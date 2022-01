Oroscopo della settimana dal 22 al 28 gennaio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 gennaio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): più ambiziosi che mai!

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Questa settimana con l’entrata di Marte in Capricorno diventerete Superman e Wonder Woman! Il 23 la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario vi far trovare sotto i riflettori, il passaggio fa luce sul vostro talento e l’abilità. In questo momento tutti vi notano e ciò è d’aiuto a far prendere alla vostra vita una direzione completamente nuova. Un’opportunità da non perdere! Il 24, con l’arrivo di Marte in Capricorno sarete dotati di super energie e più ambiziosi che mai! Potreste sentirvi pronto a iniziare una nuova avventura professionale che vi farà evolvere. Potrebbe essere il momento di prendere in considerazione un nuovo seminario o workshop per facilitare il progresso lavorativo. Il 25, con Mercurio retrogrado in Capricorno, riflettere su ciò che vi motiva professionalmente. Sarà importante in quanto vi darà il tempo di capire in quale direzione potreste impegnarvi.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: se volete che la relazione riprenda slancio o evolva in modo più sicuro siete sulla direzione giusta. Per quanto riguarda i progetti a due, dovete avere pazienza fino all’inizio di febbraio.

Soli: più che all’amore, è una settimana in cui penserete solo al lavoro. Per il momento è la vostra priorità.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): pronti a tornare in pista

Dopo alcune settimane impegnative, nel lavoro siete pronti a tornare in pista: il 23, con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario troverete una routine che vi calzerà a pennello! Al contempo, il boss potrebbe notare il vostro talento, le capacità e fare dei complimenti. Il che vi motiverà a impegnarvi ancora di più! Il 24, Marte entrerà in Capricorno dovrete assumere le responsabilità a qualunque costo e rimboccare le maniche. L’ambizione diventerà la vostra priorità, la perseveranza la qualità principale e il primo obiettivo sarà quello di ottenere il risultato atteso (non importa quanto tempo ci vorrà). Potreste anche prendere in considerazione un secondo lavoro. Il 25, Mercurio entrerà in moto retrogrado in Capricorno: cercherete di individuare quali progetti valgono il il vostro talento e lo sforzo. Avrete una visione più chiara della situazione che vi permetterà di scovare maggiori opportunità professionali.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: il 25, sarete irresistibili. Create un’atmosfera sexy e intrigante: il partner impazzirà d’amore! Soli: il 25, con la luna in Scorpione altro che Vergine saggia… Sarete ghiaccio bollente e una persona sicuramente apprezzerà…

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): con Marte nel vostro segno è il momento di brillare

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Questa settimana, andrete avanti come treni, niente e nessuno vi fermerà! Il 23 la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario sosta nel vostro settore del denaro. Potrebbe esserci un guadagno inatteso o qualcuno vi offrirà un lavoro. Quando situazioni di questo tipo arrivano con Mercurio retrogrado, possono verificarsi in più volte! Più in generale, concentratevi su ciò in cui dovresti investire tempo e denaro. La congiunzione potrebbe darvi una nuova prospettiva riguardo alle finanze, lo stipendio e il valore professionale. Tenetela in considerazione quando Marte il 24 entrerà entra nel vostro segno. Se stavate aspettando il sostegno dei pianeti, considerate questa settimana il momento per brillare! Marte vi chiederà di diventare leader nel posto di lavoro. E avrete idea di come muovervi il 25, con Mercurio retrogrado nel vostro segno. Vi sentirete sicuri di voi stessi!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: con Marte nel vostro segno attenzione a ciò che direte. Una sciocchezza darà fuoco alle polveri.

Soli: un incontro avrà un ruolo determinante, segnerà l’inizio di qualcosa di grande e nuovo nella vostra vita sentimentale.