Oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): dare prova di rigore

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

L’entrata del Sole in Vergine, il 22, ricorda al vostro segno che l’utile deve prevalere sul futile. Ci sono dei momenti in cui è necessario, anche se a voi non piace, dare prova di grande rigore. E’ una settimana in cui potete dare il via a quei cambiamenti che vi porteranno a vivere l’esistenza che volete davvero. Il 23, dovrete affrontare la realtà e il carico di responsabilità: lo farete organizzandovi al meglio. Il 24, sarete parecchio confusi, agitati o lo sarà chi vi circonda, prendendosela con voi! Prendete le distanze. Il 26, tornerà una bella motivazione, potrebbe accendersi il desiderio di successo e muovervi imboccando la giusta direzione. Per quanto riguarda le finanze, è una settimana in cui fareste bene a rimandare alcuni acquisti.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: evitate di cadere nella noia, mantenete alta la fiamma della passione, il romanticismo. La fase “luna di miele” non deve finire…

Soli: potreste dare il via a una storia ma non permettete a familiari e amici di dire la loro. Se siete felici, va bene così.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): riprendere il timone delle situazioni

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Con l’arrivo del Sole in Vergine, il 22, sentirete che l’atmosfera è cambiata, è tempo di riprendere in mano il timone delle situazioni. Il 23, in famiglia parlerete delle reciproche responsabilità e come eventualmente rendere più facile la vita. Il 24, nel lavoro saprete imporre le vostre scelte, imporvi abilmente al momento giusto. La diplomazia è accentuata e sicuramente segnerete dei punti a vostro vantaggio. Attenzione, invece, il 25: le conversazioni saranno tese, potrebbe esserci qualche battibecco. L’atmosfera sarà elettrica, vita personale o lavoro, le vostre emozioni saranno amplificate e dovrete tenerle sotto controllo.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: avete capito che la fiamma dell’amore va attizzata di giorno in giorno. E in questo momento l’atmosfera è armoniosa, complice e dolce.

Soli: potreste avere un appuntamento romantico, il 22 o il 23: fatevi belli, rinnovate il look. Fa parte del gioco della conquista…

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): gli sforzi sono coronati dal successo

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Il 22 agosto, la Luna Piena in Acquario e l’arrivo del Sole in Vergine, annunciano che è una settimana in cui potrebbero esserci belle opportunità sul fronte finanze e inoltre potreste riflettere seriamente a un cambiamento di vita o di casa. Il 23, dopo una negoziazione potrebbe entrare una somma consistente di denaro. Per alcuni si tratterà di un contratto di lavoro, per altri della conclusione positiva di un affare. Più in generale, toccherete con mano che i vostri sforzi saranno finalmente coronati dal successo. Il 25, con la Luna in Ariete, sarete una fantastica compagnia e chiunque apprezzerà la vostra presenza. Potrete inoltre contare sulla presenza delle persone care, trascorrere piacevoli momenti di relax.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: l’atmosfera, grazie a Venere, è armoniosa, l’amore dolcissimo. Ma venerdì, sarete particolarmente ostinati, vorrete fare a modo vostro.

Soli: farete delle conquiste ma attenzione a impegnarvi con leggerezza, accertatevi che siano persone affidabili.