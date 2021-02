Oroscopo della settimana dal 20 al 27 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 20 al 27 febbraio 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): occhio ai peccati di gola

Oroscopo della settimana Toro: Umore

All’inizio della settimana, potreste sentirvi scoraggiati per una questione finanziaria. Siate prudenti, non assumete rischi sul fronte denaro, resistete all’impulso di acquistare. Più in generale, nel corso delle giornate vi sentirete benvoluti e le relazioni con le persone care saranno all’insegna della complicità.

Attenzione solo giovedì, con la Luna in Leone, potreste essere molto esigenti, mancare di tolleranza nei confronti di chi vi circonda. Venerdì, la routine vi sembrerà più divertente e stimolante del solito. Occhio in ogni caso a indulgere nei peccati di gola.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: venerdì, l’arrivo di Venere in Pesci vi renderà più comprensivi, più empatici: con il partner sarà fusione totale.

Soli: fino a giovedì sarete gelosi, possessivi e dovreste controllarvi. Rischiate di perdere delle belle opportunità.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): vi distinguete per la tenacia

Domenica, Mercurio torna in moto diretto e le situazioni potrebbero sembrarvi più complicate di quanto siano davvero. In generale durante la settimana, la routine potrebbe essere interrotta e le cose non andare come da voi previsto. Avrete difficoltà a essere razionali riguardo ad alcuni avvenimenti. T

enete presente che da questo piccolo caos, verso giovedì, potrebbe emergere qualcosa di positivo. Inizierete infatti a vedere tutto sotto una nuova luce. E venerdì vi distinguerete per la tenacia, andrete al cuore delle questioni, non vi fermerà nessuno.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: l’arrivo di Venere in Pesci, venerdì, potrebbe farvi vedere alcuni atteggiamenti del partner in modo errato. Evitate di complicare la relazione.

Soli: c’è chi vi corteggia ma voi siete insoddisfatti, pensate che gli altri siano felici e voi no. Come dice il proverbio, “l’erba del vicino è sempre più verde”.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): avete più fiducia nel futuro

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Venerdì 19 vi sentite e siete vincenti. Sfruttate questo momento in cui siete motivati per progredire! E’ una settimana in cui potete raggiungere, seppure a suon d’impegno, l’obbiettivo sperato. Martedì e mercoledì tenete presente che la famiglia avrà bisogno in modo particolare di voi. Siete un punto di riferimento.

Giovedì è una giornata fruttuosa, avete più fiducia nel futuro e avanzate a grandi passi verso il successo. E’ possibile che riusciate a rastrellare bei guadagni grazie, forse, a un nuovo contratto di lavoro. In generale state entrando in un periodo di stabilità e solidità finanziaria.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: a partire da venerdì, grazie all’arrivo di Venere in Pesci, l’atmosfera sarà dolce, la sintonia con il partner praticamente perfetta.

Soli: incontri importanti ed è probabile che da venerdì non sarete più soli ma in buona compagnia.