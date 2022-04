Oroscopo della settimana dal 23 al 29 aprile 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): ottime notizie di lavoro

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

I segreti vanno bene quando si tratta di fare dei pettegolezzi ma molto meno per la vostra crescita personale e il benessere. E’ quanto dovete tenere presente domenica 24 aprile, con la dissonanza Mercurio-Saturno. Al contempo potreste scoprire un argomento e diventare ossessionati. E più imparate, più vedete la possibilità di utilizzare in futuro queste informazioni. Martedì 26 aprile, Mercurio è in buon aspetto con Giove: nel lavoro potreste ricevere delle ottime notizie, potrebbe ad esempio trattarsi di un bonus. Non è escluso che riguardi un orario più flessibile o di lavorare più spesso da remoto. Otterrete comunque dei vantaggi. Mercoledì 27 fate attenzione a come vi esprimete con gli amici: potrebbero interpretare male ciò che direte! Evitate dunque malintesi. Venerdì 29 aprile, Plutone staziona retrogrado in Capricorno: indica di ripensare, rivedere la vostra trasformazione professionale e finanziaria. Nei prossimi mesi riprenderete potere, probabilmente attraverso i vostri beni e proprietà.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: il partner potrebbe non capire la vostra esigenza di ritagliare del tempo per conto vostro. Darete una spiegazione senza arrivare allo scontro ma ci saranno piccole tensioni. Da metà settimana, le conversazioni saranno più serene e appassionate. Soli: un/a ex potrebbe tornare alla carica, ma dovete tenere presente che è meglio guardare avanti e non al passato! Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): seppellire vecchi rancori

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Prima gli affari e poi il piacere: domenica 24 aprile, con la dissonanza Mercurio-Saturno i ritardi nelle finanze e l’impossibilità, seppure momentanea, di ottenere i soldi di cui avete bisogno potrebbero rallentarvi e distrarvi da un po’ di sano divertimento. Martedì 26 aprile, Mercurio in buon aspetto con Giove indica che il boss è disponibile e ascolterà ciò che avete da dire, sarà molto comprensivo. E’ un buon momento per esprimere ciò che volete cambiare e sarà facile ottenerlo. Mercoledì e giovedì vedrete tutto più chiaramente e sarete in grado di capire chi avete di fronte. È un buon momento, inoltre, per seppellire definitivamente i vecchi rancori. Venerdì 29, per i vostri gusti la giornata potrebbe essere agitata. Mille cose da fare e sarete tesi come corde di violino. Attenzione, tenete sotto controllo la situazione perché oltre a stressarvi, rischiate di commettere degli errori.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: il 29 l’atmosfera sarà un po’ elettrica dunque evitate di esagerare. Evitate reazioni brusche, cercate di mediare. Soli: c’è chi vi corteggia ma per qualche delusione del passato siete esitanti a lasciarvi andare. Se avete fatto tesoro delle esperienze, andate oltre!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una crescita finanziaria

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Tensioni in famiglia, domenica 24 aprile: con la dissonanza Mercurio-Saturno durante una discussione con una persona cara cercate di mantenere la calma. Rischiate di dire parole pesanti che non potrete rimangiarvi e in seguito pentirvi. Il transito indica che è una buona giornata per piccole riparazioni fai da te in casa: impegnate le energie per migliorare qualcosa così eviterete di discutere! Martedì 26 aprile, Mercurio è in buon aspetto con Giove: potreste acquistare un oggetto per la casa, ad esempio un mobile o l’ultimo tipo di aspirapolvere ciclonica high-tech. Inoltre, le conversazioni di lavoro o di affari potrebbero portare a una crescita finanziaria! Lo stesso giorno la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci, parla ugualmente di guadagni, di somme che entrano nelle vostre casse! Tuttavia, fate attenzione a non bruciare i soldi… Indipendentemente da ciò che accadrà, vi sentirete finanziariamente al sicuro e in grado di garantirvi lo stile di vita che meritate. Il transito, infine, indica che se state cercando un aiuto finanziario, lo otterrete con grande facilità.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: dal partner pretendete molto, contestate le sue decisioni e non sarà facile mantenere l’armonia. Lasciate che segua il suo ritmo, siate meno esigenti!

Soli: non perderete l’occasione di brillare e fare conquiste, sarete certi di trovare la persona giusta. Ma in caso di incontro non partite in quarta, non pensate immediatamente al matrimonio…