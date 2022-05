Oroscopo della settimana dal 21 al 27 maggio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 maggio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): fare leva sulla razionalità

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Domenica 22 maggio, Mercurio in moto retrogrado nel vostro segno è in dissonanza con Saturno: è probabile che una iniziativa importante venga bloccata e ci vorrà del tempo prima che la situazione vada avanti. Non aspettatevi dunque di sbrogliarla immediatamente: spesso trovare la soluzione adeguata richiede tempo. La cosa importante? Per risolvere i problemi e mantenere il controllo degli eventi fate leva sulla razionalità. Al contempo, l’aspetto rappresenta un’opportunità per rivedere i motivi per cui investite il vostro tempo e le energie in determinate persone. Lunedì 23 maggio, con il buon aspetto tra il Sole in Gemelli e Giove in Ariete, potreste essere tentati di fare un acquisto (e non piccolo). La fortunata energia di questo aspetto indica che potreste concludere un ottimo affare. Tuttavia l’utilizzo migliore di questo transito sarebbe quello di concentrarvi sul fare soldi anziché spenderli. Ma forse vi starete chiedendo: dove sarebbe il divertimento in questo?

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: con il partner assumerete nuove responsabilità, vi impegnerete e farete progetti per il futuro.

Soli: il 22 è un’ottima giornata per farvi belli/e, flirtare, conquistare. Non è escluso che rientri nella vostra vita vecchia fiamma.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): pensare alla salute e al benessere

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

La settimana si apre domenica 22 maggio, con Marte in Pesci in buon aspetto con Plutone: è una giornata eccellente per concentrarvi sulle relazioni personali, trascorrere più tempo insieme, stabilire una maggiore comprensione. Al contempo Mercurio in moto retrogrado entra in Toro: se state riprendendo in esame la candidatura per un lavoro o per un ruolo che non avete ottenuto in precedenza, questo transito potrebbe rappresentare una seconda possibilità. Se avete un’attività autonoma è il passaggio perfetto per capire ulteriormente il target a cui volete rivolgervi, il modo in cui lavorate e iniziare ad apportare le modifiche necessarie. Lunedì 23 maggio, il buon aspetto tra il Sole in Gemelli e Giove in Ariete indica che se avete una vostra azienda, ci sono grandi opportunità di trovare persone utili (compreso chi lavora in banca se avete bisogno di finanziamenti). Se siete dipendenti ma insoddisfatti, prendete in considerazione l’idea di contattare un ex collega in merito alle opportunità nell’azienda dove attualmente lavora. Il 25 maggio, Marte entra in Ariete: l’attenzione, forse eccessiva sulle relazioni diminuisce e puntate a ritrovare il vostro equilibrio interiore. La presenza di Giove, Marte e Venere in Ariete, al vostro segno consiglia di pensare alla salute e al benessere nel silenzio e nel relax.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: il 25, evitate comportamenti drammatici, conversazioni emotivamente pesanti riguardanti la relazione. Rimandate al 29, quando Venere entrerà in Toro. Soli: nel fine settimana la visione dell’amore cambierà: va bene credere di poter vivere una fiaba ma i pianeti vi aiuteranno a essere pragmatici. E’ così che troverete una relazione autentica e appagante.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): sulla rampa di lancio

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Questa settimana vi muoverete guardando al futuro. Siete già sulla rampa di lancio. Domenica 22 maggio, con il buon aspetto tra Marte in Pesci e Plutone nel vostro segno del Capricorno, ciò che direte avrà un forte impatto sugli altri. E’ una buona giornata per parlare in pubblico e per diffondere qualcosa attraverso un post sui social, un video o un podcast. È un ottimo momento, inoltre, per dare il via a un’attività. Lunedì 23 maggio, il Sole in Gemelli è in buon aspetto con Giove in Ariete: oggi potreste riunire i familiari per un progetto domestico da fare con loro. Se fatte insieme, le cose diventano più facili. Il 25 maggio, Marte entra in Ariete: cercate di rallentare il ritmo e occupatevi anche della casa, potrebbero esserci delle cose da sistemare. Al contempo, circolerà stress, gli eventi carichi di tensione vi faranno innervosire. Oltre a Marte, in Ariete si trovano anche Giove e Venere e non sono escluse delle lotte di potere. Evitate di cedere a questa atmosfera elettrica.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: la Luna in Toro di venerdì vi regalerà un’oasi di pace, con il partner l’atmosfera sarà sensuale. Ci voleva…

Soli: il 25, evitate di chiudervi in casa, anche se ne avreste voglia! Se c’è qualcuno che vi attrae, è un buon momento per invitarlo/a a cena o al cinema.