Oroscopo della settimana dal 23 al 29 luglio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 luglio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): equilibrio tra lavoro e vita privata

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Domenica 24 luglio con la dissonanza Venere in Cancro-Giove in Ariete è la giornata ideale per elaborare e guarire le ferite del passato o eventuali traumi familiari. La crescita, l’evoluzione interiore può essere raggiunta semplicemente ritagliando del tempo per coccolarvi nel comfort della casa. Martedì 26 luglio, Mercurio in Leone in dissonanza con Marte in Toro vi faranno tornare sul pianeta Terra: il rumore e il caos della vita quotidiana potrebbero essere irritanti. Sarà particolarmente vero se un familiare contesterà le vostre idee. Potreste fare di tutto per convincerlo ad accettare il vostro punto di vista ma ricordate che ognuno ha un proprio percorso individuale. Giovedì 28 luglio, con la Luna Nuova in Leone nell’arco dei prossimi sei mesi cercate di stabilire un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Mentre raggiungete i vostri obbiettivi professionali, la Luna nuova vi doterà di ottimismo riguardo alla vostra casa, alla vostra famiglia o ad altre questioni private. Dorante questo ciclo lunare potreste anche beneficiare di un ruolo ibrido o da remoto. Lo stesso giorno Giove in Ariete entra in moto retrogrado: il pianeta vi chiede di agire in modo tempestivo e ad assumere un ruolo di leadership in un posto di lavoro. Durante il fine settimana Mercurio in Leone formerà una dissonanza con Urano in Toro: se avete difficoltà a tenere il passo con gli impegni di lavoro, il transito può generare stress.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: lasciatevi coccolare, rannicchiatevi tra le braccia del partner. Da parte vostra, ricambiate le dolci attenzioni. Soli: gli incontri che avrete vi permetteranno di conoscervi meglio, ci sarà un’evoluzione. Vivrete momenti intensi.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): fiducia nel vostro talento

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

Domenica 24 luglio, la dissonanza Venere in Cancro-Giove in Ariete vi rammenta che avete buoni amici, intelligenti, pieni di risorse e generosi. Tutto ciò che dovete fare è chiedere. Prima di acquistare qualcosa o aprire il portafoglio per un qualsiasi motivo, controllate se un amico può essere d’aiuto. Martedì 26 luglio, con la dissonanza Mercurio in Leone-Marte in Toro sarete spinti a lavorare in solitudine. Anche i piccoli rumori vi daranno fastidio e gli altri recepiranno il messaggio. È possibile che abbiate una scadenza di lavoro e ciò vi rende nervosi. Concedetevi un po’ di spazio lontano dagli altri in modo da poter lavorare. Il Novilunio in Leone di giovedì 28 luglio confermerà l’importanza di lavorare in silenzio: ne trarrete vantaggio. Con questa lunazione avrete la possibilità di accrescere la fiducia nella vostra creatività, abilità e talento e di conseguenza acquisirete maggiore sicurezza nell’ambiente di lavoro. Inoltre, avere una visione ottimistica della vostra vita lavorativa sarà d’aiuto a modificarla gradualmente. Lo stesso giorno, Giove in Ariete entra in moto retrogrado: è un passaggio in cui dovrete saldare eventuali debiti, affermare la vostra autorevolezza in modo tranquillo ma incisivo. Nel fine settimana la dissonanza Mercurio in Leone-Urano in Toro indica che nel lavoro potrebbero esserci cambiamenti inaspettati ma inevitabili. Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: approfittate dei bei transiti per lasciare alle spalle le preoccupazioni familiari e gustare insieme i frutti di una ritrovata complicità.

Soli: sono favoriti gli incontri significativi ed è molto probabile che non concluderete la settimana da soli ma in buona compagnia.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): una trasformazione lavorativa e finanziaria

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Domenica 24 luglio, con la dissonanza Venere in Cancro-Giove in Ariete potreste presentare la dolce metà alla vostra famiglia o viceversa. Il transito parla di famiglia allargata: potreste far conoscere il partner ai rispettivi figli. In ogni caso sono chiari segnali che la relazione fa grandi passi avanti. Martedì 26 luglio, Mercurio in Leone è in dissonanza con Marte in Toro: voler essere perfezionisti potrebbe scatenare la vostra rabbia. È possibile che da un po’ stiate lavorando a un progetto e siate stufi. Ma sull’onda della frustrazione e impazienza, potreste commettere un errore a cui sarà difficile porre rimedio. Se nel lavoro state cercando di capire in cosa vale la pena investire tempo, energia ed eventualmente denaro, la luna nuova in Leone di giovedì 28 luglio può essere d’aiuto. Il transito apre un nuovo capitolo, vi spinge a una trasformazione lavorativa e finanziaria. Lo stesso giorno Giove in Ariete entra in moto retrogrado: da ora e fino alla fine di ottobre, il pianeta mette in luce le questioni private e il modo in cui gestite l’aspetto “vita” nell’equilibrio tra lavoro e vita personale.. Anche se un po’ impegnativo, potete sfruttare il passaggio per trovare il tempo per gli impegni personali più importanti.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: ipersensibili, cercate di canalizzare al meglio le emozioni o rischiate di avere pessime reazioni o una spiegazione esplosiva…

Soli: bando alla timidezza ma soprattutto evitate di essere troppo dipendenti dall’altro/a. Non sarebbe una carta vincente.