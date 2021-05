Oroscopo della settimana dal 22 maggio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 maggio 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 22 al 28 maggio (21 marzo-21 aprile): le amicizie sono un rifugio

Con l’arrivo del Sole in Gemelli la comunicazione diventa ancora più importante, saprete cogliere tutte le occasioni per intrattenere o valorizzare la cerchia delle conoscenze. Ma non solo, le amicizie saranno di supporto, una sorta di rifugio nel caso di problemi familiari. Come potrebbe essere martedì 25: la casa sembrerà un campo minato!

Mercoledì con il Plenilunio in Sagittario, potreste sentirvi bloccati tra quattro mura: pianificare un viaggio da fare in seguito, sarà una buona idea ma al contempo cercate di eliminare qualche abitudine malsana. Il 28 è una splendida giornata per scovare nuove strade così da guadagnare di più!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: c’è tenerezza, passione e se la relazione ultimamente si è raffreddata è la settimana per andare verso una riconciliazione.

Soli: voglia di passione che potrebbe tradursi in un’attrazione potente ma non è detto vi dia delle soddisfazioni.

Oroscopo della settimana Leone dal 22 al 22 maggio (23 luglio-23 agosto): attenzione all’orgoglio

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui la vita sociale potrebbe essere piena di promesse, il networking e la socializzazione rappresenteranno la possibilità di ottenere benessere, divertimento e successo. Il 23, avrete belle energie, sarete stimolati a definire meglio i vostri obbiettivi ma il 25 maggio nel lavoro vi sentirete stranamente insicuri, vi sembrerà di vivere una situazione incerta. La cosa migliore è accettarla.

Il 26, se nella professione non vi sentirete soddisfatti a livello creativo, potrebbe essere il momento in cui sperimenterete nuovi hobby. Più in generale, per tutta la settimana, occhio all’orgoglio! Evitate di inalberarvi per cose insignificanti.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: il dialogo sarà al top, con il partner c’è grande complicità e amore.

Soli: vi lascerete travolgere da emozioni forti, dalla passione, dalla gelosia…

Oroscopo della settimana Sagittario dal 22 al 28 maggio (23 novembre-21 dicembre): un cambiamento di vita

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

L’ingresso del Sole in Gemelli può incoraggiare una maggiore cooperazione e una migliore comunicazione. E se c’è un problema con una persona cara, è il momento di risolverlo definitivamente. Se avete desiderato un cambiamento di vita ora potrebbe arrivare e questa settimana avrete delle opzioni. Il 25, siete poco pazienti: un semplice battibecco potrebbe degenerare in una piccola guerra: scegliete, lavoro o vita privata, la strada della diplomazia.

Il plenilunio del 26, nel vostro segno, potrebbe far arrivare cambiamenti rapidi e inattesi quanto significativi, anche nella carriera.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: la comunicazione non sarà al top e per mantenere un buon dialogo dovrete impegnarvi.

Soli: la possibilità di incontrare una persona che vi piace c’è tutta. Ma occhio a idealizzarla, piedi per terra.