Oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): una fase più tranquilla

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Dal fine settimana, Sole e Venere in Ariete sostano alle spalle del vostro segno: entrerete in una fase più tranquilla, filtrare le idee e ricaricare le batterie. E’ una settimana in cui se avete bisogno di supporto dovete solo chiedere: in questo momento va bene appoggiarvi a qualcuno. Il 22 siete nella posizione di poter aumentare le entrate e fare un passo avanti nel lavoro: chiedete un aumento, fissate una data per un colloquio.

Il 23, si parla ancora di denaro: potreste incontrare chi vi darà una mano a guadagnare di più o voi stessi sarete spinti a lavorare di più e assumere dei rischi seppure calcolati.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: dialogo sereno, gentilezza, sensualità vi fanno avvicinare ancora di più al partner. Notti di passione.

Soli: all’orizzonte si profila una storia: se siete interessati giocate le vostre carte. Siete irresistibili.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): scendere a un compromesso

E’ una settimana in cui la presenza di Mercurio nel vostro settore delle relazioni, vi renderà più inclini a trovare se necessario, delle soluzioni e scendere a un compromesso. E’ un periodo in cui dovete essere prudenti, un imprevisto potrebbe farvi uno sgambetto ed essere costretti a rivedere un progetto personale o di lavoro. Fate attenzione, inoltre, a scegliere bene le persone di cui fidarvi.

Potrebbero farvi delle promesse che non saranno mantenute, saranno parole al vento. Il 24 e il 25, i pianeti vi consigliano di non prendere troppi impegni, non correre a destra e a sinistra poiché rischiate di esaurire le energie e concludere meno di quanto vorreste.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: qualche difficoltà a comunicare ma nulla di grave. Potrebbe essere una settimana problematica solo se l’intesa lascia già a desiderare.

Soli: avrete la sensazione che la persona che vi corteggia parli molto ma voi vorreste che agisca. Se non c’è nulla di concreto, salteranno i nervi…

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un periodo faticoso

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Sul fronte della comunicazione è un momento creativo, potreste apprendere una nuova abilità o insegnare ad altri le vostre conoscenze. Una settimana in cui da ciò otterrete dei vantaggi. Dal fine settimana, l’arrivo di Sole e Venere in Ariete annuncia un periodo faticoso: nervi saldi, evitate di mettervi sotto pressione, lo stress è in agguato.

In particolare il 23 potreste essere un po’ nervosi a causa del superlavoro ma al contempo trovare chi vi darà una mano per alleggerire il carico. Sole e Venere vi spingeranno a trascorrere più tempo in casa e ad abbellirla, dare un tocco originale.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: nella relazione circola armonia e pace, siete in perfetta sintonia e sarete felici di trascorrere del tempo insieme.

Soli: il 26 è il giorno più bello della settimana: fissate un appuntamento con la persona che vi attrae, potrebbe essere davvero l’anima gemella.