Oroscopo della settimana dal 2 ottobre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 2 al 8 ottobre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 2 ottobre (21 marzo-21 aprile): andare avanti con tenacia

E’ una settimana in cui avete tonnellate di energie per impegnarvi sui progetti ma pochissima pazienza per chi non procede veloce come voi. Dal 3 al 5 la vostra attenzione sarà focalizzata sul lavoro, tenete presente che per raggiungere i vostri obbiettivi, dovreste dare la priorità alle relazioni professionali. Lunedì 4 ottobre, potreste pensare a una persona del passato e per coincidenza potrebbe contattarvi sui social media. Il 6 ottobre, apre la porta a nuove possibilità proprio nel settore degli impegni e relazioni professionali. Datevi da fare per concludere contratti, accordi e rapporti di lavoro. Plutone è in moto diretto e pone fine a un periodo di trasformazione professionale. Per realizzare le vostre aspirazioni andate avanti con tenacia.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: esprimerete l’amore, le emozioni con dolcezza, il 6 in particolare, entrambi avrete voglia di risolvere definitivamente vecchi problemi e ripartire su basi nuove.Soli: è un momento splendido per mettervi in gioco. Se avete già in mente una persona, dite ciò che provate. In caso contrario, qualcuno farà battere forte il vostro cuore e darete il via a una storia.

Oroscopo della settimana Leone dal 2 al 8 ottobre (23 luglio-23 agosto): conversazioni costruttive con il boss e i colleghi

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui le energie non saranno sempre al massimo, per cui darete il meglio quando capirete che è il momento di non premere l’acceleratore. Più in generale, i riflettori sono puntati sulle conversazioni con il boss o i colleghi e sul vostro percorso lavorativo. Dal 3 al 5 in particolare, sul posto di lavoro, sono giornate in cui chiedere consigli e risolvere positivamente eventuali problemi con chi vi circonda. Il 4, nella vita personale è possibile che nasca una grande amicizia che durerà nel tempo. Contattate persone conosciute di recente, vi daranno il benvenuto. Il 6, Plutone al vostro segno chiede di prendere il controllo sul posto di lavoro: se c’è qualcosa che volete cambiare è il giorno giusto per iniziare a parlarne con il boss.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: parlate con la persona amata dello stress di questo momento. Non dovete portare questo peso emotivo da soli. Il partner vorrà stare assolutamente al vostro fianco e offrire il suo supporto. Soli: a partire da venerdì 8, gli affari di cuore saranno al top! Conquisterete, sarete conquistati. E se vi piace una persona, fate il primo passo. Oroscopo della settimana Sagittario dal 2 al 8 ottobre (23 novembre-21 dicembre): tutti vi vogliono accanto, vecchi e nuovi amici

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui tornano i vecchi amici e avrete inoltre la possibilità di stringere nuove relazioni: tutti vi vogliono accanto! In particolare. Dal 3 al 8 ottobre, i vostri pensieri saranno rivolti alle aspirazioni professionali, sognerete ciò che potete realizzare, il ruolo che vorreste avere o quali risultati ottenere. Il 4 potrebbe chiamarvi un amico con cui non vi sentite da anni, eppure parlerete come se vi foste sentiti il giorno prima. Il 6 è una giornata in cui dovrete avere una gran pazienza: ad esempio, il pc o il tablet non funziona, una volta sistemato non troverete le chiavi della macchina… Il che vorrà dire una gran perdita di tempo. Sole, Mercurio e Marte, nel fine settimana saranno congiunti: potreste capire qualche direzione imboccare nel lavoro e su chi appoggiarvi per ottenere un supporto. Tenete presente che se in questi giorni darete la priorità alle aspirazioni professionali, farete progressi significativi per tutto il mese di ottobre!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: il 4 e 5 non spaccate il capello in quattro, non dovete innervosirvi per dettagli insignificanti. Il 6 e 7, tornerà l’armonia.

Soli: dal venerdì 8 ottobre, Venere nel vostro segno vi renderà affascinantissimi, lanciatevi nella conquista senza esitare.