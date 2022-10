L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 15 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 23 ottobre, Saturno in Acquario riprende il moto diretto: di chi e di cosa volete assumere la responsabilità? Negli ultimi mesi, potreste aver spostato le vostre priorità: avete cercato nuove opportunità di lavoro, modificato i contatti professionali online e pensato a perseguire nuove aspirazioni. Ora dovete sfruttare il transito per mettere tutto in pratica poiché vi porterà a un grande successo. Lo stesso giorno, il Sole e Venere entrano in Scorpione: è un momento ottimo per capire meglio il settore delle finanze entrate, spese ed eventuali debiti. Con Venere in Scorpione dovete necessariamente affrontare quei problemi professionali e finanziari che impediscono una bella trasformazione. Il 25 ottobre con la Luna Nuova in Scorpione si apre un nuovo ciclo: visto che potrebbe scatenare un po’ di caos è meglio evitare di fare nuovi progetti poiché l’atmosfera è imprevedibile. Ma potrete farli il 29, quando anche Mercurio sbarcherà in Scorpione! In coppia: con Venere e Sole in Scorpione avete voglia di sperimentare: se il partner è disposto, potreste farlo tra le lenzuola. Mentre sboccia la passione, proverete una gioia intensa! Soli: frequenterete vari ambienti e sarete perfettamente a vostro agio con le persone dell’altro sesso. Comunicherete attraverso tutti i cinque sensi, senza eccezioni. E ne farete di conquiste… Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 23 ottobre, Saturno torna in moto diretto in Acquario: nei recenti mesi avete capito molto su ciò che volete riguardo ai vostri obbiettivi e ora vi sentite pronti ad agire. Lavorate sulla vostra reputazione e su ciò che veramente volete ottenere. Rimboccate le maniche e impegnatevi anche se il vostro percorso è diverso da quello degli altri. Lo stesso giorno, Sole e Venere entrano in Scorpione: i transiti saranno d’aiuto a capire in cosa volete impegnarvi. Soci, clienti, opportunità, responsabilità, contratti e altro ancora sono al centro della scena! Tuttavia, la forte energia dello Scorpione indica che una volta fatta la scelta impegnerete tutte le energie a disposizione, dunque sceglierete in modo saggio. Il 25 ottobre, con il Novilunio in Scorpione, si aprirà un nuovo ciclo riguardante collaborazioni e accordi. Il transito annuncia un’energia imprevedibile, dunque riguardo agli impegni e ai rapporti di lavoro, dopo questa Luna Nuova aspettatevi l’inaspettato! Ma l’ultima cosa che dovrete fare è battere i pugni sul tavolo. Il 29, quando Mercurio entrerà in Scorpione nel vostro settore delle relazioni, anche di lavoro, indica che unire le forze con una persona vi permetterà di realizzare i vostri progetti. In coppia: attraverserete una zona di turbolenza sentimentale. Evitate reazioni estreme se non volete scatenare dei problemi. Non c’è bisogno di arrivare a quel punto. Soli: è un periodo molto romantico, ideale per accogliere l’amore e accettare inviti, appuntamenti: potreste incontrare l’altra metà della mela! : attraverserete una zona di turbolenza sentimentale. Evitate reazioni estreme se non volete scatenare dei problemi. Non c’è bisogno di arrivare a quel punto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 23 ottobre, Saturno in Acquario torna in moto diretto: i mesi scorsi sono stati un buon momento per riflettere su cosa volete esplorare o su cui volete lavorare. Ora dovete iniziare a lavorare sodo, assumervi la responsabilità del percorso che volete intraprendere così da progredire. Lo stesso giorno, Sole e Venere entrano in Scorpione: i passaggi daranno il via a un periodo in cui nel lavoro impegnerete parecchie energie e al contempo vorrete allineare le vostre ambizioni con il quotidiano e le abitudini. Vorrete migliorare voi stessi, la professione e avrete molte opportunità per farlo. Tuttavia, fate attenzione a non essere ossessionati dai dettagli. Rischiate di trasformarvi in perfezionisti! Il 25, con la Luna Nuova in Scorpione sarete dotati di belle energie da dedicare alla carriera ma per il momento non prendete iniziative. Il 28, infatti, Giove in moto retrogrado rientrerà in Pesci: il passaggio rappresenta un invito a riflettere su come espandere il vostro percorso professionale, lo status professionale, la reputazione e i risultati che volete ottenere.

In coppia: vi impegnerete concretamente per rafforzare la relazione, renderla più solida ma purtroppo la routine, le abitudini vi peseranno comunque.

Soli: se una persona vi corteggia e scoprite che non mantiene le promesse consideratelo un allarme rosso. Chiedete consiglio agli amici e familiari poiché potrebbero essere d’aiuto a evitare di imboccare la strada sbagliata.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Da domenica 23 ottobre, Saturno in Acquario riprende il moto diretto: sarete più sicuri riguardo alle entrate, alle spese e a eventuali debiti che avete contratto. Il passaggio rappresenta un invito a prendere in considerazione l’idea di fare affari con una persona a cui non avete mai pensato ma che potrebbe dare nuove idee e far lievitare le entrate. Lo stesso giorno Sole e Venere entrano in Scorpione: la creatività vi metterà in grado di concretizzare le idee e i progetti che avete a cuore. Potreste persino esserne ossessionati! Sul piano personale, se avete una cotta per un/a collega sarete ricambiati e farete scintille! Il 25, la Luna Nuova in Scorpione apre un nuovo ciclo di opportunità. Lasciate che le cose si snodino in modo naturale, non premete l’acceleratore. Il 29, quando Mercurio sbarcherà in Scorpione, avrete le idee chiare su ciò che avete intenzione di fare.

In coppia: la relazione è all’insegna della stabilità, costruzione o trasformazione. Per non parlare della passione… Potreste pensare anche a un trasloco o una ristrutturazione della casa. Soli: se siete interessati a una persona in particolare potreste ricevere un messaggio: lancerà un invito e ovviamente accetterete! Tira un vento di emozioni forti, di passione… Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

E’ una settimana in cui dovete mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Domenica 23 ottobre Saturno in Acquario riprende il moto diretto e dovete capire su cosa volete impegnarvi. Negli ultimi mesi, quando il pianeta era in moto retrogrado, avete avuto parecchio tempo per modificare le vostre priorità. Ora, dovrete impegnarvi seriamente e assumere la responsabilità delle relazioni e degli accordi di lavoro. Lo stesso giorno, il Sole e Venere entreranno in Scorpione, sarete parecchio motivati a rinnovare l’equilibrio tra lavoro e vita privata nonché l’ambiente in cui lavorate. Trasformare il vostro spazio di lavoro può diventare la priorità numero 1, soprattutto se sapete che sarà organizzato, pulito e mantenuto meglio di prima. Venere sarà d’aiuto in questo restyling e al contempo vi permetterà di dedicarvi alla casa e alla famiglia: è importante ritagliare del tempo al di fuori del vostro lavoro. Il 25, con la Luna Nuova in Scorpione, si apre un nuovo ciclo: ai familiari e al boss o ai superiori comunicate ciò che desiderate o ciò di cui avete bisogno per stabilire un equilibrio tra lavoro e vita personale, compreso il fatto di prendere cura di voi stessi e garantirvi il benessere emotivo. In coppia: mettete in conto qualche temporale: con Venere in Scorpione avere reazioni impulsive o peggio aggressive, potrebbe riaccendere vecchi conflitti. Puntate invece alla serenità! Soli: se avete iniziato un flirt, è possibile che si trasformi in una storia importante, a patto che passiate dal “me” al “noi”. E’ solo così che farete passi avanti.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Da domenica 23 ottobre, con Saturno in Acquario che torna in moto diretto è il momento di prendere cura di voi stessi, in particolare della vostra salute. Non va trascurata. Con questo transito, inoltre, presto avrete delle conversazioni riguardanti il lavoro: proverete un maggiore senso di stabilità, modificherete qualcosa nella routine e vi sentirete a vostro agio. Lo stesso giorno, Sole e Venere entrano in Scorpione: rafforzerete i rapporti con i colleghi anche grazie a conversazioni profonde. Questi passaggi vi permetteranno inoltre di incontrare più spesso gli amici e avere con loro chiacchierate che vi arricchiranno. È infine un ottimo momento per affrontare e chiarire questioni importanti con i familiari e prendere una decisione. Martedì 25 ottobre, rischiate di ignorare il limite della vostra carta di credito. Potrebbero esserci delle circostanze straordinarie che vi costringeranno a spendere parecchio ma è più probabile che avrete voglia di gratificarvi con acquisto costoso. Lo stesso giorno, con la Luna Nuova in Scorpione capirete che sta per aprirsi un nuovo, emozionante quanto imprevedibile capitolo della vostra vita. Se siete entusiasti di un’idea o un progetto seguite l’intuito e realizzerete quanto avete a cuore!

In coppia: una buona comunicazione, grazie ai pianeti in Scorpione, allenterà le tensioni. Assicuratevi di avere tempo a sufficienza per l’amore e l’eros! Non dovete pensare solo al lavoro.

Soli: divertitevi con gli amici, accettate inviti e dite “sì” agli appuntamenti romantici! Coltivare nuove relazioni vi permetterà di dare il via a una storia d’amore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 23 ottobre, Saturno in Acquario riprende il moto diretto: nel lavoro è il momento di costruire su basi solide! Con questo transito vi sentirete più maturi, pronti a concretizzare i progetti che avete a cuore. Al contempo, potreste iniziare a cercare una casa o stabilire dei limiti con i familiari. Lo stesso giorno, Sole e Venere entrano in Scorpione: nelle finanze sarà un periodo di trasformazione. I transiti puntano i riflettori sul budget, sul vostro senso di sicurezza finanziaria. Sarete più che mai determinati a raggiungere i vostri obiettivi o a guadagnare di più. Il 25 ottobre, con il Novilunio in Scorpione nel settore del denaro apre un nuovo ciclo: potrebbe cambiare in modi inaspettati. Potreste valutare le questioni di soldi in modo diverso o attraversare momenti in cui dovrete mettere dei limiti nelle spese. Ce la farete, tranquilli! Il 28 ottobre, con Giove in Pesci che torna in moto retrogrado avrete infatti la possibilità di capire come ampliare il raggio d’azione nel lavoro e aumentare le entrate. Seguite l’intuito! In coppia: darete il via a una seria conversazione con il partner per quanto riguarda le finanze, le spese anche per l’abbigliamento e il divertimento. Scoprirete dove entrambi potete scendere a un compromesso e migliorare la situazione. Soli: uno/a sconosciuto/a potrebbe affascinarvi con un semplice sguardo, intrigante da togliere il fiato. E da una conversazione potrebbe nascere una storia d’amore. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 23 ottobre, Saturno in Acquario entra in moto diretto: è il momento ideale per concentrarvi e portare a termine qualsiasi progetto, affinare il vostro talento. Sul piano personale potrebbe essere necessario porre fine a tutte le relazioni amorose che sembrano non avere un futuro. Lo stesso giorno, Sole e Venere in Scorpione potrebbero spingervi a spendere e ancora a spendere. Fate pure ma con saggezza: il che significa saldare prima i debiti. Con questi passaggi sarete pronti a vivere qualcosa di nuovo. Anche se potrebbe non essere “rischioso”, sicuramente uscirete dalla vostra zona di comfort per provare qualcosa di inedito e sentirvi su di giri. Al contempo, il 25 con la Luna Nuova nel vostro segno è il momento ideale per mostrare il vostro valore: dotati di fascino e magnetismo, chiunque vi ascolterà con attenzione, potrete ottenere ciò che volete! Il 28 ottobre, con Giove che entra in moto retrogrado in Pesci, scoprirete che il vostro stile, le vostre ambizioni, il modo in cui vi muovete nel lavoro cambieranno: ciò fa parte di una splendida trasformazione! In coppia: l’atmosfera è romantica, passionale, è il momento di lanciare dei cambiamenti che alla fine si concretizzeranno. Esprimerete cose non dette e navigherete in un oceano di felicità! Soli: Sole e Venere nel vostro segno accentuano il sex appeal e farete una strage di cuori! E quando si risveglia il fascino misterioso potete conquistare chi volete. Passioni roventi in programma…

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 23 ottobre, con Saturno in Acquario che riprende il moto diretto nel vostro settore della comunicazione, è il momento di apprendere qualcosa di nuovo, ad esempio frequentare un corso di studi o leggere dei libri per approfondire alcuni argomenti. Al contempo, comunicherete in modo eccellente, anche nel lavoro il vostro stile unico vi permetterà di esprimervi in modo maturo e responsabile. Lo stesso giorno, Sole e Venere entrano in Scorpione e sostano alle spalle del vostro segno: indicano un periodo di riflessione, esaminerete le finanze, le entrate, le spese e i debiti. Potreste anche voler valutare le vostre relazioni intime e prendere una decisione. Il 25 ottobre, con il Novilunio in Scorpione noterete un sottile cambiamento ma che comunque avrà un impatto sul vostro approccio alla vita lavorativa. Nei prossimi sei mesi, il modo in cui considerate il vostro talento, le vostre debolezze e le relazioni poco sincere potrebbe cambiare in modo inatteso. Questo periodo di introspezione viene evidenziato dall’entrata di Mercurio in Scorpione, il 29 ottobre, che porterà a dei cambiamenti nelle conversazioni di lavoro: istintivamente capirete ciò che penseranno e proveranno nei vostri confronti, i colleghi e il boss!

In coppia: per non scatenare litigi con il partner spesso chiudete gli occhi sui problemi. Ma questa settimana deciderete di parlarne senza giri di parole o ipocrisie. Non sarà facile ma è così che darete alla relazione una base forte e stabile.

Soli: non avete intenzione di perdere la vostra libertà, volete vivere alla giornata, seguendo i desideri del momento. In vista, ci sono flirt e avventure…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 23 ottobre, Saturno in Acquario riprende il moto diretto nel vostro settore delle finanze: è il momento di prendere sul serio le vostre spese, pianificare un budget da mantenere fino a dicembre. Spendete saggiamente e in seguito vi ringrazierete. Il che non significa stringere troppo la cinghia e limitare con eccessivo rigore qualche gratificazione! Lo stesso giorno, Sole e Venere entrano in Scorpione: online o di persona sarete spinti ad ampliare i vostri contatti, anche di lavoro. Stabilirete relazioni profonde e appaganti che potrebbero migliorare la vostra vita in molti modi. E’ un periodo in cui sarete molto magnetici e non avrete difficoltà a stringere nuovi legami, anche di amicizia. Se siete in cerca di impiego lo troverete! Tuttavia, cercate di non pubblicare post sui social riguardanti la vita privata. Ma non è tutto: il 25 ottobre la Luna in Scorpione apre un nuovo ciclo di sei mesi riguardante sempre i contatti, anche di lavoro, e consiglia di investire le energie sulle vostre aspirazioni. Sarete entusiasti ma dovrete necessariamente fare una selezione.

In coppia: desiderate uscire con gli amici più del solito ma il partner potrebbe pensare che non gli o le dedichiate abbastanza attenzioni. Invece di scegliere tra gli amici e la dolce metà, coinvolgete tutti nelle uscite ed eviterete drammi!

Soli: Venere in Scorpione accentua il vostro lato sexy, siete affascinanti! Mettete in conto passioni da perdere la testa e forti emozioni! Saprete bene come fare vostro un cuore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 23 ottobre, Saturno nel vostro segno riprende il moto diretto: dopo mesi in cui avete lavorato duramente nella professione e negli affari, ora il passaggio vi farà trovare sotto i riflettori. Raccoglierete i frutti! Lo stesso giorno Sole e Venere entrano in Scorpione: è il vostro momento, brillerete grazie ai risultati che otterrete in particolare riguardo un contratto o una trattativa. I passaggi accentuano la vostra ambizione, sarete pronti a raccogliere qualunque sfida ma fate attenzione: spinti come sarete a ottenere il massimo rischiate di guadagnarvi la reputazione di persone “spietate”. Al contempo, per fare passi avanti nel lavoro, la carriera e gli affari vi sarà utile anche ampliare il giro dei contatti: sfruttate le conoscenze e in seguito ricambierete il favore. Il 25 ottobre, il Novilunio in Scorpione nel lavoro apre un ciclo di trasformazione: non premete l’acceleratore, lasciate che le situazioni si snodino in modo naturale. Tanto più che il 29 ottobre, con l’arrivo di Mercurio in Scorpione, attraverso una conversazione toccherete con mano che alcune situazioni si stanno concretizzando, anche sul fronte finanziario.

In coppia: con Sole e Venere in Scorpione la vostra priorità sarà il lavoro e ciò avere un impatto negativo sulla relazione. Cercate il modo per dedicare attenzioni alla professione e al contempo alla dolce metà. E difficile ma non impossibile!

Soli: forse l’amore sarà il grande assente ma sarete comunque leader nel gruppo di amici, vi seguiranno ovunque. Nel fine settimana l’atmosfera cambierà: alcune persone saranno irritabili e sarà meglio evitarle.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 23 ottobre, Saturno in Acquario riprende il moto diretto alle spalle del vostro segno: se nei mesi precedenti vi siete presi cura di voi stessi, sarete ricompensati con un “risveglio” personale e professionale. Sarete più sicuri voi stessi, toccherete con mano quanto le vostre prospettive, il vostro approccio e i punti di forza nascosti hanno un impatto positivo nel lavoro. Ed è così che avrete modo di progredire: lo stesso giorno infatti Sole e Venere entrano in Scorpione, avrete voglia di impegnarvi al massimo e di fare passi avanti! E il 25, con la Luna Nuova in Scorpione si apre un nuovo ciclo che nella professione che vi farà ottenere risultati eccellenti! Siate aperti a qualsiasi novità in quanto nei prossimi sei mesi potrebbe trasformare il vostro percorso professionale. E quando il 28 ottobre, Giove retrogrado entrerà nel vostro segno avrete modo di capire come ampliare il raggio d’azione attraverso nuove esperienze.

In coppia: l’atmosfera è molto passionale, è previsto un ritorno di fiamma che accenderà i giorni e le notti…

Soli: con Sole e Venere in Scorpione siete affascinanti, irresistibili e vi troverete al centro della scena. Farete battere il cuore di parecchie persone.