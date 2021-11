Oroscopo della settimana dal 20 al 26 novembre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 novembre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): una rinascita

Oroscopo della settimana Toro: Umore

La scorsa settimana è stata stressante ma il lavoro da ora sarà più positivo. Il 21 il Sole entra Sagittario e contiene il potenziale per una rinascita: nuove scoperte e cambiamenti finanziari vi faranno crescere e cambiare. Lasciate alle spalle il passato. Il 24, quando Mercurio entrerà in Sagittario, sarete spinti a cercare nuove strade professionali da esplorare nella tua carriera. Potreste anche lanciarvi in qualcosa di inedito. Per tutta la settimana il buon aspetto Marte-Venere farà arrivare nuovi contratti, stabilirete i termini degli accordi. Non dovete aver timore di provare qualcosa di nuovo nel lavoro o avere un atteggiamento diverso con un collega. E’ una fase di trasformazione!

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: il 22, circolano dolcezza, passione, le conversazioni con il partner saranno molto romantiche… Soli: il 21, con una persona che già conoscete, farete un passo avanti. Ricordate solo di non ripetere gli schemi del passato.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): migliorare lo stile di vita

E’ una settimana in cui la vostra attenzione sarà concentrata sui vostri guadagni, se vi consentono uno stile di vita soddisfacente. Il 21, il Sole entra in Sagittario nel vostro settore della casa, della famiglia: il comfort dell’abitazione risolleverà il morale! il 24, anche Mercurio sbarca in Sagittario: attenzione a scatenare malintesi o persino discussioni accese con il prossimo, anche per cose di poco conto. Un nulla vi farà partire in quarta. La cosa migliore per vivere questo astrale in modo diverso e trovare un po’ di pace interiore è aiutare e sostenere chi vi circonda. Fortunatamente, qualsiasi potenziale problema di comunicazione è mediato dal buon aspetto Venere-Marte: la settimana sarà produttiva e in particolare il 25 grazie al lavoro – un aumento di stipendio o più clientela – sarete in grado di migliorare il vostro stile di vita.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: istintivamente sarete portati a dare dei consigli al partner. Ma se non sarà disposto a seguirli non dovrete farne una tragedia! Soli: è una settimana in cui le conversazioni, anche online, potrebbero prendere una piega interessante e passionale!

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): liberarvi dallo stress

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Questa settimana, la vostra popolarità aumenta, saranno in molti aver voglia di avervi accanto, conoscervi. Il 21 novembre potreste ampliare la cerchia delle amicizie, tendere la mano in segno di amicizia e incontrare una persona che nella vostra vita avrà un ruolo importante. Dopo l’arrivo del Sole in Sagittario, il 21, il 24 entra anche Mercurio: cercate il modo per liberarvi dallo stress mentale. I due pianeti sostano alle spalle del vostro segno: è un ottimo momento per leggere, fare lunghe passeggiate o praticare yoga. Per tutta la settimana, il buon aspetto Marte-Venere vi doterà di fiducia in voi stessi, di autostima: ed è l’ideale soprattutto se state affrontando delle ansie legate al lavoro. Inoltre, se state lavorando a un obbiettivo importante, potreste ricevere il supporto di cui avete bisogno.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: la relazione diventa più forte di giorno in giorno. Ciò avrà un impatto positivo sulla reciproca passione, il desiderio!

Soli: il 23 potrebbe esserci un incontro con una persona sensibile, intelligente, pronta a lasciarvi lo spazio di cui avete bisogno.