Oroscopo della settimana dal 21 al 27 maggio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): dare il via a un nuovo progetto

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Sabato 21 maggio, con il Sole congiunto a Mercurio nel vostro segno, cogliete ogni nuova opportunità che si presenta. Il fascino che avete sarà d’aiuto in qualsiasi situazione di lavoro o personale. E’ una splendida giornata per dare il via a un nuovo progetto! Domenica 22 maggio, con Marte in Pesci in buon aspetto con Plutone in Capricorno è un ottimo momento per esaminare tutti i vantaggi e benefit offerti dall’azienda per cui lavorate e sfruttarli. Se invece ci sono problemi, ad esempio sta per chiudere o volete cambiare, è la giornata ideale per inviare o pubblicare online il vostro curriculum per un nuovo impiego. Nel lavoro, oggi la fortuna è dalla vostra parte! Lunedì 23 maggio, l’armonia tra Sole-Giove indica che avete accanto molti amici e persone che vi ammirano. Ultimamente potreste esservi resi conto di quanto siete influenti nella vita degli altri, hanno bisogno di avervi accanto!

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: grazie ai pianeti in Ariete, nella relazione ci sarà chiarezza, torna la serenità e potete dire addio ai malintesi che hanno creato i pianeti in Pesci. Soli: ricordate che alzare i vostri standard non è sbagliato. Essere selettivi sulle persone con cui uscite non vi rende schizzinosi o nevrotici. Lanciatevi quando lo credete opportuno: i pianeti in Ariete segnalano semaforo verde! Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): occhio alle reazioni esagerate

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Domenica 22 maggio, con il buon aspetto tra Marte in Pesci e Plutone in Capricorno, è il momento ideale per mettere ordine nel… disordine, il vostro e forse anche quello delle persone care. Buttate via vecchie scartoffie, eventualmente fate delle piccole riparazioni domestiche, eliminate tutto ciò che non vi serve più. Al contempo, Mercurio entra in Toro in moto retrogrado: fatture inaspettate potrebbero creare dei problemi nelle finanze. Non chiedete prestiti, evitate di fare spese superflue. Ma è probabile che voi per primi sarete molto oculati! Il 25 maggio, oltre a Giove anche Marte entra in Ariete: a volte, senza un vero motivo, vi sentirete attaccati da chi vi circonda. Rischiate di avere reazioni esagerate e le relazioni personali o di lavoro potrebbero diventare conflittuali. Fate attenzione a non partire in quarta, vi è concesso solo se capite che è indispensabile per difendervi!

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: con i pianeti in Ariete sarete spinti a imporre la vostra volontà, cosa da evitare. Non è una buona idea forzare la mano: le reazioni del partner potrebbero spiazzarvi…

Soli: Marte in Ariete vi aprirà gli occhi. Se la persona che vi attrae ha dei lati sgradevoli, è probabile che li mostrerà. Chiudere, in questo momento sarà più facile.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): opportunità da cogliere al volo

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Questa settimana se guarderete avanti vi accorgerete che la strada è libera! Domenica 22 maggio, con il buon aspetto Marte-Plutone, potreste avere delle ottime intuizioni per quanto riguarda il denaro, i futuri investimenti e come eventualmente guadagnare di più. Al contempo, Mercurio entra in Toro nel vostro settore della casa, della famiglia: potrebbero esserci dei problemi con le persone care, la mancanza di dialogo o, peggio, incomprensioni che comporteranno delle pesanti discussioni. Lunedì 23 maggio, Sole in Gemelli e Giove in Ariete sono in armonia: potreste avere una conversazione interessante e fortunata – anche soltanto telefonica o online – con una persona. Potrebbe concludersi con un accordo, la firma di un contratto, la proposta di un lavoro. Il transito indica inoltre che arriveranno parecchie opportunità da cogliere al volo! Il 25, Marte entra in Ariete: sarete entusiasti, avrete la voglia e lo spirito d’iniziativa che vi permetterà di dare il via alle cose velocemente e concluderle bene! Se, inoltre, vita personale o lavoro, una relazione vi crea problemi riuscirete a risolvere.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: grazie ai pianeti in Ariete, la relazione procede a gonfie vele! Il partner farà di tutto per rendervi felici. Approfittate di questa atmosfera sensuale, piena di amore e tenerezza.

Soli: tornano entusiasmo e allegria. Contattate amici e colleghi per partecipare a eventi divertenti, navigate in Internet sulle app di incontri. Una persona farà battere forte il vostro cuore.