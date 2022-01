Oroscopo della settimana dal 22 al 28 gennaio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): credere in voi stessi vi farà ottenere molto

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settima in cui credendo in voi stessi, otterrete di più. Non ci sono limiti. Il 23, con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario, è il momento di apprendere, acquisire nuove conoscenze o pianificare un’avventura divertente che vi permetterà di capire meglio voi stessi. Potreste essere spinti a trovare qualcosa che vi motiverà sul fronte lavoro. In questo momento non dovete prendere decisioni ma solo esaminare quale sarà la molla che vi spingerà ad avere successo. Il 24, quando Marte entrerà in Capricorno sarete più ambiziosi e pronti a prendere l’iniziativa. Per ora non muovetevi: il 25 Mercurio sarà in moto retrogrado in Capricorno e il transito è ideale per definire i dettagli riguardanti il lavoro, gli affari così da avere in mano i fatti.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: il 22, cercate di tenere sotto controllo lo spirito critico, evitate di punzecchiare il partner o finirete per esasperarl/a. Soli: il 23 e 24, sarete divertenti, di buonumore e con il senso dell’umorismo conquisterete in un batter di ciglia! Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): mostrare il vostro talento!

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui qualcuno vi offre una mano, siete più supportati di quanto pensiate. Il 23, con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario, tirate fuori la creatività, divertitevi con il vostro hobby preferito. Dopo un periodo stressante, sarà molto rilassante. Al contempo, è il momento ideale per mostrare, sul posto di lavoro, il vostro talento. Il 24, Marte entra in Capricorno e metterà in luce alcune questioni domestiche lasciate in sospeso. Anziché discutere con i familiari sui pro e contro, siete indecisi, prendete l’iniziativa! Il 25, Mercurio retrogrado entra in Capricorno: il passaggio potrebbe essere utile per completare i progetti riguardanti la casa. Alla fine della settimana, con Venere in Capricorno che riprende il moto diretto, vi sentirete più leggeri.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: la presenza di Marte in Capricorno potrebbe spingervi a imporre la vostra volontà. Ma il partner rifiuterà di obbedire ai vostri ordini… Occhio alle liti, meglio cedere un pochino.

Soli: non è una settimana favorevole agli affari di cuore. Andrà decisamente meglio dal 29, quando Venere riprenderà il moto diretto.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): negoziare a vostro vantaggio

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui siete magnetici! Il 23 con la congiunzione Sole-Mercurio nel vostro segno, lavoro o vita privata avete l’effetto calamita, le persone sono attratte da voi. Avrete l’opportunità di stringere nuove amicizie, trovare delle collaborazioni professionali. Non è il momento di chiudervi in casa ma di uscire o essere più presenti sui social media. Man mano che darete il meglio di voi, crescerà di pari passo la sicurezza. Sfruttate questo momento per fare proposte o richieste importanti: saranno accettate! Il 24 con l’arrivo di Marte in Capricorno sarete ambiziosi e spinti a elaborare delle strategie per ottenere il successo. Il 25, Mercurio retrogrado entrerà in Capricorno: sarà più facile impegnarvi in idee e progetti. In generale è la settimana ideale per credere in voi stessi, riscuotere fiducia da parte di chi vi circonda, negoziare a vostro vantaggio. Sulla vostra vita soffia un vento di libertà, la fortuna è al vostro fianco e non vi molla!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: attenzione! Se il 26 e 27, la dolce metà contesterà una vostra decisione, potreste scatenare un uragano…

Soli: il 25 e 26 siate disponibili a nuove conoscenze: un incontro sarà all’altezza delle vostre più rosee aspettative.