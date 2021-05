Oroscopo della settimana dal 22 al 28 maggio 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): pronti a mostrare quanto valete

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Vi sentite pronti a provare qualcosa di diverso e mostrare quanto valete. La presenza del Sole in Gemelli sul fronte finanze vi spinge a cercare occasioni e affari, ma prima valutate anche se apparentemente sembrano buoni, in particolare il 25 maggio.

Il 26, con la Luna Piena in Sagittario, cercate di saldare qualche debito (se ce l’avete) e occhio a come spendete i soldi. Aggiungiamo che per tutta la settimana sarete molto convincenti, molto diplomatici e saprete ottenere ciò che volete: potete dunque tentate di realizzare i vostri sogni e concretizzare i progetti che avete a cuore.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: circolano belle emozioni e saranno d’aiuto nei momenti in cui rifletterete su alcune decisioni da prendere.

Soli: tanti incontri ma uno in particolare potrebbe diventare importante. E presto potreste intravedere una vita a due.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): non dovete lasciare nulla al caso

Con tre pianeti in Gemelli, la settimana si annuncia un po’ caotica, avrete la sensazione di concludere poco. Martedì 25, se nel lavoro dovessero esserci dei malintesi, non è la giornata giusta per chiarire: rimandate a venerdì. Il 26, il Plenilunio in Sagittario sosta nel settore della casa e al riguardo potrebbe essere necessario aggiustare qualcosa oppure prendere la decisione di trasferirvi in un’altra abitazione.

Venerdì, è la giornata migliore per organizzarvi, dare un’occhiata al budget, sistemare le questioni in sospeso. Non dovete lasciare nulla al caso.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: è una settimana in cui avrete il desiderio di ingrandire la famiglia o dare il via a un progetto con il partner.

Soli: gli affari di cuore sono parecchio movimentati: potreste perdere la testa per una persona, come non vi accadeva da tempo…

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): il lavoro è al centro della scena

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Assecondate la voglia di realizzare qualcosa poiché lo farete in modo eccellente, mostrerete la vostra bravura. Per quanto riguarda il vostro stile di vita, con tre pianeti in Gemelli è tempo di mettere ordine nelle vostre priorità. Il 25, potreste capire che state esaurendo la pazienza nei confronti di un collega o del boss.

Calma, non create discussioni. In generale è una settimana in cui i pianeti parlano quasi esclusivamente di lavoro ma avete la resistenza mentale necessaria per tenere il passo con compiti e impegni. Il che non esclude che il 26, con il Plenilunio in Sagittario, avrete una gran voglia di concedervi una rigenerante pausa.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: è una settimana in cui – in alcune giornate – dovrete dar prova di tolleranza e comprensione.

Soli: vivere flirt e avventure ora non vi interessa e andrete in cerca di una storia stabile.