o una fiamma del passato. Ascoltate e chiarite la vostra posizione.