Oroscopo della settimana dal 22 al 28 maggio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): attenzione a concedere la vostra fiducia

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Il Sole è entrato nel vostro segno ed è la settimana giusta per dare il via a quei progetti che avete a cuore e migliorare la vostra reputazione. Il 25 tuttavia, la fretta può rendervi distratti. Solitamente riuscite a svolgere più cose contemporaneamente ma non oggi.

Il 26, il Plenilunio in Sagittario porterà dei cambiamenti: una relazione di lavoro o personale potrebbe subire un’autentica trasformazione. Qualunque cosa accada tenete presente che poi rappresenterà un vantaggio. Più in generale, per tutta la settimana occhio a concedere la vostra fiducia: non tutte le persone sono affidabili.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: evitate di scatenare la gelosia del partner, è una tattica molto pericolosa…

Soli: potreste dare il via a una splendida storia d’amore oppure esserci il ritorno inatteso di un/a ex!

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): contano solo i risultati

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui una notizia avrà un effetto a catena nella vostra vita. Potrebbero proporvi un contratto e saranno necessarie delle decisioni ma il pensiero di affrontare qualcosa di nuovo sarà rivitalizzante. il 23 sarete estremamente competitivi, vorrete dimostrare di essere i migliori, nel lavoro farete di più e sarete ricompensati per l’impegno.

Avete capito che ciò che conta sono i risultati e siete pronti ad accantonare le emozioni. In ogni caso, data la presenza di Marte in Cancro, non dimenticate in qualsiasi circostanza di fare ampio uso della diplomazia con colleghi e boss.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: grazie a Mercurio e Venere positivi, il dialogo è top nonché la tenerezza e la sensualità!

Soli: forse non incontrerete il Grande Amore ma qualsiasi flirt sarà all’insegna della passione!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): avventurarvi in territori sconosciuti

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in avrete bisogno di moltiplicare e diversificare le attività quotidiane, uscire dalla routine. Nel lavoro, in particolare il 23 potreste avvertire l’esigenza di modificare alcuni obbiettivi, prendere in considerazione qualcosa di nuovo, avventurarvi in territori sconosciuti.

Il 26 maggio, con in Plenilunio in Sagittario se volete chiedere un aiuto, un supporto per raggiungere un obbiettivo, dare il via a un progetto, fate pure: sarete molto convincenti e non riceverete dei “no”. Ma non solo, potrebbero esserci delle entrate di denaro che vi daranno la possibilità di intravedere nuove prospettive rispetto al futuro.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: la relazione con il partner sarà la priorità, sarete spinti a rinnovarla, a ripartire da zero.

Soli: flirt e avventure senza impegno e a voi sta bene così ma, attenzione, senza rendervene conto potreste ritrovarvi innamorati!