Oroscopo della settimana dal 21 maggio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 maggio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 21 maggio (21 marzo-21 aprile): Marte nel vostro segno accende la motivazione!

Questa settimana, agire porta delle opportunità e in questo siete maestri!

Domenica 22 maggio, con il buon aspetto Marte-Plutone il vostro sesto senso è in allerta. Presto avverranno alcuni cambiamenti nell’azienda dove lavorate. C’è una possibile opportunità. È probabile che l’azienda stia cercando di consolidare la sua posizione così da espandersi in futuro. Potreste voler parlare al più presto con il boss di un potenziale nuovo ruolo o nuove responsabilità. Lunedì 23 maggio, il Sole è in buon aspetto con Giove nel vostro segno: agire, oggi porta fortuna. Soprattutto riguardo gli accordi, contratti, scrittura, insegnamento ed editoria. Se chiederete riceverete una risposta favorevole. E’ il momento giusto per fare un po’ di marketing per far crescere la vostra azienda. Il 25, Marte entra nel vostro segno: nelle prossime settimane sarete più ,motivati e appassionati riguardo le vostre ambizioni. E’ il momento ideale per iniziare nuovi progetti e perseguire i vostri sogni senza fermarvi. Ciò sarà particolarmente importante da tenere a mente quando Marte e Giove – il 29 maggio – saranno in aspetto di congiunzione. L’aspetto farà sì che anche la più piccola azione si trasformi in una positiva onda lunga: fate del vostro meglio per piantare alcuni semi per il futuro.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: ri-scoprirete il partner, approfondirete la relazione. Siate disponibili, alimentate il dialogo perché l’intensità dell’amore sarà all’altezza delle vostre più rosee aspettative.

Soli: dal 22, non dovete temere di fare un passo avanti in una nuova storia. Cercate solo di non pensare che alcune vostre fantasie siano realtà.

Oroscopo della settimana Leone dal 21 al 27 maggio (23 luglio-23 agosto): dare il via ai grandi cambiamenti

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Domenica 22 maggio, con Marte in Pesci in buon aspetto a Plutone probabilmente sarete concentrati su come far fruttare i vostri risparmi, potreste fare degli investimenti, facendo attenzione che questo, tuttavia, comporti un rischio. Scegliete una via di mezzo. Lunedì 23 maggio, con il buon aspetto Sole-Giove, cercate di sviluppare il vostro senso tattico, la vostra forza di convinzione e sarete sulla strada giusta! E’ la giornata più interessante della settimana: sarete sotto i riflettori, avrete conversazioni entusiasmanti, che vi arricchiranno. Potreste inoltre incontrare o entrare in contatto con un/a ex compagno di scuola e organizzare una riunione con la classe. Rivedervi solleciterà bei ricordi. Il 25 maggio, Marte entra in Ariete: avrete la motivazione necessaria per dare il via a quei grandi cambiamenti che preparate da tempo. Non dovete aver timore di lasciar andare il passato per fare spazio al futuro, soprattutto quando si tratta di affari. Il fine settimana è un ottimo momento per uscire con gli amici e rilassarvi. Se possibile, provate a contattare persone che sono fuori città, spostarvi vi farà un gran bene!

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: potreste pensare che il lavoro avesse preso troppo tempo al punto da trascurare voi stessi e il partner. Cercate dei modi per rimediare al problema. Soli: con Venere in Ariete, è d’obbligo accantonare la ragione e seguire la voce del cuore! Flirtate a tutto campo e andate a vedere dove vi porterà… Oroscopo della settimana Sagittario dal 21 maggio (23 novembre-21 dicembre): entusiasmo e impegno ripagano Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui farete grandi progressi! Domenica 22 maggio, con Marte in buon aspetto con Plutone, con i familiari potreste parlare di un piano di spesa per eliminare eventuali debiti o arginare le spese. Lunedì 23 maggio, con il buon aspetto Sole-Giove con la dolce metà potreste vivere momenti eccezionali ( principalmente a porte chiuse). Potreste aver aspettato a lungo per trascorrere questa giornata speciale insieme e ora farete i fuochi d’artificio. Se state cercando l’amore, è un lunedì eccellente per incontrare una persona che vi farà girare la testa (ricambiati). Il 25, Marte entra in Ariete: se pensavate di non essere in grado di lanciarvi in una nuova avventura di lavoro, dovrete ricredervi! Non solo cambierete idea ma alla fine del percorso otterrete il vero successo, il vostro entusiasmo e impegno saranno ripagati alla grande!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: la relazione è piacevole, le speranze rinascono, potete dare il via alla realizzazione dei reciproci desideri.

Soli: dal 25, con Marte in Ariete, gli affari di cuore occuperanno parecchio spazio. Il modo migliore per attirare l’attenzione degli altri è mostrare le qualità, l’intelligenza, la visione unica della vita. Ma dovrete anche mettervi in gioco: quando si tratterà di stabilire nuovi contatti mettetevi in primo piano.