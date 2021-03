Oroscopo della settimana dal 20 marzo per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 20 al 26 marzo (21 marzo-21 aprile): dinamici e attraenti

E’ una settimana in cui uscite dal mondo dei sogni, della riflessione e passate a una fase produttiva, costruttiva. Sabato 21 il Sole entra nel vostro segno e domenica arriverà Venere. Sarete entusiasti e pronti a spiccare il volo. Sarete dinamici, coraggiosi, magnetici, attraenti, per cui se avete intenzione di avere successo nel lavoro, negli affari (anche di cuore) potete fare colpo.

Non c’è nulla di male a voler soddisfare qualche sana ambizione, dunque procedete. Prima di entrare davvero in azione, il 22 e 23 rallentate il ritmo, evitate di fare troppo: vi risparmierete qualche piccola insidia.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: Venere vi rende dolci, decuplica il bisogno di dedicare attenzioni al partner e, più generale, alla famiglia.

Soli: se avete intenzione di fare vostro il cuore di una persona, dichiarare il vostro amore, il 26 è la giornata perfetta!

Oroscopo della settimana Leone dal 20 al 26 marzo (23 luglio-23 agosto): tornate i leader di sempre

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Se le finanze o una relazione hanno avuto bisogno di attenzione, alcune informazioni importanti potrebbero far arrivare delle soluzioni. Sabato il Sole entra in Ariete, domenica arriverà Venere e nel corso della settimana sarete dunque pronti ad affrontare con determinazione nuove esperienze e una sfida.

Avrete belle energie, vitalità, voglia di imporvi: in poche parole tornate i leader di sempre, spontanei e molto franchi (a dirla tutta anche troppo). Il 22 e 23 tuttavia mantenete un profilo basso e non prestate denaro a meno che non si tratti di una situazione drammatica.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: non siete soli a bordo, il partner conosce la manovra per arrivare al porto giusto: l’isola della passione!

Soli: domenica 21, è ideale per navigare online o attivare gli amici, vi aiuteranno a incontrare l’anima gemella!

Oroscopo della settimana Sagittario dal 20 al 26 marzo (23 novembre-21 dicembre): più produttivi

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Con i pianeti in Ariete – sabato entrerà il Sole e Venere lo raggiungerà domenica – sarà un periodo piacevolmente movimentato, vivace e spontaneo. Se nelle scorse settimane eravate esitanti, pieni di dubbi, ritroverete lo smalto, sarete più produttivi e nel lavoro avrete l’opportunità di farvi valere in diverse occasioni.

Proverete il bisogno di uscire, essere più avventurosi e divertirvi a sperimentare nuove attività. Darete un calcio alle abitudini e provocherete quella spinta verso il successo. Tenete presente che potete trasformare alcuni contatti superficiali in relazioni proficue e durature.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: sfruttate le belle vibrazioni di Venere in Ariete per introdurre miele e peperoncino, romanticismo e avventura nella vostra relazione.

Soli: incontri, emozioni forti, l’atmosfera della settimana è all’insegna della passione, del desiderio e di storie serie!