Oroscopo della settimana dal 23 al 29 aprile 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 aprile 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): splendida settimana negli affari di cuore

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Questa settimana avete l’opportunità di apportare alcuni cambiamenti al vostro mondo. Domenica 24 aprile, con la dissonanza Mercurio-Saturno avete le capacità intellettuali per lavorare su un intricato compito di lavoro. Siate esigenti con voi stessi e farete progressi importanti sul problema in questione. Con questo transito potreste essere interiormente tesi poiché per fare progressi nei piani e obbiettivi dovrete modificare le idee, opinioni e punti di vista. Martedì 26 aprile, Mercurio è in buon aspetto con Giove: un amico che forse non sentite da settimane o mesi potrebbe contattarvi e sarà come se il tempo non fosse passato. Avrà idee interessanti di cui parlare e alla fine della conversazione sarete spinti a viaggiare di più o a dare il via a un’attività extra. Venerdì 29 aprile, Plutone torna in moto retrogrado in Capricorno: nei prossimi mesi potreste prendere alcune iniziative di studio e di viaggio che avranno un impatto positivo sulla vostra professione.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: grazie all’intuito capirete ciò di cui ha bisogno la relazione: correggerete eventuali recenti passi falsi o silenzi imbarazzanti. Soli: rinnovate il look, uscite e mettetevi sotto i riflettori! E’ una splendida settimana per conquistare.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): giocare a carte scoperte

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

Domenica 24 aprile, Mercurio è in buon aspetto con Nettuno: è giornata di impegni importanti. Se siete disposti a giocare a carte scoperte, potete concludere l’affare dei vostri sogni o dare il via a una società: otterrete esattamente quello che desiderate. Lunedì e martedì saranno due giornate molto impegnative: chi vi circonda, soprattutto nel lavoro, avrà alte e irragionevoli aspettative. La buona notizia: martedì 26, Mercurio sarà in armonia con Giove, il che implica che alcune conversazioni potrebbero portare a un’opportunità fortunata! Mercoledì 27, attenzione alla mancanza di obiettività: anche se con Mercurio in Toro avete delle idee ben consolidate, non dovreste comunque prendere il vostro punto di vista per verità inattaccabile. Prima di prendere una decisione inoltre assicuratevi di avere tutti i dettagli necessari.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: potreste sentirvi insoddisfatti, un po’ annoiati ma invece di lamentarvi cercate di introdurre nella relazione il divertimento e la spontaneità! Soli: è un momento meraviglioso per tornare in pista. Se non vi sentite pronti per un sito di incontri potreste stringere nuovi contatti e dare il via a una storia, ad esempio frequentando un corso di pittura o andando in palestra.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): nel lavoro si apre una nuova fase

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Domenica 24 aprile, con la dissonanza Mercurio-Saturno, forse non potrete concedervi qualche spesa extra per divertirvi ma potete comunque trovare momenti di gioia in casa. Al contempo, con questo transito potreste dare il via a un piano per guadagnare più soldi. Martedì 26 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Giove mettete in conto uno spostamento: potreste fare una breve gita fuori città oppure pianificare un viaggio. E’ un’ottima giornata per scegliere orari e prezzi! Nel lavoro, le conversazioni potrebbero decollare, la fortuna sarà dalla vostra parte! E’ un momento fantastico per presentare idee e progetti al boss. Potreste inoltre scoprire che il modo migliore per promuoverli è mostrare di che pasta siete fatti! Venerdì 29 aprile, Plutone è in moto retrogrado nel vostro segno: è il momento giusto per prendere un’iniziativa importante e avviare una nuova fase della vostra vita, probabilmente relativa al lavoro. Non dovete esitare né riflettere troppo!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: con il partner allontanatevi dal quotidiano: prenotate un volo e partite verso l’avventura romantica.

Soli: Cupido è pronto a scoccare la freccia! E’ una settimana in cui potrebbe nascere una splendida storia d’amore.