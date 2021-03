Oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo per Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): nuove opportunità

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Sfruttate al massimo questa settimana per parlare dei vostri progetti, mantenere i contatti e fare progressi. Tanto più che con l’arrivo del Sole e Venere in Ariete avrete voglia di socializzare: networking, incontri online potrebbero far arrivare nuove opportunità. In particolare il 26 l’uso dei social media vi aiuterà a impegnare le energie al meglio, entrerete in contatto con persone che condividono i vostri ideali.

I due pianeti vi regalano grande sicurezza, le decisioni saranno spontanee e saprete imporvi con il carisma da leader! La cosa importante è che vi poniate obbiettivi realizzabili.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: è una settimana ideale per rilanciare i sentimenti che hanno perso smalto, pensate solo ad amare e farvi amare!

Soli: con Venere in Ariete è il momento di lanciarvi e conquistare! Un incontro potrebbe sorprendervi.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un po’ stressati

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Dal fine settimana Sole e Venere sostano in Ariete: a volte date più di quanto dovreste e stabilire dei limiti è importante. Quando necessario siate risoluti, poiché potreste sentirvi stressati o sopraffatti. Il 22 e 23, potreste inoltre mollare la prudenza e dirne quattro a qualcuno, direte tutto ciò che vi passa per la testa. Troverete, poi, il modo di farvi perdonare…

In questo periodo sarete inoltre selettivi, nella vita sociale un po’ di opportunismo non guasterà e il 24 e 25 saprete cogliere l’opportunità per fare incontri che potrebbero in seguito esservi utili nel lavoro.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: settimana in cui sarete reattivi, nervosetti ma cercate di non urtare la suscettibilità del partner.

Soli: l’atmosfera è all’insegna della passione, domenica potreste conquistare la persone che tenete d’occhio da tempo.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): prendere l’iniziativa

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Sabato e domenica il Sole e Venere entrano in Ariete, danno il via a una fase dinamica, i due pianeti risvegliano coraggio e audacia. E’ una settimana in cui dovete muovervi, prendere l’iniziativa! Contate pure sulle vostre idee e su persone pronte a sostenervi.

Sul fronte finanze, se vi sentite un po’ persi e avete bisogno di una mano, di un consiglio, chiedete: vi metterà in grado di andare avanti e ritrovare la tranquillità. Il 24 e 25, controllate l’aggressività, cercate di non imporvi a tutti i costi. Nel lavoro, qualcuno potrebbe provocarvi e l’atteggiamento migliore è non reagire.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: avrete sicuramente voglia di movimentare la routine, risvegliare la passione. Con i pianeti in Ariete, fossilizzarvi è fuori questione.

Soli: Venere in Ariete, in particolare domenica, vi renderà entusiasti, pronti a lanciarvi nella conquista. Potreste dare il via a una storia d’amore appassionante.