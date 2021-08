Oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): splendide idee creative

Oroscopo della settimana Toro: Umore

L’arrivo del Sole in Vergine, il 22, coincide con la Luna Piena in Acquario: sarete pieni di energie, pronti ad affrontare grandi progetti, a riflettere per conto vostro su ciò che avete lasciato in sospeso. Il 23 potreste ricevere dei complimenti per il lavoro svolto ma non è detto che ciò significhi un aumento di stipendio… Il 24 svilupperete una gran quantità di idee creative ma non sarete sicuri se saranno o meno realizzabili. Prima di prendere una decisione, lasciatele decantare. Ma è probabile che il 26 con lo splendido aspetto tra Mercurio e Plutone, con un’iniziativa audace ne concretizzerete una, senza porvi più domande. E a volte il successo arriva proprio in questo modo.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: settimana in cui il desiderio nei confronti del partner sarà al top! Sperimenterete nuovi modi per esprimere il vostro amore.

Soli: più che sull’amore, è una settimana in cui sarete molto concentrati sul lavoro, sulla carriera, sulle ambizioni.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): risparmiare tempo ed energie

E’ una settimana che parla di rientro dalle vacanze: il 22 il Sole entra nel vostro segno e scoverete metodi diversi per essere efficienti ma al contempo risparmiare tempo ed energie. In poche parole vi organizzerete al meglio e la produttività sarà al massimo! Il 23 avrete una maggiore consapevolezza su come raggiungere i vostri obbiettivi personali o di lavoro. Non permettete a nessuno di distrarvi, ricordate che è a volte è necessario esercitare il diritto di dire “no”, soprattutto a chi si approfitta della vostra disponibilità! Il 24, avrete voglia di gratificare le persone care: se il budget ve lo permette perché no? Farà bene anche a voi! Ed è possibile che nel settore finanze, ci sia l’arrivo di buone notizie.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: circola poco romanticismo, dimostrerete l’amore in modo pratico, sarete più razionali del solito.

Soli: questa settimana, ci sarà chi desidererà la vostra presenza, vi penserà, sarà attratto/a da voi e ne avrete la prova.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): il duro impegno darà i frutti

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui toccherete con mano che il duro impegno sta dando i frutti: siete a una svolta. Già il 22, capirete di essere sul punto di raggiungere un obbiettivo e ne sarete orgogliosi. Il boss non potrà che complimentarsi! E se siete in vacanza, sarete sicuramente in ottima compagnia. Il 23, è una giornata eccellente per saldare qualche debito o pensare a qualche investimento che si rivelerà fruttuoso! Al contempo è una giornata in cui capirete di dover dare priorità alla pazienza. Volere una gratificazione immediata è comprensibile ma aspettare potrebbe portare a ben altre ricompense. Il 26, cercate di essere più diplomatici, soprattutto con i genitori, i familiari e il boss.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: potreste avere la sensazione di dare molto e non ricevere nella stessa misura. In questo caso, cercate di ristabilire un equilibrio.

Soli: è una settimana in cui sarete esitanti, con chi vi corteggia avrete un atteggiamento ambiguo. Non esagerate o l’altro/a alla fine si stancherà!