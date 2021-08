Oroscopo della settimana dal 21 agosto per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 21 agosto (21 marzo-21 aprile): Il Sole in Vergine richiama alle responsabilità

Con l’arrivo del Sole in Vergine, il 22 agosto, è una settimana in cui impegni e responsabilità prenderanno il sopravvento e ciao ciao libertà, sarete richiamati all’ordine. Sempre il 22, il plenilunio in Acquario, potrebbe far arrivare una bella notizia riguardante un obbiettivo importante. Il 23, siete concentrati, responsabili ed è una buona giornata per gli incontri d’affari, per entrare in società, per il successo lavorativo in generale. Il 24, sarete poco concentrati, la tendenza sarà quella di rimandare: evitate di giudicarvi severamente. Il 26 agosto, capirete che essere rimasti indietro e sarà la motivazione per andare più avanti!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: attenzione al 26: potrebbero emergere delle paure riguardo al vostro fascino o penserete che il partner non vi ami. Fate in modo che non prendano il sopravvento.

Soli: siete in cerca di novità e il 22 sul vostro cammino potreste incontrare una persona intrigante.

Oroscopo della settimana Leone dal 21 al 27 agosto (23 luglio-23 agosto): opportunità sul fronte finanze

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui sul fronte finanze, fioccano le opportunità e a scovarle sarete voi! Il 22 agosto, con la Luna piena in Acquario e Marte in buon aspetto con Urano potreste sentire il bisogno improvviso di aggiornare il curriculum. Se state cercando un nuovo lavoro, è un buon momento per scrivere e-mail alle aziende da inviare lunedì. Entro la fine del mese potrebbe arrivare un’offerta. Il 24, è una giornata eccellente, lavoro o vita personale, per parlare di problemi complicati e trovare soluzioni che funzionino per tutti. Il 25 e 26, divertitevi con gli amici, state in buona compagnia, godete del loro sincero affetto. Più in generale, è una giornata in cui siete molto convincenti e nel lavoro dovete sfruttare al meglio questa capacità!

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: grazie a Venere in Bilancia, la complicità con il partner è a tutto campo. La relazione sarà la priorità!

Soli: affascinanti, con tanta voglia di piacere: gli affari di cuore saranno frizzanti, farete conquiste!

Oroscopo della settimana Sagittario dal 21 al 27 agosto (23 novembre-21 dicembre): nuovi progetti di lavoro o personali

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Il Sole entra in Vergine, domenica, contemporaneamente alla Luna Piena in Acquario: è una settimana in cui avrete la possibilità di fare un viaggio, spostarvi, divertirvi, ma mentalmente vi preparerete al rientro. Il 23, sarete molto concentrati, individuerete eventuali problemi e troverete la soluzione velocemente. Il 24, vi sarà difficile trovare un equilibrio tra il desiderio di raggiungere gli obbiettivi e quello di appagare il bisogno di sicurezza e comfort. Il 25 e 26, darete il via o comunque strutturerete dei piacevoli progetti di lavoro o personali. Ma i passaggi parlano anche di amicizia, di alleanze in ufficio e più in generale di solidarietà.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: il 22, con il partner potreste avere una conversazione importante, che rappresenterà un punto di svolta nella relazione.

Soli: il 23, avrete modo di stringere delle amicizie che dureranno nel tempo ma una in particolare potrebbe prendere una piega amorosa.