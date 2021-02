Oroscopo della settimana dal 20 al 27 febbraio per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): cercate di essere realistici

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Nel fine settimana, Mercurio riprende il moto diretto ed è una buona notizia perché le cose prenderanno un ritmo veloce, i ritardi scompariranno. Nel lavoro, evitate di essere emotivi: concentrazione e non perdete di vista gli obbiettivi, fate in modo che siate realistici.

Il Sole il Pesci, in questo periodo non vi fa guardare le situazioni così come sono veramente. Giovedì, con la Luna in Leone, prenderete delle decisioni, avrete un fiuto spiccato per scovare le opportunità. Potreste far accettare un ottima idea o ottenere un risultato eccellente nel lavoro. Sabato, siate parsimoniosi.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: più romantici, più fantasiosi e con il partner darete grande spazio ai giochi d’amore.

Soli: da venerdì, siate più obbiettivi, più concreti, più realistici. Vi eviterete delle delusioni.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): al centro della scena

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Con Mercurio che torna il moto diretto i progetti riprendono a muoversi con slancio e velocità. Martedì e mercoledì, con la Luna in Cancro, sarete permalosi, brontoloni, cosa che peraltro non è da voi. Calma, non fate una tragedia di ogni piccola cosa.

Giovedì e venerdì sarete invece una pasta di miele, generosi come sempre e pronti a dare una mano. Grazie alla Luna in Leone, il fascino sarà al top, brillerete, potrete ritagliare il vostro posto al sole, mettervi al centro della scena. Ovunque e con chiunque rastrellerete successi personali e di lavoro.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: splendidi momenti con il partner, esprimerete la tenerezza, l’amore e sarete in grado di chiarire alcuni malintesi.

soli: se il cuore esita tra l’amicizia e l’amore fate una scelta e non lasciatevi scappare la persona giusta. Avete tempo fino a venerdì.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un significativo passo avanti

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Le notizie tante attese potrebbe finalmente arrivare. Mercurio nel vostro segno nel fine settimana riprende il moto diretto e le cose si snoderanno velocemente, farete un significativo passo avanti. Da lunedì a mercoledì, prenderete il toro per le corna, ben decisi a concretizzare le ambizioni professionali.

E la fortuna sarà al vostro fianco. Giovedì e venerdì, con la Luna in Leone, evitate tensioni con i colleghi o collaboratori. E in famiglia, ugualmente, siate concilianti, aperti al dialogo. La tendenza potrebbe essere quella di essere aggressivi e scattare per ogni piccola cosa.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: desiderate, e vivrete, momenti intimi, di grande passione. Il cielo astrale favorisce importanti cambiamenti nella relazione.

Soli: la libertà, questa settimana, è ancora importante. Alla larga da chi, pur ben intenzionato/a, vorrebbe avere potere su di voi e controllarvi.