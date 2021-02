Oroscopo della settimana dal 20 febbraio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 20 al 27 febbraio 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 20 al 27 febbraio (21 marzo-21 aprile): fortemente ambiziosi

Oroscopo della settimana Ariete: Umore

La settimana si aprirà con la Luna in Gemelli, avrete energie e creatività al top, sarete ottimisti, sorridenti, estroversi. Mercoledì, l’umore non sarà dei migliori, davanti a voi avrete obblighi, responsabilità e dettagli forse noiosi da mettere a punto ma al contempo è una buona giornata per rimettervi in forma.

Giovedì e venerdì, altro che modestia, siete grandi, fortemente ambiziosi e potete compiere straordinarie imprese. Sarete in grado di abbattere qualsiasi ostacolo. Con la presenza del Sole in Pesci, alle spalle del vostro segno, lasciate che sia l’intuito a guidarvi verso le scelte giuste.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: martedì e mercoledì sarete capricciosi, di malumore ma giovedì e venerdì il partner non saprà resistervi!

Soli: probabili piccoli flirt senza futuro ma non vi dispiacerà. Lasciate che le cose si snodino naturalmente.

Oroscopo della settimana Leone dal 20 al 27 febbraio (23 luglio-23 agosto): entusiasmo contagioso

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Sabato e domenica, con la Luna in Gemelli, sarete pronti a socializzare e a dedicare del tempo anche al divertimento. Lunedì e martedi, chi vi circonda sarà pieno di complimenti nei vostri confronti, soprattutto nel lavoro. Sfruttate bene questi elogi per migliorare ancora di più la vostra reputazione o, all’occorrenza, dare il via al cambiamento a cui pensate da tempo.

Mercoledì sarete molto creativi ma giovedì con la Luna in Cancro vi chiuderete, sarete introversi, la vostra attenzione sarà puntata alle finanze, in particolare se al riguardo avete qualche preoccupazione. Tornerete al centro dell’attenzione venerdì: il vostro entusiasmo sarà contagioso!

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: piccole tensioni, non sopportate i limiti che impone una relazione, avete bisogno di indipendenza!

Soli: occhio a trasformare nella vostra mente quello che di fatto è un flirt, in una storia seria.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 20 al 27 febbraio (23 novembre-21 dicembre): il valore di un’amicizia

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Nel fine settimana, concedetevi un po’ di coccole. Siete agitati, vi porrete parecchie domande su quale direzione stia prendendo la vostra vita. La comunicazione, anche lunedì, sarà fondamentale: capirete ancora di più il valore di un’amicizia di cui potete fidarvi e parlare sinceramente dei vostri obbiettivi.

Mercoledì, tuttavia, inizierete a chiedervi se per caso siano necessarie meno chiacchiere e più azione. Ed effettivamente avete ragione. Con la Luna in Leone, giovedì e venerdì, sarete infatti molto intraprendenti, la fortuna sarà dalla vostra parte. Fatene buon uso.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: fino a giovedì l’atmosfera è allegra e spensierata: sfruttatela pienamente insieme al partner!

Soli: l’arrivo, venerdì, di Venere in Pesci vi renderà molto sognatori. Alcune situazioni meritano meno fiducia e più realismo.