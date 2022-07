Oroscopo della settimana dal 23 al 29 luglio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario. Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): tensioni con un collega Oroscopo della settimana Gemelli: Umore Domenica 24 luglio, con la dissonanza Venere in Cancro-Giove in Ariete sarete molto generosi. Forse è il compleanno di un amico e farete un regalo speciale, oppure inviterete a pranzo degli amici. Di sicuro è una giornata in cui aprirete il portafoglio ma per avvenimenti piacevoli. Martedì 26 luglio, Mercurio in Leone è in dissonanza con Marte in Toro: potreste scoprire accidentalmente il segreto di una persona che sapendolo proverà ansia e stress. Vorrà essere giudicata bene e che non spifferiate agli altri ciò che sapete. Dovrete fare una scelta. Con questo transito, nel lavoro potrebbero emergere delle frustrazioni. Se con un collega ci sono tensioni una conversazione potrebbe prendere una piega poco piacevole. Siate consapevoli del vostro tono di voce e del vostro tempismo. Giovedì 28, con la Luna Nuova in Leone è il momento ideale per migliorare la vostra capacità comunicativa. Nei prossimi sei mesi, promettete a voi stessi di parlare in modo più positivo delle questioni lavorative e ai colleghi. Sfruttate questa lunazione anche per acquisire maggiore sicurezza quando vi esprimete in un ambiente professionale. Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: spazzerete via tutte le esitazioni e le conversazioni con il partner, vi trasformano e vi insegneranno molto su voi stessi. Troverete le parole giuste per esprimere i sentimenti alla dolce metà. Soli: con il Sole in Leone, negli affari di cuore ne avrete di successi… E nessun problema a conquistare il cuore di chi vi attrae. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): nuovi contatti di lavoro

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Domenica 24 luglio, con la dissonanza Venere in Cancro-Giove in Ariete è una giornata eccellente per promuovere la vostra attività di lavoro: siete più sicuri del solito e gli altri sono pronti a offrire il loro sostegno. Siete più estroversi e pronti ad affrontare le sfide frontalmente. Martedì 26 luglio Mercurio in Leone è in dissonanza con Marte in Toro: generalmente non a voi non piace il confronto, ma oggi sembrate pronti a combattere. Potreste ad esempio difendere un amico o un familiare o aver represso le emozioni e oggi torneranno da galla in modo prepotente. Andateci piano, oggi siete su di giri. Giovedì 28 luglio, la Luna Nuova in Leone indica che nell’arco dei prossimi mesi stringerete nuovi contatti di lavoro, potreste dare il via a una società: sarete molto ottimisti. Lo stesso giorno Giove entra in moto retrogrado: è un momento fantastico per rivedere i vostri attuali accordi di lavoro. Potreste fare un passo indietro rispetto ai rapporti professionali o agli obblighi che non sono in linea con il vostro attuale modo di pensare. La Luna Nuova e Giove retrogrado saranno d’aiuto a stringere nuove relazioni in linea con le vostre aspettative professionali.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: c’è reciproca ostilità, niente di grave ma non potrete evitare una messa a punto, un piccolo regolamento di conti. Le gelosie o le rivalità possono essere alla base delle difficoltà.

Soli: un po’ di timidezza potrebbe frenarvi. Se una persona vi piacerà dovrete sforzarvi per non arrossire…

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): nuovi rapporti di lavoro

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Domenica 24 luglio, Venere in Cancro forma una dissonanza con Giove in Ariete: nel caso avrete delle conversazioni telefoniche con i colleghi o il boss evitate commenti fuori luogo poiché potreste scatenare un’accesa discussione. Martedì 26 luglio con la dissonanza Mercurio in Leone-Marte in Toro potrebbe esserci un litigio tra i familiari. Se la situazione sta andando avanti in questo modo da un po’ potrebbe degenerare. Cercherete di fare da pacieri ma non è detto ci riuscirete… Giovedì 28 luglio con la Luna Nuova in Leone nell’arco dei prossimi sei mesi avrete l’opportunità di dare il via a nuovi rapporti di lavoro, a una società, firmare nuovi contratti, assumere nuove responsabilità. Lo stesso giorno, Giove entrerà in moto retrogrado in Ariete: migliorare la comunicazione e la capacità di ascoltare vi metterà in grado di far brillare la vostra immagine e la reputazione. Alla fine della settimana la dissonanza Mercurio-Urano è ottima per pensare fuori dagli schemi, concludere affari o risolvere diverse questioni rimaste in sospeso.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: settimana in cui circola poca comprensione reciproca. A causa del lavoro o dei familiari potreste esservi allontanati l’uno dall’altro. Riprendete in mano la situazione e invertite la rotta.

Soli: avventure, flirt: tutto sarete tranne che cauti… Ma se volete catturare l’attenzione di chi vi attrae cercate di essere meno arroganti, meno orgogliosi. Non è così che suscitate tenerezza.